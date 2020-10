Elektromobilność: we wrześniu przybywały 33 auta elektryczne dziennie

PZPM oraz PSPA zaprezentowały najnowsze wskazanie Licznika Elektromobilności. Okazuje się, że w ciągu 30 dni na polskich drogach przybyło 990 samochodów elektrycznych, co oznacza, że rejestrowane były średnio 33 elektryki dziennie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Licznik Elektromobilności -wrzesień 2020



Polska umacnia swoją pozycję w segmencie zeroemisyjnego transportu publicznego. W ciągu zaledwie roku liczba autobusów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach powiększyła się aż o 140 sztuk. Nasz kraj znajduje się w europejskiej czołówce zarówno pod względem wdrożeń elektrobusów do flot samorządowych, jak i produkcji pojazdów tego typu. W Polsce od wielu lat działają fabryki Solarisa i Volvo realizujące jeden z największych przetargów w Europie, a na początku października produkcję seryjną autobusów elektrycznych rozpoczął również zakład MANa w Starachowicach - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

U schyłku września bieżącego roku w Polsce było zarejestrowanych łącznie 14 788 aut elektrycznych . W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy przybyło ich 5 792 sztuki, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza wzrost o 97%.55% (8 169 sztuk) stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles), a pozostałą część (6 619) hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles).Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 679 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września osiągnęła liczbę 8 430 szt.Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 346 szt. Przez pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku flota elektrobusów powiększyła się o 116 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to zmianę o 197% r/r.Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec września w Polsce funkcjonowały 1 282 ogólnodostępne stacje ładowania aut elektrycznych (2 445 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. We wrześniu uruchomiono 29 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (65 punktów).