Opony zimowe latem? Możesz nie dostać odszkodowania

O tym, że opony samochodowe powinny być przystosowane do aktualnych warunków panujących na drodze, powiedziano już niemal wszystko. Tymczasem mamy afrykańskie upały, rozgrzane niemal do czerwoności jezdnie, a całkiem pokaźna liczba polskich kierowców ciągle jeździ na zimówkach. To niepotrzebne ryzyko. Zarówno z perspektywy bezpieczeństwa jazdy, jak i kondycji portfela kierujących. Warto sobie bowiem zdawać sprawę, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli sprawca wypadku poruszał się na oponach niedostosowanych do pory roku.

– Używanie zimówek latem jest całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz ekonomiki jazdy. Kierowcy jadąc na oponach zimowych na gorącym i suchym asfalcie nie tylko ryzykują swoim zdrowiem, ale także płacą więcej za paliwo i bardzo przyśpieszają zużycie opon, w które zainwestowali swoje ciężko zarobione pieniądze – zwraca uwagę Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

– Warto pamiętać, że w przypadku kolizji drogowej jazda na oponach typowo zimowych latem lub letnich zimą może być podstawą dla ubezpieczyciela do niewypłacenia odszkodowania. Może on uznać taką jazdę za rażące niedbalstwo, a tym samym za podstawę do zmniejszenia wysokości odszkodowania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Opona zimowa latem vs opona letnia latem Opony zimowe mają inną od typu letniego budowę bieżnika i skład mieszanki gumowej. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

– Jazda na oponach niedopasowanych do wymogów producenta danego samochodu wiąże się z utratą gwarancji zarówno na ogumienie, jak i na samochód – dodaje Piotr Sarnecki.

Różnica między oponami zimowymi a letnimi polega przede wszystkim na użytej do ich produkcji mieszanki gumowej oraz budowie bieżnika. Te, które wyprodukowane są z myślą o warunkach panujących w zimie, latem nie zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że przy prędkości 130 km/h najpopularniejszych rozmiarów koło samochodowe obraca się przeszło 1000 razy na minutę. Jeśli dodać do tego typową dla letnich dni temperaturę nawierzchni, staje się jasne, że przeciążenie i rozgrzanie opony zimowej może być zbyt duże.Wygląd bieżnika i skład mieszanki gumowej to nie jedyne różnice pomiędzy oponami letnimi a zimowymi. Testy przeprowadzone przez niemiecki ADAC wskazują, że używanie zimówek latem może wydłużać drogę hamowania o nawet 16 metrów. To aż cztery długości samochodu. Jeśli ktoś chce jeździć tylko na jednym komplecie opon, to bezpiecznym rozwiązaniem będzie dobre ogumienie całoroczne z homologacją zimową, przynajmniej średniej klasy. Oczywiście takie opony nie będą latem tak dobre jak letnie, a zimą tak dobre jak typowe zimówki. Jednak przy przebiegach poniżej 10 tys. kilometrów, w mniejszych samochodach i tylko do jazdy po mieście będzie to wystarczające rozwiązanie.Dopasowanie opon do samochodu nie dotyczy tylko warunków pogodowych, ale także rozmiaru czy indeksów prędkości i nośności.