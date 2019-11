Diagnostyka samochodowa przed zakupem auta nie zawsze ma sens?

Samochód można z powodzeniem porównać do organizmu człowieka. Gdy ten ostatni szwankuje, a lekarz nie jest w stanie postawić diagnozy podczas rutynowej kontroli, kieruje nas na badania diagnostyczne, jak rezonans, USG czy prześwietlenie. Sytuacja ma się podobnie w przypadku auta - czasami mechanik nie jest w stanie gołym okiem ocenić usterki i wówczas z pomocą przychodzi diagnostyka samochodowa. Jakie wady może wykryć i czy zawsze ma sens?

Czym jest diagnostyka samochodowa?

Czego się dowiemy dzięki diagnostyce samochodowej?

Kiedy warto wykonać diagnostykę komputerową?

Kupno auta a diagnostyka komputerowa

Diagnostyka samochodowa jak najbardziej TAK ale…

Diagnostyka samochodowa to - najprościej rzecz ujmując - podłączenie komputera diagnostycznego, inaczej zwanego testerem lub diagnoskopem, do komputera pokładowego, w który wyposażone jest auto. Taki zabieg pozwala na weryfikację systemów znajdujących się w samochodzie i umożliwia wykrycie usterki bez konieczności ingerowania ze strony mechanika (rozbierania pojazdu). Podczas diagnostyki czujnik (sterownik) uszkodzonego podzespołu odbiera sygnał i przekazuje kod usterki do komputera diagnostycznego, który następnie zostaje odczytany i zinterpretowany.Diagnostyka samochodowa umożliwia odczytanie kodów usterek we wszystkich sterownikach badanego auta. Kluczowe z nich to oczywiście te, które związane są z silnikiem i odpowiadają za m.in. zapłon, wtrysk paliwa czy turbodoładowanie. Współczesne pojazdy niemal każdy kluczowy układ w pojeździe uzależniają od komputera. Komputer pokładowy jest również odpowiedzialny za pracę podzespołów związanych z systemem bezpieczeństwa, takich jak: ABS, SRS, ASR, ESP, immobilizer, napinacze pasów bezpieczeństwa i poduszki powietrzne. Zaawansowana diagnostyka samochodowa jest w stanie odpowiedzieć, w jakiej kondycji jest pojazd.Diagnostykę komputerową bezwzględnie należy wykonać, gdy w samochodzie zaświeci się odpowiednia kontrolka. Nie zawsze jednak pojazd sam zakomunikuje o problemie, diagnostykę warto wykonać, gdy np. praca silnika jest nienormatywna, zwiększyło się spalanie pojazdu czy któryś z elementów wyposażenia przestał funkcjonować.Osoby planujące zakup używanego auta zdecydowanie powinny przeprowadzić diagnostykę komputerową przed transakcją. Dlaczego?Oglądając pojazd, nie będziemy w stanie sprawdzić, czy każdy element wyposażenia działa prawidłowo, przykładem może być ESP, czyli układ stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętu, trudno również będzie ocenić sprawność systemu poduszek powietrznych bez pomocy diagnostyki komputerowej... ale sam komputer nam nic nie powie, jeśli nie mamy specjalistycznej wiedzy w zakresie elektromechaniki. Wyniki diagnostyki może otrzymać każdy, ale prawidłową diagnozę może wydać tylko ekspert samochodowy, który dzięki swojej wiedzy jak i doświadczeniu będzie mógł precyzyjnie określić problem, stopień skomplikowania naprawy czy oszacować koszty związane ze skutecznym usunięciem usterki. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy eksperta, który wykona oględziny, a następnie przygotuje dokładny raport, w którym zarekomenduje kupno samochodu.Podsumowując, nie należy oszczędzać na diagnostyce komputerowej, jeśli chcemy, aby nasz nowy samochód był udanym zakupem. Wiedząc, na co należy zwrócić uwagę, możemy skorzystać z pomocy osób, które przeprowadzą dokładne sprawdzenie wszystkich systemów i wystawią opinie z rekomendacją zakupu.