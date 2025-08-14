Fotoradary, remonty i opłaty: jak zaplanować podróż na długi weekend?

W przeddzień długiego weekendu kierowcy planujący krótki urlop stają przed wyborem – dotrzeć na miejsce szybciej, ale drożej czy też wolniej i taniej? Najnowsza analiza NaviExpert pokazuje, że różnice w kosztach sięgać mogą 70 zł, a w czasie - 60 minut. Pod lupę wzięto trasy z Warszawy, Poznania i Wrocławia. Eksperci radzą, kiedy wyjechać, by uniknąć korków, oraz ostrzegają przed miejscami kontroli i utrudnieniami drogowymi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kiedy w długi weekend sierpniowy spodziewać się największego ruchu na drogach?

Jakie różnice występują w czasie i kosztach pomiędzy trasami szybszymi a tańszymi?

Na których z polskich dróg należy spodziewać się utrudnień i kontroli?

Kiedy na drogach będzie największy ruch?

To oznacza, że największego ruchu możemy spodziewać się w piątek od godzin przedpołudniowych oraz w niedzielę 17.08, w godzinach popołudniowych - mówi Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies.



Trasy z Warszawy

Warszawa – Mikołajki

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Warszawa – Mikołajki Prawie 50 kilometrów i 5 litrów benzyny zaoszczędzimy w zależności od tego, którą trasę ze stolicy na Mazury wybierzemy Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Warszawa - Krynica-Zdrój

Trasy z Poznania



Poznań - Międzyzdroje

Poznań - Zakopane

Trasy z Wrocławia



Wrocław - Gdańsk

Wrocław - Zakopane

Aktualne koszty autostrad w Polsce - sierpień 2025

Aplikacja na bieżąco aktualizuje informacje o sytuacji na drogach. Wytyczając trasy nawigacja uwzględnia informacje o zakorkowanych odcinkach, trwających remontach, nowych odcinkach dróg. Na bieżąco dodajemy do systemu informacje o nowych radarach i aktualizujemy stawki za przejazd płatnymi odcinkami autostrad. Wskazując punkt docelowy w nawigacji widzimy porównanie alternatywnych tras dotarcia wraz z niezbędnymi informacjami o czasie dotarcia, dystansie, ostrzeżeniach czy kosztach związanych z paliwem i opłatami za autostrady. Dzięki temu możemy wybrać taką trasę, która w największym stopniu spełni nasze oczekiwania. Bo wiemy, że dla jednych kluczowy będzie czas dojazdu, dla innych jego koszt. – wyjaśnia Przybylska. I dodaje - Wybierając się na długi weekend pamiętajmy także o bezpieczeństwie. O ile planując dłuższy wyjazd z reguły jesteśmy skłonni więcej czasu poświęcić na dotarcie na miejsce, tak już w przypadku długich weekendów - które tak naprawdę wcale tak długie nie są - może nas kusić, aby na trasie jechać szybciej, by “wycisnąć” z wolnego maksimum. To bardzo ryzykowna strategia. Ale i w studzeniu takich zapędów pomoże NaviExpert, który przypomina o zagrożeniach na drodze, informuje o bieżących ograniczeniach prędkości i przypomina o zdjęciu nogi z gazu, gdy jedziemy za szybko.