Wypadki drogowe z udziałem motocyklistów, czyli największa śmiertelność

Szarżujących na drodze motocyklistów nazywa się potocznie „dawcami nerek”. Niestety praktyka pokazuje, że w tym mało delikatnym określeniu jest co najmniej ziarno prawdy. Okazuje się bowiem, że to właśnie wypadki drogowe z udziałem motorów charakteryzują się największą śmiertelnością. Oczywiście nie w każdym z nich sprawcą jest osoba prowadząca jednoślad, ale mimo wszystko statystyki te dają do myślenia.

Najwyższy współczynnik wypadków śmiertelnych (stosunek liczby ofiar do liczby wszystkich zdarzeń z pojazdami danego typu) odnotowano dla pociągów.

Największa śmiertelność

Najmniejsza śmiertelność

Większość Polaków bez wypadku i stłuczki

65% osób korzystających z porównywarki rankomat.pl deklarowało w 2019 roku brak szkód w swojej historii ubezpieczenia pojazdów. Oczywiście ma to wpływ na cenę OC. Te osoby, które deklarowały przynajmniej jedną szkodę w swojej historii OC, płaciły 13% więcej za polisę niż bezszkodowi kierowcy. Jednak czynników wyceny składki jest więcej, dlatego przy wyborze ubezpieczenia zawsze warto porównać wszystkie oferty – mówi Urszula Pazio–Hrapkowicz, dyrektor operacyjny rankomat.pl.

Statystyki dowodzą, że w minionym roku miało miejsce 447 946 wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych, co stanowiło 92% wszystkich zdarzeń drogowych. Zginęło w nich 2328 osób (80% wszystkich ofiar śmiertelnych w 2019 r.).I wprawdzie dane te mogą wydawać się zatrważające, to jednak okazuje się, że odsetek ofiar śmiertelnych we wszystkich zdarzeniach (kolizje i wypadki) dla aut osobowych był najniższy (0,5%). Zdarzeń z udziałem innych pojazdów jest znacznie mniej, jednak ich skutki są bardziej tragiczne. Widać to zwłaszcza na przykładzie drogowych incydentów z udziałem motocyklistów.Najwyższy współczynnik wypadków śmiertelnych (stosunek liczby ofiar do liczby wszystkich zdarzeń z pojazdami danego typu) odnotowano dla pociągów. Okazuje się, że w co piątym zdarzeniu z ich udziałem zginął człowiek.Biorąc jednak pod uwagę pojazdy poruszające się po drogach, to najtragiczniejsze w skutkach są wypadki z udziałem motocyklistów. W 2019 roku uczestniczyli oni w 13756 wypadkach i kolizjach, w których zginęło 395 osób, co daje wynik na poziomie 2,9% śmiertelności.Rowerzyści mogli czuć się nieco bezpieczniej. Wg statystyk brali udział w podobnej liczbie zdarzeń co motocykliści, jednak mniej ofiar śmiertelnych przełożyło się na niższy współczynnik śmiertelności na poziomie 1,9%.Auta osobowe dominują na polskich drogach, dlatego ich kierowcy powodują najwięcej wypadków i kolizji. Mimo to większość z nich jest niegroźna dla życia ludzkiego. Potwierdza to współczynnik śmiertelności na poziomie 0,5%.Innym „bezpiecznym” pojazdem jest autobus. W zeszłym roku autobusy uczestniczyły w prawie 11 tys. zdarzeń drogowych, w których zginęło tylko 67 osób. Taki bilans daje współczynnik śmiertelności równy 0,6%.Wg ACEA w Polsce użytkuje się 23,5 mln aut osobowych. Wychodzi na to, że tylko ok. 2% z nich brało udział w zdarzeniach drogowych w zeszłym roku. Ile Polaków w takim razie nigdy nie spowodowało żadnej kolizji lub wypadku?