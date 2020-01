Układ kierowniczy wadliwy w niemal 50% polskich aut

44% poruszających się po naszych drogach pojazdów posiada usterki w układzie kierowniczym. Co piąty polski kierowca jeździ na zużytym ogumieniu, a niemal co czwarty nie dba o odpowiednie ciśnienie w oponach. 53% samochodów wymaga wymiany płynu hamulcowego, a co czwarty ma źle ustawione światła. W 45% aut akumulatory wymagają ładowania lub wymiany. Do takich, dość zresztą niewesołych, wniosków prowadzi najnowsza edycja akcji ProfiAuto PitStop 2019, w ramach której przebadano przeszło 6,5 tys. aut.

– Każdego roku w ramach akcji PitStop przypominamy kierowcom o tym, że warto sprawdzać stan techniczny samochodów. Poprawy niestety nie widać, a wykryte usterki w zdecydowanej większości nadal są efektem zwykłych zaniedbań. Wyniki nie są dramatycznie złe, ale ponad połowie kierowców eksperci doradzili wizytę w warsztacie. Zaletą ProfiAuto PitStop jest fakt, że stan techniczny sprawdzany jest bez wcześniejszego przygotowania ze strony kierowców, na parkingach dużych sklepów i w centrach miast. Kierowcy podjeżdżają do kontroli prosto z trasy, dzięki czemu możemy pokazać faktyczną kondycję aut poruszających się po naszych drogach – mówi Łukasz Kopiec, dyrektor marketingu marki ProfiAuto.

– Mechaników nie dziwi fakt, że kierowcy mogą nie dostrzec problemów związanych z układem kierowniczym czy bagatelizować stuki w zawieszeniu. Samodzielne stwierdzenie usterek w takich przypadkach jest praktycznie niemożliwe i dopiero podczas kontroli można dowiedzieć się, że z samochodem jest coś nie w porządku. Jednak np. poziom ciśnienia w oponach, ich stan czy poziom płynu hamulcowego każdy może sprawdzić we własnym zakresie. Wyniki akcji ProfiAuto PitStop 2019 pokazują, że część kierowców niestety nie wykonuje nawet tego typu czynności – mówi Mariusz Maksym, koordynator sieci serwisowej ProfiAuto Serwis.

W ramach akcji ProfiAuto PitStop 2019 na terenie całego kraju przeprowadzono kontrolę techniczną przeszło 6,5 tys. samochodów. Badanie dowiodło, że stan techniczny pojazdów poruszających się po rodzimych drogach pozostawia sporo do życzenia, a polscy kierowcy nadal nie przywiązują należytej uwagi do czynności, które pozwalają utrzymać należyty stan techniczny ich samochodów.Szczegółowe wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że w 44% przypadków problematyczny okazał się układ kierowniczy. Warto przy tym podkreślić, że w czasie poprzedniej kontroli takich przypadków było o 15% mniej. Co piąty kierowca jeździł na zużytych oponach, a blisko ¼ badanych samochodów miała nieprawidłowe ciśnienie w oponach . Ponad połowa wymagała wymiany płynu hamulcowego (aż 53%). Wprawdzie jest to wynik o 11% lepszy w porównaniu do ubiegłego roku, ale wciąż daleki od pozytywnego. Niemal co drugi skontrolowany samochód miał słabo naładowany lub nadający się do wymiany akumulator. W co czwartym stwierdzono złe ustawienie świateł – wynik analogiczny do ubiegłorocznego.W 2019 roku odbyła się piąta już edycja akcji PitStop. Przeprowadzono ponad 80 bezpłatnych kontroli samochodów, a w akcję zaangażowanych było ponad 300 ProfiAuto Serwisów. W sumie zweryfikowano stan ponad 6500 aut, a ponad 3100 kierowców udostępniło wyniki przeglądów ich samochodów na potrzeby corocznego zestawienia. Na ich podstawie można wywnioskować, że kierowcy dbają o wygląd i ogólny stan swoich aut, ale wiele istotnych kwestii po prostu bagatelizują. Statystyki drogowe jasno pokazują, że stan techniczny ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kierowców i innych uczestników ruchu. Dlatego bardzo ważnym jest, aby regularnie sprawdzać swoje samochody.