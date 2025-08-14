eGospodarka.pl
Fotoradary, remonty i opłaty: jak zaplanować podróż na długi weekend?

2025-08-14 00:45

Fotoradary, remonty i opłaty: jak zaplanować podróż na długi weekend?

Długi weekend Polacy chętnie spędzą nad morzem © Freepik

W przeddzień długiego weekendu kierowcy planujący krótki urlop stają przed wyborem – dotrzeć na miejsce szybciej, ale drożej czy też wolniej i taniej? Najnowsza analiza NaviExpert pokazuje, że różnice w kosztach sięgać mogą 70 zł, a w czasie - 60 minut. Pod lupę wzięto trasy z Warszawy, Poznania i Wrocławia. Eksperci radzą, kiedy wyjechać, by uniknąć korków, oraz ostrzegają przed miejscami kontroli i utrudnieniami drogowymi.

Przeczytaj także: Wakacyjne trasy pod lupą: gdzie fotoradar i bramki?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Kiedy w długi weekend sierpniowy spodziewać się największego ruchu na drogach?
  • Jakie różnice występują w czasie i kosztach pomiędzy trasami szybszymi a tańszymi?
  • Na których z polskich dróg należy spodziewać się utrudnień i kontroli?
Specjaliści z Telematics Technologies, dostawcy NaviExpert, przygotowali coroczną analizę popularnych wakacyjnych kierunków – nad morze, w góry i mazurskie jeziora. Pod lupę trafiły trasy z Warszawy, Poznania i Wrocławia, a pod uwagę wzięto m.in. czas przejazdu, koszty, liczbę fotoradarów i trwające remonty.

Analiza bazuje na danych z 15 sierpnia 2024 r., kiedy to system NaviExpert zarejestrował największy ruch w związku z długim weekendem. Okazuje się, że wybór oczywisty nie istnieje - co więcej, komfort podróży zależy przede wszystkim od naszych indywidualnych upodobań i priorytetów.

Kiedy na drogach będzie największy ruch?


W ubiegłym roku, gdy 15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia NMP i Święto Wojska Polskiego) wypadał w czwartek, największe natężenie ruchu wśród użytkowników nawigacji odnotowano: w czwartek 15.08 w godz. 10:00–13:00 (wyjazdy) oraz w niedzielę 18.08 w godz. 12:00–18:00 (powroty). Długie trasy, czyli takie powyżej 300 km dominowały 17.08 (szczyt o godz. 11:00) i 18.08 (szczyt o godz. 13:00).

Największy udział tras 100 - 300 km przypadł na 15.08 w godz. 10.00 – 13.00 i niedzielę (18.08) w godz. 12.00 – 18.00. W 2025 r. prognozy pogody również są sprzyjające, jednak długi weekend będzie krótszy – 15 sierpnia wypada w piątek.
To oznacza, że największego ruchu możemy spodziewać się w piątek od godzin przedpołudniowych oraz w niedzielę 17.08, w godzinach popołudniowych - mówi Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies.

Trasy z Warszawy


Trójmiasto to popularny kierunek wyjazdowy wśród mieszkańców Warszawy. Planując podróż ze stolicy np. do Gdańska praktycznie nie ma alternatywy, ale samej trasy nie sposób pominąć w tym zestawieniu. Przejazd DK7/S7 przez Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Mławę, Ostródę, Elbląg to w zasadzie jedyny sensowny dziś wybór. Czas przejazdu to raptem 3,5 h, choć w zależności od godziny wyjazdu może się skrócić lub wydłużyć. Na trasie miniemy tylko 2 fotoradary, jeszcze na wyjeździe ze stolicy: na Wybrzeżu Kościuszkowskim (na wys. ul. Karowej) oraz na ul. Pułkowej. Na trasie nie powinniśmy spalić nie więcej, jak 25 l paliwa.

Z utrudnień na trasie warto wspomnieć o trwającej przebudowie drogi krajowej nr 7 (DK7) do drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów. Inwestycja podzielona jest na trzy odcinki, z których dwa (Załuski - Modlin i Modlin - Czosnów) mają być gotowe w sierpniu tego roku, a odcinek Płońsk Południe (Siedlin) - Załuski w marcu 2026 roku. W samym Gdańsku natomiast jest w remoncie wiadukt na ul. Elbląskiej, a ruch odbywa się nitką południową w obu kierunkach. Zamknięty pozostaje także Most Siennicki.

Warszawa – Mikołajki


Trasa ekonomiczna to strzał w dziesiątkę dla lubiących oszczędzać. Prawie 50 kilometrów i 5 litrów benzyny zaoszczędzimy w zależności od tego, którą trasę ze stolicy na Mazury wybierzemy.

Jeśli zdecydujemy się na wersję oszczędnościową, trzeba liczyć się z dłuższym czasem podróży. W ramach trasy spalimy mniej paliwa (o 30 zł), ale pojedziemy dłużej (o 25 min. względem trasy najszybszej i 20 minut względem rekomendowanej). Na trasie miniemy aż 8 fotoradarów (Warszawa, ul. Modlińska, Dzierżenin, Kacice, Dobrołęka, Antonie, Kadzidło, Myszyniec, Zgon),1 kamerę na światłach - Jabłonna, rondo Biskupów Płockich i musimy się liczyć z utrudnieniami w postaci rozbudowy drogi krajowej nr 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem - 4,5 kilometrowy odcinek zyska klasę GP - droga główna ruchu przyspieszonego, a w miejscu obecnego ronda (skrzyżowanie DK61 z DW631) powstanie węzeł Zegrze.

Jeżeli więc zależy nam na czasie, to do celu najszybciej dotrzemy trasą rekomendowaną lub najszybszą. Podróż będzie wtedy trwać odpowiednio 3 h 9 min. lub 3 h 5 min. W obu przypadkach miniemy 2 odcinkowe pomiary prędkości na S8 - jeszcze w Warszawie Łabiszyńska - Piłsudskiego oraz na wysokości Wyszkowa.

Trasa rekomendowana to o 1 fotoradar – w miejscowości Budy Czarnockie za Łomżą – i niebezpieczne miejsce więcej. Dodatkowo warto pamiętać o zwężeniu do jednego pasa na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w ciągu S8 (rekomendowana i najszybsza). Przy wyborze trasy miejmy na uwadze, że opcja najszybsza jest polecana doświadczonym kierowcom - może prowadzić lokalnymi skrótami, które nierzadko oznaczają zjazd z głównej drogi i trudniejsze manewry.
Warszawa – Mikołajki
Warszawa – Mikołajki

Prawie 50 kilometrów i 5 litrów benzyny zaoszczędzimy w zależności od tego, którą trasę ze stolicy na Mazury wybierzemy

Warszawa - Krynica-Zdrój


Podróż mieszkańcom stolicy w góry zajmie nieco ponad 5 godzin. Najmniejsze zużycie paliwa zagwarantuje trasa ekonomiczna (S7/E77, Kielce, Busko-Zdrój, Żabno, Grybów), jadąc którą miniemy jeden odcinkowy pomiar prędkości (S7 - Falęcice - Nowy Gózd) i 1 kamerę na światłach w Kielcach (Al. Solidarności/ Sandomierska). Z utrudnień warto wymienić S7 w Kajetanowie (naprawa wiaduktu, zwężenie w ruchu) oraz DK73 Lisów - ruch sterowany sygnalizacją świetlną, ograniczenie prędkości.

Prawie 20 minut szybciej dojedziemy na miejsce trasą rekomendowaną (przez Kraków, A4/E40, Nowy Sącz), w trakcie której natkniemy się na ten sam odcinkowy pomiar prędkości i jedną kamerę mniej (omijamy Kielce) oraz dodatkowo 3 fotoradary: DK75 Uszew i 2 w Nowym Sączu (ul. Piłsudskiego i Nawojowska). Dodatkową czujność zachowajmy dla 3 potencjalnie niebezpiecznych miejsc na trasie oraz we wspomnianym już Kajetanowie (S7) i na DK75 na odcinku Okocim - Wytrzyszczka (trwa odnawianie oznakowania poziomego, zajęcie pasa ruchu).
Warszawa - Krynica-Zdrój
Warszawa - Krynica-Zdrój

Najmniejsze zużycie paliwa zagwarantuje trasa ekonomiczna (S7/E77, Kielce, Busko-Zdrój, Żabno, Grybów)

Trasy z Poznania

Poznań - Międzyzdroje


Ceniących czas może zainteresować trasa rekomendowana, przez A2/E30, Święty Wojciech, S3/E65, Szczecin. Choć podróż zajmie niecałe 3,5 godziny, to trzeba liczyć się płatnościami na bramkach - 44 zł (A2 Jordanowo, podwyżki od 11 marca). Na trasie miniemy raptem 1 fotoradar (Poznań, ul. Głogowska).

Z mniejszym zużyciem paliwa (22.1 l) i bez dodatkowych opłat - dzięki czemu zaoszczędzimy blisko 70 zł, ale o ponad 20 minut dłużej pojedziemy trasą ekonomiczną przez: Pniewy i Gorzów Wielkopolski. Po drodze natkniemy się na 4 fotoradary: Poznań ul. Dąbrowskiego, Bytyń, Podrzewie, Przytoczna. Wszystkie na odcinku między Poznaniem a Skwierzyną (DK92 i DK24). Utrudnienia na rozbudowanym odcinku S3 Troszyn - Wolin, (na części trasy trwają prace wykończeniowe, a na części duże utrudniania i przełożenia ruchu).
Poznań - Międzyzdroje
Poznań - Międzyzdroje

Ceniących czas może zainteresować trasa rekomendowana, przez A2/E30, Święty Wojciech, S3/E65, Szczecin

Poznań - Zakopane


Różnice w czasie i kosztach podróży są odczuwalne. Wybór numer jeden to droższa trasa rekomendowana, którą przejedziemy w 6 godzin, zużyjemy 40.5 l paliwa i zapłacimy 34 zł (A4 - Katowice - Kraków, podwyżki) za bramki oraz spotkamy 4 fotoradary (DK7 Gaj, Żary, Dół i Jawornik) i 1 kamerę na światłach już na wylocie z Poznania - Komorniki, skrzyżowanie ulic Poznańskiej z Gottlieba, a przed samym Zakopanem - 1 OPP (S7 tunel na Zakopiance).

Ponad godzinę dłużej zajmie postawienie na trasę ekonomiczną. Spalimy wtedy znacznie mniej paliwa (34 l - to 37 zł mniej wydane na stacji) i ominą nas opłaty na bramkach (-34 zł), jednak po drodze miniemy aż 14(!) fotoradarów (Żabikowo, Brodowo, Nowe Miasto nad Wartą, Witaszyce, Szczury, Niedźwiedź, Piaski, Libidza, Bolesław, Przeginia, Gaj, Żary, Dół i Jawornik) i wspomniany już OPP na Zakopiance. W obu przypadkach możliwe kontrole drogowe. Utrudnienia na przebudowywanej DK7 w Libertowie. Koniec prac zaplanowano w połowie 2027 roku.
Poznań - Zakopane
Poznań - Zakopane

Na trasie ekonomicznej napotkamy aż 14 fotoradarów

Trasy z Wrocławia

Wrocław - Gdańsk


Bez względu na wybór trasy miniemy tylko 1 OPP (A2 między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Komorniki). Najkorzystniej czasowo wypada trasa rekomendowana (4 h 41 min.), przez: S5/E261, Poznań, S5/E261, Świecie, Skórcz. Nie obejdzie się jednak bez opłat na bramce (A1 - od węzła Nowe Marzy do Gdańska) — 17,60 zł. Wybierając trasę ekonomiczną w aucie spędzimy 3 kwadranse więcej, a po drodze miniemy 5 fotoradarów: Górna Grupa, Bzowo, Mała Karczma, Rudno, Subkowy. A ponieważ wiedzie ona przez Pruszcz Gdański (DK91), to będziemy mieć tu do czynienia z dużymi zmianami w organizacji ruchu - ruch jednokierunkowy (w kierunku północnym poruszamy się nitką drogi krajowej, natomiast w kierunku południowym objazd ul. Strzeleckiego oraz ul. Raciborskiego).

Dodatkowo, na trasie rekomendowanej i głównymi występują utrudnienie na A1 pomiędzy węzłami Pelplin i Kopytkowo (ruch jedną nitką, ograniczenie prędkości 80 km/h). Te prace zakończą się w drugiej połowie sierpnia. Podobna sytuacja występuje między węzłami Pelplin i Swarożyn, z tą różnicą, że prace mają potrwać od 11 sierpnia przez ok 5 tygodni. Na obu trasach natkniemy się też na remontowany węzeł Gdańsk Południe - duże zmiany organizacji ruchu, zatory drogowe.
Wrocław - Gdańsk
Wrocław - Gdańsk

Bez względu na wybór trasy miniemy tylko 1 OPP (A2 między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Komorniki)

Wrocław - Zakopane


Podobne do siebie trasy, a przynajmniej z pozoru. Mają ten sam przebieg, aż do węzła Brzęczkowice (A4). Decydując się na rekomendowaną pokonamy 368 km, a ekonomiczną - 354 km i spalimy po ok. 26 l (ok.150 zł). Ta pierwsza zagwarantuje nam jednak o 40 min. szybsze dotarcie na miejsce, ale wiąże się z większymi kosztami - za bramki zapłacimy 34 zł (A4 Katowice i Kraków). Jeżeli chodzi o potencjalne drogowe niespodzianki, to możemy spodziewać się 3 kontroli drogowych, 4 fotoradary (DK7- Gaj, Żary, Dół, Jawornik) i 1 OPP (S7 – tunel na Zakopiance).

Największe utrudnienia spotkają nas na trasie pomiędzy Katowicami a Krakowem - na A4 prowadzonych jest wiele prac remontowych, m.in. w okolicach węzła Brzęczkowice, Jeleń, Chrzanów czy przed MOP Morawica. Utrudnienia drogowe mogą dać się kierowcom we znaki również na DK7 w Libertowie, Krzyszkowicach i na wjeździe do Myślenic. Wybierając trasę ekonomiczną, zaoszczędzimy na bramkach (0 zł), a na trasie jedyne co nam grozi to kontrola drogowa. Wydłuży jednak czas podróży z ok 4 do 5 godzin. Po zjechaniu z A4 kierujemy się krótkim fragmentem drogą S1, aby dotrzeć do Imielina, a później do Oświęcimia, Wadowic i Makowa Podhalańskiego, by w Skomielnej Białej wrócić na ten sam szlak co trasa rekomendowana.

Przejazd trasą ekonomiczną może okazać się spokojniejszy, ponieważ po drodze nie spotkamy fotoradarów, odcinkowych pomiarów oraz ominiemy większość trwających remontów.
Wrocław - Zakopane
Wrocław - Zakopane

Obie trasy mają ten sam przebieg, aż do węzła Brzęczkowice (A4)

Aktualne koszty autostrad w Polsce - sierpień 2025


Planując wakacyjną podróż warto uwzględnić różne opcje dojazdu do wybranej destynacji oraz pamiętać, że przebieg trasy i czas dojazdu są zależne od dnia i godziny wyjazdu. Warto więc wyposażyć w narzędzie, które wesprze nas na drodze. Jak podkreśla Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies, taką funkcję pełni NaviExpert.
Aktualne koszty autostrad
Aktualne koszty autostrad

Przejazd A2 może wygenerować spore koszty

Aplikacja na bieżąco aktualizuje informacje o sytuacji na drogach. Wytyczając trasy nawigacja uwzględnia informacje o zakorkowanych odcinkach, trwających remontach, nowych odcinkach dróg. Na bieżąco dodajemy do systemu informacje o nowych radarach i aktualizujemy stawki za przejazd płatnymi odcinkami autostrad. Wskazując punkt docelowy w nawigacji widzimy porównanie alternatywnych tras dotarcia wraz z niezbędnymi informacjami o czasie dotarcia, dystansie, ostrzeżeniach czy kosztach związanych z paliwem i opłatami za autostrady. Dzięki temu możemy wybrać taką trasę, która w największym stopniu spełni nasze oczekiwania. Bo wiemy, że dla jednych kluczowy będzie czas dojazdu, dla innych jego koszt. – wyjaśnia Przybylska. I dodaje - Wybierając się na długi weekend pamiętajmy także o bezpieczeństwie. O ile planując dłuższy wyjazd z reguły jesteśmy skłonni więcej czasu poświęcić na dotarcie na miejsce, tak już w przypadku długich weekendów - które tak naprawdę wcale tak długie nie są - może nas kusić, aby na trasie jechać szybciej, by “wycisnąć” z wolnego maksimum. To bardzo ryzykowna strategia. Ale i w studzeniu takich zapędów pomoże NaviExpert, który przypomina o zagrożeniach na drodze, informuje o bieżących ograniczeniach prędkości i przypomina o zdjęciu nogi z gazu, gdy jedziemy za szybko.

Prezentowane trasy (ich przebieg, czas podróży, liczba kontroli) są trasami proponowanymi przez nawigację NaviExpert i uwzględniają odcinki płatne. Analizując je należy pamiętać, że system wyznaczając tę samą trasę innego dnia, o innej porze, w innych warunkach drogowych, może zaproponować inny jej przebieg. Trasy zostały wytyczone w poniedziałek, 11 sierpnia i bazują na danych historycznych z 15 sierpnia ubiegłego roku, w południe, a więc wtedy, kiedy w systemie NaviExpert odnotowano największy ruch związany z wyjazdami na długi weekend sierpniowy.

* 5,76 zł/ litr benzyny bezołowiowej 95, średnia cena w Polsce z dnia 11 sierpnia 2025.

Jaka trasa najlepsza na powrót z wakacji? Gdzie fotoradary i kontrole drogowe?

podróże Polaków, kontrole drogowe, drogówka, nawigacja, NaviExpert, wakacje 2025, fotoradar, fotoradary, bezpieczeństwo na drodze, kontrola prędkości

Wyszukaj i pobierz za darmo: