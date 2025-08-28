Ceny samochodów w Polsce - ile trzeba odkładać na auto?
2025-08-28 09:49
- Ile miesięcznych pensji trzeba odkładać na samochód w poszczególnych województwach?
- Dlaczego ceny aut różnią się między regionami nawet o 42 tys. zł?
- Jak przebieg, rocznik i typ nadwozia wpływają na cenę pojazdu?
- Czy łatwiej kupić samochód prawie nowy, czy z większym przebiegiem?
Mediana* cen samochodów osobowych w całej Polsce będących w sierpniu 2025 r. wystawionych na sprzedaż na portalu Autoplac.pl wyniosła 54 900 zł. Jednak w zależności od regionu kwoty mocno się różniły. Najniższe odnotowano w województwie lubelskim (37 900 zł), opolskim (40 000 zł) i świętokrzyskim (43 995 zł), najwyższe w lubuskim (79 900 zł), mazowieckim (69 899 zł) oraz łódzkim (69 000 zł).
* Mediana oznacza, że połowa aut kosztowała powyżej tej kwoty, a połowa poniżej
Tak duże rozbieżności wynikają nie tylko z lokalnego popytu, ale również z siły nabywczej mieszkańców i większej liczby aut premium w danych regionach. Eksperci Autoplac.pl postanowili wyliczyć, ile trzeba pracować, by kupić samochód.
Według analizy MyCompanyPolska.pl wykonanej na podstawie danych GUS-u, mediana netto wynagrodzeń w styczniu 2025 wyniosła ok. 5000 zł. Zatem na zakup pojazdu w województwie lubelskim wydamy co najmniej 7,5-miesięcznych pensji, ale w łódzkim i mazowieckim ponad 14, a w lubuskim nawet 17. To zaskoczenie, bowiem wydawałoby się, że najdrożej powinno być w Warszawie i okolicach. Być może na ceny w województwie lubuskim wpływa bliskość niemieckiej granicy — komentuje Marcin Korzeniewski, członek zarządu Autoplac.pl.
Mediana cen aut w Polsce - województwa
Cena zależy od przebiegu
Dane Autoplac.pl pokazują, że oczywiście najdroższe są samochody z niewielkim przebiegiem, mające na liczniku do 1000 km. Mediana wynosi w ich przypadku 158 000 zł. Auta, które pokonały dystans 1000-50 000 km osiągnęły medianę 120 900 zł, przy 50 000-125 000 km spada ona do 69 900 zł. Kolejne progi pokazują już znacznie niższe wartości — pojazdy z wynikiem 125 000-200 000 km mają medianę 39 900 zł, 200 000-300 000 km — 26 900 zł, a powyżej 300 000 km — 19 750 zł.
Polacy coraz częściej decydują się na dobrze utrzymane auta używane, a nie te najtańsze. Pojazd z większym przebiegiem można kupić odkładając pensję przez cztery miesiące, lecz warto mieć na uwadze dodatkowe koszty i problemy ze środkiem lokomocji. Na prawie nowe auto trzeba pracować ponad 2,5 roku, lecz już samochód z przebiegiem 125 000-200 000 km już „tylko” 8 miesięcy... Kierowcy częściej kupują samochody zapewniające mobilność, bez konieczności dużych inwestycji — podkreśla Marcin Korzeniewski z Autoplac.pl.
Mediana cen aut w Polsce - przebieg
Te dwa czynniki windują ceny
Nie tylko przebieg i region, ale także typ nadwozia oraz rocznik mają ogromny wpływ na cenę samochodu. Według danych Autoplac.pl największa mediana charakteryzuje pick-upy (115 800 zł), SUV-y (88 999 zł) i coupé (85 900 zł). Z kolei, najtańsze opcje to minivany (29 900 zł), hatchbacki (31 050 zł), a także kombi (47 499 zł).
Wiek pojazdu to kolejny czynnik zakupowy. Mediana modeli z lat 2021-2024 wynosi 118 900 zł, tych z lat 2016-2020 — 63 175 zł, a aut z lat 2011-2015 około 33 000 zł. Pojazdy z 2010 roku i starsze są najbardziej przystępne: mediana to zaledwie 16 500 zł, czyli równowartość ponad 3 wypłat „na rękę”. Naturalnie klasyki, youngtimery i oldtimery nieco zaburzają przytoczoną kwotę, bowiem wartość niektórych pojazdów rośnie z biegiem lat.
Mediana cen aut w Polsce - rok produkcji
Mediana cen aut w Polsce - nadwozie
54 900 zł za 1 auto
Na cenę auta wpływa wiele czynników: marka, model, wiek, przebieg, wersja, nadwozie, ale także stan techniczny, historia wypadkowa, wyposażenie, pochodzenie (kraj, zagranica), region, w którym jest sprzedawany.
Dla kierowcy zarabiającego kwotę równą medianie zarobków w Polsce zakup nowego auta to inwestycja wymagająca odkładania wypłaty przez 11 miesięcy. Mediana cenowa aut na Autoplac.pl wynosi bowiem 54 900 zł, choć oczywiście starszy samochód można kupić już za równowartość kilku pensji. Oczywiście w analizie eksperci użyli uproszczenia – osoba nabywająca auto w tym czasie będzie żyła z wypłaty partnera/ki, bo przecież trzeba jeść, pić i ponosić inne koszty życia.
Planujący zakup samochodu warto więc poczynić dokładne analizy swojego budżetu i myśleć przyszłościowo. Niektórzy nawet od razu po nabyciu auta zaczynają na nowo oszczędzać na kolejny pojazd…
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
