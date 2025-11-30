Zmiana opon na zimowe: nieobowiązkowa, ale i tak może grozić ci mandat

Wielu kierowców powtarza jak mantrę, że „w Polsce nie ma obowiązku jazdy na oponach zimowych”. Z jednej strony trudno nie przyznać im racji, z drugiej - ich racja może okazać się połowiczna. Dlaczego? Choć przepis nie mówi wprost o zimówkach, to warto zdawać sobie sprawę, że jazda na oponach letnich zimą może zostać uznana za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. A to już prosta droga do mandatu i poważnych problemów prawnych.

Czy w Polsce obowiązuje zakaz jazdy na oponach letnich zimą?

Jakie kary grożą za nieodpowiednie ogumienie w warunkach zimowych?

Jakie wymagania prawne muszą spełniać opony samochodowe?

Jak stan opon wpływa na wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia?

Oczywiście uważamy, że przepisy o zakazie jazdy na oponach letnich w zimie są zbyt restrykcyjne i nakładają na kierowców odpowiedzialność bez wsparcia w zakresie definicji tego wymogu. Dlatego warunki zimowe powinny być doprecyzowane w przepisach. I jeśli nie w zakresie dat w kalendarzu – jak w większości krajów w Europie, to chociaż w zakresie warunków drogowych – jak śnieg, mróz, lód, gołoledź lub błoto pośniegowe – wskazuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Kierowcy muszą pamiętać, że odpowiedzialność za stan techniczny samochodu spoczywa wyłącznie na nich. Opony, które nie są przystosowane do warunków czy ze zbyt płytkim bieżnikiem lub w złym stanie mogą nie tylko być przyczyną wypadku, ale również narazić kierowcę na poważne konsekwencje prawne.



Policjanci podczas kontroli drogowej zwracają uwagę na obecność uszkodzeń mechanicznych, czy opony są właściwie dobrane do warunków na drodze i danego pojazdu. Nie muszą do tego otwierać maski czy zaglądać pod auto. Wystarczy zerknąć na bok opony, żeby zobaczyć, czy ma homologację zimową, czy rozmiary się zgadzają na osi albo jaki jest ich stan.

Precyzyjne wymagania prawne

Minimalna głębokość bieżnika jest określona wskaźnikami zużycia umieszczonymi w rowkach bieżnika, a dopiero jeśli ich nie ma – to min. 1,6 milimetra.

Opony zamontowane na jednej osi muszą być takiej samej konstrukcji i mieć taką samą rzeźbę bieżnika (czyli zarówno wzór, jak i głębokość).

Niedozwolone jest używanie opon z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak pęknięcia, bąble czy ukruszenia.

Dodatkowo opony nie mogą wystawać poza obrys nadwozia pojazdu.

Konsekwencje wykraczają poza mandaty

Kierowcy często nie zdają sobie sprawy z tego, że jazda na zużytych lub uszkodzonych oponach to nie tylko ryzyko dla bezpieczeństwa, ale również potencjalna odpowiedzialność karna w przypadku spowodowania wypadku. Takie zachowanie jest wg prawa rażącym niedbalstwem i jako takie powoduje, że przyczyniamy się sami w dużym stopniu do wypadku.



Według raportu Komendy Głównej Policji z 2023 roku, w pojazdach uczestniczących w wypadkach stwierdzono różne usterki techniczne. Wśród nich największą grupę stanowiły braki w oświetleniu (62,2%), a następnie ogumienie – które było niesprawne lub wadliwe w 16,6% przypadków. To alarmujący sygnał, który pokazuje, jak istotne jest regularne sprawdzanie stanu opon i ich wymiana w odpowiednim czasie – podkreśla Piotr Sarnecki.

