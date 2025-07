Najczęściej wyszukiwane modele samochodów. Nowy ranking zaskakuje i ujawnia ceny

Serwis Superauto.pl prezentuje ranking 10 najczęściej wyszukiwanych modeli samochodów. W czołówce wyszukiwań znajdziemy zarówno marki popularne, (Kia, Toyota), jak również wzbudzające coraz większą ekscytację MG HS i Jaecoo 7, czyli auta rodem z Chin.

Przeczytaj także: Chińskie samochody: ile można zaoszczędzić?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie modele samochodów najczęściej przykuwają uwagę osób wyszukujących auta?

Z czego wynika popularność SUV-ów?

Co sprawia, że chińskie marki samochodów zyskują na popularności w Polsce?

Jakie samochody użytkowe cieszą się największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców?

O ile dwa pierwsze miejsca nie są zaskoczeniem, gdyż auta te od dawna cieszą się dużym uznaniem polskich kierowców ze względu na dobry kompromis pomiędzy ceną, mocą i wyposażeniem, to niespodzianką może być obecność na bardzo wysokiej, trzeciej pozycji pojazdu marki chińskiej, a także na czwartej, auta klasy premium, dwukrotnie droższego od trzech pierwszych w zestawieniu – komentuje Patrycja Michalak, specjalistka ds. pozyskiwania ofert w Superauto.pl.

Chińczycy stawiają na wyposażenie

Ekonomiczna i bezawaryjna Toyota

Rosnąca popularność marek azjatyckich

W segmencie osobowym widoczna jest rosnąca popularność marek azjatyckich – KIA i Hyundai dominują, ale jednocześnie pojawiają się nowe, mniej znane marki jak Jaecoo czy Omoda, co świadczy o otwartości rynku na świeże propozycje. Auta, które dziś Polacy najczęściej oglądają w Internecie, za chwile mogą znaleźć się w czołówce najczęściej kupowanych pojazdów. Klasyczne modele, takie jak Toyota Corolla czy Skoda Octavia, utrzymują stabilną pozycję – ocenia Marek Srębowaty, dyrektor ds. e-commerce w Superauto.pl.

Najtańszy SUV

Najpopularniejsze auta użytkowe

Jako platforma internetowa dysponujemy narzędziami analitycznymi, pozwalającymi badać zachowania tysięcy użytkowników poszukujących pojazdów dostawczych, tworzyć ich profile i scenariusze zakupowe. W efekcie możemy wyświetlać użytkownikom auta wpisujące się idealnie w ich potrzeby związane z prowadzoną dzielnością gospodarczą – informuje Marek Srębowaty.

Duże auta rodzinne lub wakacyjne

Tego typu samochody cieszą się ogromnym zainteresowaniem przed sezonem wakacyjnym. Kupują je w szczególności wypożyczalnie, które wymieniają lub rozbudowują swoją flotę dużych pojazdów. Innym powodem ich dużej popularności jest kończąca się produkcja niektórych wersji silnikowych, co ma miejsce w przypadku Opla Zafiry – informuje Dawid Czubala.

Aż cztery pierwsze miejsca zajęły SUVy. Są to: KIA Sportage, Hyundai Tucson, MG HS oraz Mercedes GLC.MG HS, w wersji wytypowanej przez ekspertów Superauto.pl (Exclusive AT), ma 170 KM i jest cenowo zbliżony do KII Sportage w wersji M DCT, dysponującej silnikiem benzynowym o mocy 160 KM. MG HS ma jednak dodatkowo skórzane elektryczne fotele z pamięcią ustawień, podgrzewane przednie fotele, kamerę 360 stopni, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika czy tempomat adaptacyjny.Z kolei Mercedes GLC, w rekomendowanej wersji Coupe 220d, to SUV o sportowej sylwetce i charakterze, wyposażony w 197-konny silnik Diesla, napęd 4x4, a także oparty na sztucznej inteligencji system multimedialny Mbux oraz wentylowane i podgrzewane fotele. W zestawieniu 10 najczęściej oglądanych aut klasy premium na Superuato.pl znalazł się jeszcze jeden model z segmentu premium – BMW 3 (ósma pozycja).Kolejne, tj. piąte miejsce, zajęła królowa polskich szos, czyli Toyota Corolla, kosztująca w wytypowanej przez ekspertów Superauto.pl wersji Comfort tyle samo, co KIA Sportage oraz MG HS. Polacy cenią Corollę w szczególności za niezawodny napęd hybrydowy, niskie spalanie oraz bezawaryjność. W zestawieniu 10 najchętniej oglądanych modeli samochodów na Superauto.pl znalazła jest jeszcze jedna Toyota – Yaris – która zajęła miejsce siódme. Jest to najtańsze auto w zestawieniu, kosztujące w wytypowanej wersji Comfort, 91,6 tys. zł. Atuty tego modelu są podobne, jak w przypadku Toyoty Corolli.Dużą niespodzianką jest z pewnością obecność na szóstej pozycji chińczyka Jaecoo 7. Jest to jeden z najlepiej wyposażonych SUVów w swojej klasie, oferowanych obecnie na rynku, aspirujący pod tym względem do segmentu premium. Rekomendowana przez ekspertów Superauto.pl wersja Offroad posiada 147-konny silnik benzynowy z napędem 4x4, a także system monitorowania martwego pola, inteligentny system kontroli prędkości, system kamer 540 stopni, a ponadto skórzaną tapicerkę, podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele, wentylowane przednie fotele, czy też 19-calowe felgi w kolorze czarnym.Wspomniana Omoda, reprezentowana przez model 5, zamyka zestawienie dziesięciu najbardziej poszukiwanych aut. W wytypowanej przez ekspertów Superauto.pl wersji ma najniższą cenę spośród sześciu zwycięskich SUVów – kosztuje niespełna 125 tys. zł (ma jednak znacznie uboższe wyposażenie od droższego jedynie o 6 tys. zł MG HS).Platforma Superauto.pl ujawniła też, jakie samochody użytkowe są obecnie najbardziej poszukiwane na rynku. W statystykach rządzą Ford Transit, Renault Master oraz Renault Trafic. Tego typu pojazdów, mogących mieć różne wymiary, różny typ zabudowy, liczbę miejsc siedzących czy wyposażenie, a co za tym idzie różne zastosowanie, poszukują w szczególności przedsiębiorcy.Dwa lata temu firma uruchomiła specjalistyczny serwis nowydostawczy.pl, który obecnie odwiedza ok. 100 tys. użytkowników miesięcznie. Można na nim znaleźć ofertę prawie 800 pojazdów użytkowych. Na ich podstawie stworzono ranking 10 najpopularniejszych modeli tego typu samochodów.Dawid Czubala, kierownik rozwoju rynku samochodów użytkowych, zwraca uwagę, że w zestawieniu TOP10 znalazły się nie tylko pojazdy służące do przewozu maszyn czy towarów, ale także samochody do przewozu osób. Renault Traffic w wytypowanej wersji Kombi L2H1 to auto 9-osobowe, idealne dla wypożyczalni czy firm przewozowych.Ciekawostką w zestawieniu najbardziej rozchwytywanych aut użytkowych jest obecność w nim aż dwóch modeli, poszukiwanych jako większe auta rodzinne. Są to wspomniany już Opel Zafira Life w wersji Business, a także Toyota ProAce Verso.