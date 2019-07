Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał br. wynika, że działający na rodzimym rynku ubezpieczyciele zebrali mniej składek OC niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jest to efekt obniżek, na które wskazywała Ubea.

„Portale sprzedające polisy komunikacyjne w trybie online, już od dłuższego czasu informowały o spadających składkach OC. Dane z I kw. 2019 r. wskazują, że te spadki nie zostały skompensowane przez ciągle wzrastającą liczbę ubezpieczanych samochodów, motocykli i pozostałych pojazdów mechanicznych” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



„Analitycy Ubea.pl wzięli pod uwagę również średnią miesięczną składkę OC proponowaną przez „najtańszego” ubezpieczyciela. Chodzi o towarzystwo ubezpieczeniowe, które w danym miesiącu cechowało się najniższym przeciętnym poziomem kosztów polisy OC” - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com OC od „najtańszego” ubezpieczyciela potaniało Jak niższe składki OC przełożyły się na wyniki ubezpieczycieli?

„Warto zwrócić uwagę, że jeszcze w styczniu 2018 r. średnia składka online dla dziewięciu towarzystw/marek ubezpieczeniowych wynosiła 1853 zł. Analogiczny wynik z końca I kw. 2019 r. (marca br.) kształtował się na poziomie tylko 1504 zł. Oznacza to spadek o 19%. Co ważne, analizowana średnia składka OC zmniejszyła się również w kwietniu i maju bieżącego roku (do 1459 zł)” - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Można przypuszczać, że taki ujemny wynik odnotowali przede wszystkim ubezpieczyciele mocno konkurujący poziomem składek. Te zakłady ubezpieczeń są najbardziej zagrożone zmianami wynikającymi z ciągłego wzrostu wypłacanych odszkodowań i zadośćuczynień” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jak dowodzi poświęcone I kw. 2019 sprawozdanie UFG, przypis składki brutto z tytułu OC dla kierowców skurczył się o 43 mln zł (I kw. 2018 r. vs I kw. 2019 r.). W zestawieniu z kwotą 3,77 mld zł, czyli sumą składki dotyczącej ubezpieczeń obowiązkowych (OC dla kierowców i OC rolników) zmiana nie była duża, ale i tak spadek ten wydaje się wart podkreślenia. Dowodzi on bowiem, że zmiany, o których wspominały już porównywarki ubezpieczeń, w tym również Ubea, nie pozostały bez wpływu na wyniki całego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.W kontekście pikującego przypisu składki OC, warto przywołać rezultaty opracowanych co miesiąc analiz Ubea.pl. W nich znajdziemy bowiem pytanie na powody, dla których krajowi ubezpieczyciele odnotowali spadek zebranej składki OC.Analiza Ubea.pl dotycząca okresu od stycznia 2018 roku do maja 2019 roku, uwzględnia zmiany dwóch ważnych wskaźników. Pierwszym z nich jest średnia miesięczna składka OC oferowana online użytkownikom porównywarki Ubea.pl przez dziewięciu ubezpieczycieli (Aviva, Benefia, Generali, Gothaer, Link4, MTU/MTU24, Proama, UNIQA oraz You Can Drive).Informacje porównywarki Ubea.pl potwierdzają, że spadek kwoty zbieranej od kierowców przez ubezpieczycieli (z tytułu obowiązkowych polis OC) był jedynie kwestią czasu.Pomiędzy styczniem 2018 r. oraz marcem 2019 r. znacząco spadła również średnia składka OC oferowana online przez „najtańszego” ubezpieczyciela. Ta kwota zmniejszyła się o niecałe 23% (z 1374 zł do 1062 zł). Co ważne, kolejne spadki (do 949 zł/o 31% względem stycznia 2018 r.) były widoczne w kwietniu oraz maju 2019 r. Taka sytuacja sugeruje, że czynnikiem napędzającym obniżki jest rywalizacja kilku towarzystw, które mocno konkurują ze sobą pod względem cenowym. Wspomniani ubezpieczyciele na pewno powinni wziąć pod uwagę niedawne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego na temat adekwatności składek OC. KNF przypomina, że większość zakładów ubezpieczeń zakończyła 2018 r. ze stratą techniczną dotyczącą obowiązkowego OC.