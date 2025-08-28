Ceny samochodów w Polsce - ile trzeba odkładać na auto?

Ile miesięcy musisz pracować, żeby kupić samochód? Według danych Autoplac.pl – nawet 17, jeśli mieszkasz w woj. lubuskim. Nowe lub prawie nowe pojazdy kosztują równowartość kilkuletnich zarobków, a na starsze modele wystarczą 3–4 pensje. Raport pokazuje realny obraz dostępności aut dla przeciętnie zarabiających Polaków.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile miesięcznych pensji trzeba odkładać na samochód w poszczególnych województwach?

Dlaczego ceny aut różnią się między regionami nawet o 42 tys. zł?

Jak przebieg, rocznik i typ nadwozia wpływają na cenę pojazdu?

Czy łatwiej kupić samochód prawie nowy, czy z większym przebiegiem?

Według analizy MyCompanyPolska.pl wykonanej na podstawie danych GUS-u, mediana netto wynagrodzeń w styczniu 2025 wyniosła ok. 5000 zł. Zatem na zakup pojazdu w województwie lubelskim wydamy co najmniej 7,5-miesięcznych pensji, ale w łódzkim i mazowieckim ponad 14, a w lubuskim nawet 17. To zaskoczenie, bowiem wydawałoby się, że najdrożej powinno być w Warszawie i okolicach. Być może na ceny w województwie lubuskim wpływa bliskość niemieckiej granicy — komentuje Marcin Korzeniewski, członek zarządu Autoplac.pl.

Cena zależy od przebiegu

Polacy coraz częściej decydują się na dobrze utrzymane auta używane, a nie te najtańsze. Pojazd z większym przebiegiem można kupić odkładając pensję przez cztery miesiące, lecz warto mieć na uwadze dodatkowe koszty i problemy ze środkiem lokomocji. Na prawie nowe auto trzeba pracować ponad 2,5 roku, lecz już samochód z przebiegiem 125 000-200 000 km już „tylko” 8 miesięcy... Kierowcy częściej kupują samochody zapewniające mobilność, bez konieczności dużych inwestycji — podkreśla Marcin Korzeniewski z Autoplac.pl.

Te dwa czynniki windują ceny

54 900 zł za 1 auto