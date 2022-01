Elektromobilność w Polsce: duże wzrosty, dobre perspektywy

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) przedstawia wyniki raportu „Polish EV Outlook 2021”. Do jakich wniosków prowadzi? Okazuje się, że elektromobilność w naszym kraju ma się całkiem dobrze, chociaż do wyników notowanych przez liderów wciąż jest nam bardzo daleko. Perspektywy na przyszłość są obiecujące tym bardziej, że po raz pierwszy w historii wchodzimy w nowy rok z całkiem dobrą legislacją i programami wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile samochodów osobowych z napędem elektrycznym zarejestrowano w 2022 roku?

W jakim tempie rozwija się infrastruktura ładowania?

Jak rozwija się system finansowy wsparcia finansowego elektromobilności ze środków publicznych?

Czego można się spodziewać po nowelizacji Ustawy o elektromobilności?



Rekord na rynku samochodów elektrycznych

Park samochodów z napędem elektrycznym - Przez 12 miesięcy 2021 r. zarejestrowano prawie dwukrotnie więcej samochodów osobowych z napędem elektrycznym niż w roku 2020.

Przez 12 miesięcy 2021 r. zarejestrowano prawie dwukrotnie więcej samochodów osobowych z napędem elektrycznym niż w roku 2020 i niemal czterokrotnie więcej niż w roku 2019. Liczba nowych rejestracji okazała się być o 125% większa niż cały park EV w 2019 r. W segmencie elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych w ciągu dwóch lat flota urosła o 63%. Pod względem liczby rejestracji nowych, osobowych samochodów elektrycznych jesteśmy obecnie na zbliżonym poziomie, jak np. Hiszpania w 2018 r. i nieco wyższym niż Niemcy, Niderlandy i Wielka Brytania w roku 2014 czy Szwecja w roku 2016 – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym - Pod względem liczby rejestracji nowych, osobowych samochodów elektrycznych jesteśmy obecnie na zbliżonym poziomie jak np. Hiszpania w 2018 r.

Infrastruktura ładowania wciąż rozwija się zbyt wolno

Przyrost nowych ładowarek w 2021 r. okazał się być wyższy w porównaniu do wyjątkowo trudnego roku 2020, gdy uruchomiono 353 nowe stacje, jak również do roku 2019. Mimo to spodziewaliśmy się rezultatu lepszego o ok. 10%. Rozwój stacji ładowania w Polsce wciąż opóźniają liczne bariery, przede wszystkim natury administracyjno-prawnej, m.in. przewlekłe procedury przyłączeniowe oraz niekorzystna z perspektywy operatorów struktura własnościowa infrastruktury elektroenergetycznej na Miejscach Obsługi Podróżnych. Jednocześnie stacje ładowania w Polsce są rozmieszczone bardzo nierównomiernie, aż 41% z nich koncentruje się w 15 największych miastach – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Rozszerzenie systemu subsydiów ze środków publicznych

Łączna liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce - Pod koniec grudnia 2021 r. w Polsce funkcjonowały 1932 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (3784 punkty).

Optymalizacja prawa regulującego rynek elektromobilności

Maksymalna wysokość subsydiów do nabycia osobowych samochodów elektrycznych - Maksymalna wysokość subsydiów do nabycia osobowych samochodów elektrycznych w Rumunii to ok. 9100 euro.

Oceniając nowelizację chciałoby się powiedzieć „lepiej późno niż wcale”, ponieważ konieczność wprowadzenia istotnych modyfikacji ustawy była oczywista praktycznie od momentu wejścia w życie jej pierwotnej wersji, czyli już w 2018 r. Nowelizacja przyczyni się m.in. do przyspieszenia rozbudowy prywatnej infrastruktury ładowania, w związku z implementacją dyrektywy nr 844. Nowe budynki, zarówno te użyteczności publicznej, jak też mieszkalne, będą musiały być przygotowane na rozwój elektromobilności. W budynkach już istniejących, po wejściu w życie nowych przepisów, powinno być łatwiej zainstalować ładowarkę. Zmiany - choć zdecydowanie niewystarczające wobec potrzeb rynku - zostaną wprowadzone także w obszarze infrastruktury ogólnodostępnej. Tu jest jednak jeszcze bardzo wiele do zrobienia, choćby w temacie przyspieszenia procesu przyłączeniowego. I to oznacza, że z całą pewnością to nie będzie ostatnia nowelizacja ustawy o elektromobilności.



W nowelizacji udało się także, po wielomiesięcznych burzliwych dyskusjach, zmienić przepisy dotyczące stref czystego transportu. Jest zatem szansa, że obszary niskoemisyjne w Polsce przestaną być obecne wyłącznie na papierze. Cieszymy się, że głos samorządów oraz organizacji branżowych, tak wyraźnie komunikowany w ramach Komitetu Samorządowego PSPA, został wysłuchany. Pozytywnie odbieramy także zmianę wprowadzoną dosłownie na ostatniej prostej, na etapie prac w komisjach, która pozwala posiadaczom prawa jazdy kategorii B kierować elektrycznymi pojazdami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 tony, a nie 3,5 tony. To krok w dobrym kierunku w kontekście przyśpieszenia rozwoju zeroemisyjnej logistyki w Polsce – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Polskie samorządy coraz bardziej elektromobilne

Rok 2021 przyniósł również znaczny postęp w poszerzaniu współpracy polskich samorządów i branży w obszarze e-mobility. Jego symbolem była „Deklaracja miast na rzecz rozwoju stref czystego transportu”, którą podpisała Unia Metropolii Polskich oraz PSPA. Jej naczelnym celem jest optymalizacja przepisów pod kątem ułatwienia tworzenia obszarów niskoemisyjnych. Plany ustanowienia strefy czystego transportu w 2022 r. ogłosił już m.in. Kraków. PSPA powołało również do życia koordynowany przez Miasto Łódź Komitet Samorządowy, którego głównym zadaniem ma być przyspieszenie tempa elektryfikacji transportu i popularyzacja nowej mobilności w polskich ośrodkach miejskich – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Co czeka nas w roku 2022?

Mimo pewnych obaw związanych z niedoborem półprzewodników w rok 2022 wchodzimy z dużą dawką optymizmu. W 2021 r. wielomiesięczne starania branży przyniosły wymierne efekty w postaci optymalizacji szeregu przepisów prawnych regulujących obszar zeroemisyjnego transportu, w szczególności nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ukoronowaniem intensywnego dialogu z NFOŚiGW było wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia rynku e-mobility obejmującego jego najważniejsze komponenty: pojazdy elektryczne, stacje ładowania oraz niezbędną infrastrukturę elektroenergetyczną. To wszystko sprawia, że rok bieżący ma szansę stać się przełomowym okresem dla rozwoju elektromobilności w Polsce.



Spodziewamy się, że sprzedaż BEV i PHEV może osiągnąć poziom nawet ok. 35 tys. egzemplarzy. Największym wyzwaniem będzie przyspieszenie rozbudowy sieci stacji ładowania. W tym celu PSPA wraz z czołowymi uczestnikami sektora infrastruktury przygotowuje propozycję projektu specustawy, która obejmie postulaty legislacyjne mające potencjał do zniesienia najważniejszych barier rozwoju sieci ogólnodostępnych ładowarek w Polsce – podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

