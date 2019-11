Dla kogo najtańsze ubezpieczenie OC?

Ceny OC pikują już od niemal dwóch lat. Kalkulacje porównywarki ubezpieczeń Mubi.pl wskazują, że na początku bieżącego miesiąca średnia stawka za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne sięgała 755 zł, co oznacza, że była o 8% niższa od tej, którą przychodziło zapłacić we wrześniu. Na najtańsze ubezpieczenie OC (poniżej 500 zł) może liczyć jednak niespełna 30% Polaków.

OC poniżej 300 zł?

Najtańsze ubezpieczenie OC tylko dla starszych kierowców?

Najtańsze ubezpieczenie OC na Mubi.pl znaleźli między innymi:

Mężczyzna, 24 lata, Kętrzyn, Volkswagen Golf, pojemność silnika 1.6, OC - 432 zł

Mężczyzna, 25 lat, Sucha, Opel Corsa, pojemność silnika 1.2, OC - 450 zł

Mężczyzna, 25 lat, Puławy, Audi A3, pojemność silnika 1.6, OC - 496 zł

Kobieta, 23 lata, Sosnowiec, Seat Ibiza, pojemność silnika 1.2, OC - 515 zł

Kobieta, 23 lata, Białystok, Honda Civic, pojemność silnika 1.4, OC - 553 zł

Chcesz płacić mniej za OC? Pamiętaj! Nie ma reguł!

Co dalej z cenami OC?

„Biorąc pod uwagę czynniki rynkowe, dalszy spadek cen OC jest nieuzasadniony. Aktualnie nie obserwujemy mniejszej liczby wypadków, kwoty odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli rosną z roku na rok, zwiększają się także koszty pracy, które bezpośrednio wpływają na koszt likwidacji szkód z OC. Dlatego prognozujemy w najbliższych miesiącach raczej odwrócenie trendu i wzrost cen polis. Warto o tym pamiętać i po pierwsze dbać o swoją historię ubezpieczeniową, a po drugie świadomie wybierać ubezpieczyciela i porównywać oferty” - Barbara Zielińska, Mubi.pl.

Ubezpieczenie OC to jeden z niewielu produktów, za który dziś przychodzi nam zapłacić mniej niż przed dwoma lata. Niektóre z analiz wskazują nawet na 20-procentowe spadki ceny OC, ale wskazywana skala obniżek najczęściej uzależniona jest od przyjętej metodologii badania. Jednocześnie rośnie liczba polis tańszych od średniej ceny ubezpieczenia.Wprawdzie najtańsze ubezpieczenia OC , a więc takie, za które przychodzi zapłacić mniej niż 300 zł za rok, wciąż pojawiają się w ofercie ubezpieczycieli, to jednak nie są one standardem. Okazuje się bowiem, że poniżej 500 zł za OC płaci zaledwie 29 proc. polskich kierowców. 6 na 10 wykłada na ten cel mniej niż 700 zł. Wyraźnie zatem widać, że spadki ceny OC są faktem, ale jednocześnie dostrzegalne jest wyrównanie stawek na poziomie mediany – kierowcy na OC wykładają najczęściej około 625 zł.Średnie ceny ubezpieczenia OC zawyżane są przede wszystkim przez oferty skierowane do mieszkańców dużych miast oraz najmłodszych kierowców, poniżej 26. roku życia, którzy uchodzą za grupę największego ryzyka i mogą pochwalić się jedynie skromną historią ubezpieczeniową.Wokół tematyki OC narosło wiele mitów - jednym z nich jest przekonanie, że tylko starsi oraz bardzo doświadczeni kierowcy mogą kupić niedrogie polisy. Okazuje się jednak, że od tej reguły są wyjątki i jest ich całkiem dużo.OC, mimo sporych obniżek, jest dla wielu kierowców ciągle dużym obciążeniem w budżecie domowym. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co zrobić, aby płacić mniej, nie jest wcale proste. Faktem jest, iż towarzystwa ubezpieczeniowe premiują kierowców bezszkodowych. Tanią polisę może znaleźć równie dobrze dwudziestokilkulatek z dużego miasta, jak i właściciel wiekowego auta.Biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, warto rozważyć jaka przyszłość czeka rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i co to oznacza dla kierowców. Rośnie inflacja, drożeją usługi, ale polisy OC tanieją. Czy to się zmieni?