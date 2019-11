Jakie składki OC płaciliśmy w październiku 2019?

Stawki OC zastygły - z najnowszego, comiesięcznego barometru cenowego autorstwa porównywarki Ubea.pl wynika, że w październiku utrzymały się na tym samym poziomie, co przed miesiącem, stanowiąc jednocześnie 92% składki wyliczonej dla stycznia 2019 roku, który na potrzeby kalkulacji traktowany jest jako miesiąc bazowy.

Dobre wyniki ubezpieczycieli nie obniżyły ceny OC



„Ostrożna polityka cenowa zakładów ubezpieczeń wskazuje, że nie są one pewne długookresowych zmian zyskowności polis OC dla kierowców” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Z wyliczeń ekspertów Ubea.pl wynika, że przeciętna stawka OC oferowana w październiku br. przez dziewięć analizowanych towarzystw ubezpieczeniowych (Aviva, Benefia, Generali, Link4, MTU24, Proama, UNIQA, Wiener oraz You Can Drive) osiągnęła poziom 1490 złotych. Taki rezultat oznacza, że w minionym miesiącu polscy kierowcy wyjmowali z kieszeni kwotę o zaledwie 0,8% niższą aniżeli we wrześniu. Tak niewielka różnica sprawiła, że ostatnie wskazanie barometru cenowego Ubea.pl ponownie pokazało 92. Jak tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl:Jak dowodzą dane KNF, w I połowie br. ubezpieczyciele nie tylko nie stracili na OC, ale zarobili na nim około 0,51 mld zł. Dla porównania, zysk techniczny z analogicznego okresu poprzedniego roku sięgał 0,21 mld zł. Lepsze wyniki nie skłoniły ich jednak do obniżek ceny OC. Dlaczego?