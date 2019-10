Jakie ceny OC dla studentów? Jak je obniżyć?

Mamy początek roku akademickiego, a to tradycyjnie już oznacza, że na polskich drogach pojawi się większa rzesza zmotoryzowanych studentów. Niektórzy z nich po raz pierwszy ubezpieczać będą swój samochód. Muszą być niestety przygotowani na spore wydatki - OC dla młodych nierzadko jest nawet 400% droższe od tego, które jest oferowane kierowcom z doświadczeniem. Co mogą zrobić młodzi kierujący, aby obniżyć te koszty?

- Ubezpieczyciele kalkulują wysokość składki za OC m.in. na podstawie statystyk wypadkowych. A wnioski z nich płynące są jednoznaczne – grupa najmłodszych, a zarazem najmniej doświadczonych kierowców, obarczona jest największym ryzykiem spowodowania szkody. Nawet jeśli nie stanowią oni wymarzonych klientów dla towarzystw ubezpieczeniowych, to te ostatnie nie mają prawa odmówić im sprzedaży obowiązkowego OC. Natomiast mają prawo wysoko wycenić ryzyko związane z ubezpieczaniem takich kierowców. To ma odzwierciedlenie w kosztach polis OC, opartych na zwyżkach za zwiększone ryzyko – tłumaczy Jakub Nowiński z Superpolisy Ubezpieczenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Nobilior - Fotolia.com Młody kierowca Gdzie oszczędzić na OC, będąc młodym kierowcą bez zniżek?

Ile za OC zapłaci student

- W wypadku polis OC wyszukanie najniższej możliwej składki jest dla właścicieli pojazdów głównym motorem napędowym poszukiwań. Ubezpieczenie to, na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, ma taki sam zakres niezależnie od tego, w jakim zakładzie ubezpieczeń je kupimy, ale jednak cenę polis OC określa wolny rynek. Jak widać, potrafi on kształtować je na diametralnie różnych poziomach, bo tak trzeba określić dwukrotną różnicę w cenie, i to tylko na poziomie najtańszych polis w miastach wojewódzkich – zauważa Jakub Nowiński.

Jak obniżyć koszt OC?

- Ta metoda pozwala nawet na czterokrotne obniżenie ceny OC w porównaniu do tego, ile zapłaciłby młody człowiek ubezpieczając się samemu. Przed zakupem trzeba jednak zweryfikować, które towarzystwa skłonne są uznać posiadane zniżki jednego z kierowców. Rodzic bądź inny współubezpieczający posiadający duże zniżki musi też wziąć pod uwagę, że każda szkoda wpłynie na posiadane przez niego zniżki, i to niezależnie od tego, kto prowadził auto w momencie wypadku bądź kolizji. Tym bardziej warto zmaksymalizować oszczędność na cenie zakupu OC, porównując składki oferowane przez kilkanaście towarzystw – możemy na tym tylko zyskać – dodaje ekspert Superpolisy Ubezpieczenia.

Kierowca, który nie ukończył jeszcze 24. roku życia i po raz pierwszy ubezpiecza samochód, musi być przygotowany na wyciągnięcie z portfela dość okrągłej sumy. Pokaźny staż za kierownicą nie od dziś jest jednym ze szczególnie docenianych przez ubezpieczycieli walorów. I nie ma w tym nic zaskakującego - prowadzone przez Komendę Główną Policji statystyki wyraźnie pokazują, że kierowcy w wieku 18-24 lata to grupa stwarzająca na drodze najwięcej niebezpieczeństw. W minionym roku byli oni sprawcami 5113 kolizji i wypadków, a to oznacza, że odpowiadali za prawie co piąte zdarzenie powstałe z winy kierujących. I wprawdzie należy podkreślić, że względem 2017 r. liczba wypadków i ofiar śmiertelnych spadła (odpowiednio o 7,9 i 8,5%), to ciągle jednak aż 53,5% zabitych zginęło właśnie w zdarzeniach spowodowanych przez młodych kierowców . Tych ostatnich cechuje nie tylko brak doświadczenia i umiejętności, ale również spora skłonność do ryzyka i brawury. Nieprzypadkowo ponad 1/3 wypadków z ich udziałem (35,6% ) spowodowana była „niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu”.Aby sprawdzić jak duże potrafią być rozpiętości cenowe pomiędzy najtańszą a najdroższą polisą oferowaną na rynku temu samemu właścicielowi auta, multiagencja Superpolisa Ubezpieczenia wykonała przykładowe wyliczenia, do kalkulacji biorąc 24-letniego kierowcę, posiadającego prawo jazdy od 6 lat i poruszającego się 5-letnim Oplem Astra o mocy 110 km. Nasz kierowca pierwszy raz ubezpiecza auto na swoje konto, nie dysponuje więc żadnym zniżkami. Z wyliczeń multiagencji wynika, że w zależności od ubezpieczyciela ceny mogą się od siebie różnić nawet o blisko 100%! Na największe oszczędności młody kierowca może liczyć w Rzeszowie (koszt polisy OC od 984 zł), Kielcach (1021 zł) i Opolu (1042 zł). Najtańsza oferta, jaką otrzymałby we Wrocławiu (1619 zł), to blisko dwukrotność ceny z Rzeszowa! Niewiele mniej dwudziestokilkulatek zapłaciłby w Warszawie (1507 zł) i Gdańsku (1482 zł). To i tak niedużo w porównaniu do rówieśnika, który przekroczyłby progi innej, mniej przyjaznej młodym kierowcom ubezpieczalni – najdroższe wyliczone przez Superpolisę ubezpieczenie OC znalazłby we Wrocławiu (aż 5700 zł) Warszawie (4620 zł), Poznaniu i Lublinie (po 4609 zł). Co ciekawe, ubezpieczyciele za miasto dość sprzyjające niedoświadczonym użytkownikom dróg uważają Kraków – najtańsza znaleziona tam polisa (1200 zł) w porównaniu do innych największych miast jest relatywnie tania, a najdroższa oferta (3700 zł) oznacza aż o 2 tys. zł mniejszy wydatek niż analogiczna polisa we Wrocławiu – mieście najmniej sprzyjającym niedoświadczonym kierowcom, jeśli chodzi o ceny OC.Na ostateczny koszt OC, poza polityką cenową stosowaną przez ubezpieczyciela, składa się wiele parametrów związanych z kierowcą i pojazdem, m.in. wiek kierowcy, liczba szkód, pojemność silnika czy miejsce korzystania z samochodu (duże miasta oznaczają większe zagrożenie wypadkiem). Przeszkodę w postaci zaporowej ceny można jednak próbować obejść, rejestrując samochód ze współwłaścicielem i korzystając z jego zniżek. Najczęściej pierwszym właścicielem auta zostaje więc rodzic, a dziecko pojawia się w dokumentach wraz z nim. To rozwiązanie zapewnia młodemu kierowcy, oprócz znacznego obniżenia ceny OC, możliwość budowy własnej historii jazdy.