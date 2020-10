Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu także dla osobówek. Ile zapłacisz za OC?

W porządku prawnym obowiązującym do 1997 roku prawo czasowego wycofania pojazdu z ruchu przysługiwało każdemu posiadaczowi auta. Potem grono uprawnionych do takiego kroku zostało zredukowane do właścicieli m.in. samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów. Teraz przepisy znowu ulegają zmianie. Jakie możliwości w tej kwestii zakłada niedawna nowelizacja. Ile kosztuje OC za nieużywany pojazd? Odpowiedzi na te pytania poszukiwała Ubea.pl. Oto, co ustaliła.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - dla kogo już teraz możliwe?

samochodach ciężarowych,

przyczepach o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,

ciągnikach samochodowych,

pojazdach specjalnych,

autobusach.

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu będzie można złożyć jedynie w przypadku poważnych uszkodzeń pojazdu.



Co ważne, właściciele decydujący się na czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie muszą podawać żadnej konkretnej przyczyny takiej decyzji - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki Ubea.pl

Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego - kiedy będzie możliwe?

Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego będącego w naprawie



Kierowcy muszą jednak jeszcze nieco poczekać, zanim ta opcja stanie się faktycznie dostępna. Najpierw trzeba bowiem przygotować odpowiednią bazę danych - tłumaczy Paweł Kuczyński z Ubea.pl

Jakie będą warunki czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego?

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu będzie można złożyć jedynie w przypadku poważnych uszkodzeń pojazdu (np. uszkodzenie zasadniczych elementów nośnych konstrukcji samochodu).

Przepisy przewidują odpowiedzialność karną dla kierowcy, który wbrew prawdzie oświadczy o istnieniu takich poważnych uszkodzeń.

Samochód osobowy będzie można wycofać z ruchu na czas od 3 do 12 miesięcy (bez możliwości przedłużenia).

Wycofanie z ruchu auta będzie możliwe raz na 3 lata.

Przed przywróceniem auta do ruchu właściciel będzie musiał wykonać badanie techniczne samochodu.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu to oszczędność w OC. Ile zostaje w kieszeni?

Warto jednak podkreślić, że wspomniane przepisy obligują ubezpieczyciela do okresowego obniżenia składki dopiero na wniosek kierowcy” - zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Polscy kierowcy w większości opowiadają się za tym, aby czasowe wycofanie pojazdu z ruchu było rozwiązaniem przysługującym każdemu. I nie ma w tym nic zaskakującego, skoro miałoby to oznaczać dość spore ulgi w składkach OC . Niestety - na tak daleko posuniętą liberalizację przepisów nie ma na razie co liczyć. Niemniej, zmiany wprowadzone niedawno w ustawie Prawo o ruchu drogowym nieco poszerzają grono osób, które będą mogły skorzystać z instytucji czasowego wycofania pojazdu z ruchu.Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl sprawdzają wymogi i ograniczenia związane z tym nowym rozwiązaniem.Już od dłuższego czasu wycofanie samochodu z ruchu jest możliwe dla właścicieli większych pojazdów mechanicznych. Konkretnie mowa o:Właściciele takich pojazdów mogą wycofać je z ruchu na czas od 2 do 24 miesięcy. Istnieje także możliwość przedłużenia tego okresu, ale łączny czas wycofania z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy począwszy od pierwszej decyzji starosty.Niedawna nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadziła możliwość czasowego wycofania z ruchu również dla samochodów osobowych będących w naprawie.Co ważne, auto czasowo wycofane z ruchu nadal będzie musiało posiadać ubezpieczenie OC, ale jego koszt będzie o wiele niższy. Ustawodawca zastosował bowiem te same zasady, które dotyczą większych pojazdów wycofanych z ruchu.Właściciel auta wycofanego z ruchu, kupując OC, będzie więc mógł skorzystać z obniżki składki wynoszącej co najmniej 95%.