Zaskakujące spadki wypłat odszkodowania z OC. O co chodzi?

Niedawno KNF podała do wiadomości wyniki, jakie w I połowie br. udało się uzyskać ubezpieczycielom z tytułu sprzedaży OC komunikacyjnego. Już jeden rzut oka na te rezultaty wystarczy, aby stwierdzić, że tym razem zakłady ubezpieczeń nie mają powodów do narzekania na zysk techniczny. Pewnych wątpliwości przysparzać może jednak - kolejny już - spadek wartości wypłacanych z OC zadośćuczynień i odszkodowań Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował z kolei, że w ujęciu rocznym ponownie mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości składki przypisanej brutto z ubezpieczeń OC. Warto przy tym podkreślić, że informacje te są wysoce precyzyjne, ponieważ ubezpieczyciele zobowiązani są wpłacać do UFG kwoty, których wysokość uzależniona jest właśnie od przypisu składki brutto obowiązkowych polis komunikacyjnych.Najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzają roczny spadek składki przypisanej brutto polis OC dla kierowców (z 7,69 mld zł w I poł. 2018 r. do 7,61 mld zł w I poł. 2019 r.). Po raz kolejny wzrosła natomiast łączna wartość składek OC zebranych przez ubezpieczycieli po uwzględnieniu udziału reasekuratorów.Warto przypomnieć, że w I kw. 2019 r. ubezpieczyciele odnotowali zysk techniczny ze sprzedaży polis OC dla kierowców na poziomie około 0,19 mld zł. Była to kwota nieco większa od analogicznego wyniku z okresu styczeń - marzec 2018 r. (0,12 mld).Informacje prezentowane w załączonej tabeli wskazują, że cała pierwsza połowa 2019 r. pod względem zysków wygląda o wiele lepiej dla zakładów ubezpieczeń. Firmy oferujące OC dla kierowców, łącznie zarobiły bowiem 0,51 mld zł na sprzedaży takich polis. Oznacza to bardzo duży wzrost względem analogicznego wyniku z pierwszej połowy minionego roku (0,21 mld zł).Załączona tabela pozwala na dokładne wyjaśnienie, dlaczego zakłady ubezpieczeń w pierwszej połowie 2019 r. odnotowały o wiele lepszy wynik ze sprzedaży OC niż dwanaście miesięcy wcześniej. Na taką poprawę wpłynął nie tylko wzrost łącznej wartości składki z polis OC (+0,11 mld zł) oraz przychodów z lokat netto (+0,04 mld zł).Kluczowe znaczenie miał spadek łącznej wartości wypłaconych zadośćuczynień i odszkodowań. W ujęciu rocznym takie wypłaty dla ofiar wypadków drogowych i osób poszkodowanych były mniejsze aż o 0,23 mld zł.Na razie trudno wyrokować, jakie przyczyny ma spadek wartości wypłat odszkodowania z OC, który był widoczny w I oraz II kw. 2019 r. Być może jest to po prostu kwestia mniejszej wypadkowości.Informacje dotyczące liczby ofiar śmiertelnych, rannych i kolizji w I kw. 2019 roku, wydają się jednak przeczyć takiej hipotezie. Odnotowano bowiem wyraźny wzrost negatywnych statystyk względem początku minionego roku.