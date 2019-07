Jakie składki OC płaciliśmy w czerwcu 2019?

Końcówka minionego roku okazała się dla zmotoryzowanych dość pomyślna. Ci, którzy kupowali wówczas OC, mogli liczyć na dość atrakcyjne ceny. Czy spadkowa tendencja doczekała się swojej kontynuacji również w czerwcu? Ile wyniosła przeciętna składka OC z minionego miesiąca?

Wartość barometru cenowego z czerwca 2019 r. = 87↘ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 90↘)



Komentarz ekspertów Ubea.pl:

„Od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r. średnia internetowa składka OC oferowana przez te firmy klientom porównywarki Ubea.pl wyniosła 1408 zł. Oznacza to spadek o 3,5% względem analogicznego wyniku z maja 2019 roku” - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



„Czerwcowy wynik to 87% średniej składki OC odnotowanej w styczniu 2019 r. Właśnie dlatego najnowszy odczyt barometru Ubea.pl wynosi 87. Taki wynik sygnalizuje spadek średniego kosztu OC o 13% przez pół roku” - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



„Czas pokaże, czy ta marka ubezpieczeniowa utrzyma mocno konkurencyjny poziom cen OC dla młodych kierowców. Na razie polityka cenowa You Can Drive sprawiła, że wspomniany ubezpieczyciel wygrał dwie kategorie czerwcowego rankingu przygotowywanego także przez ekspertów porównywarki Ubea.pl” - podsumowuje Andrzej Prajsnar.

Przeciętna polisa OC z maja br. okazała się o 10% tańsza niż ta, którą przychodziło nam kupować na początku roku. Czy koniec II kw. 2019 r. również sprzyjał zmotoryzowanym? Odpowiedzi na to pytanie udziela najnowszy barometr cenowy porównywarki Ubea.pl.Tytułem wstępu warto podkreślić, że reguły, na bazie których porównywarka Ubea.pl opracowała swój najnowszy barometr cenowy są identyczne jak w poprzednich miesiącach. Analogicznie, jak miało to miejsce wcześniej, punktem odniesienia dla porównań jest składka OC, którą działający na rodzimym rynku ubezpieczyciele proponowali swoim klientom w styczniu 2019 r. W analizie uwzględniono ofertę następujących zakładów ubezpieczeń lub marek ubezpieczeniowych: Aviva, Benefia, Generali, Gothaer, Link4, MTU24, Proama, UNIQA oraz You Can Drive.Jeszcze ciekawsze porównanie dotyczy wyników ze stycznia oraz czerwca 2019 r. W tym kontekście warto przypomnieć, że średni poziom składki OC dla stycznia 2019 r. (1624 zł) stanowi punkt odniesienia dla obliczeń z kolejnych miesięcy.Przyczyny czerwcowego spadku średniej składki OC są dość specyficzne. Właśnie dlatego warto je szerzej przedstawić. Okazuje się bowiem, że obniżka średniej składki OC z czerwca 2019 r. była spowodowana przede wszystkim dużą ujemną zmianą dotyczącą kosztu polis You Can Drive.