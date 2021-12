Ceny OC: dawno nie było taniej

Jest już najnowsza odsłona przygotowywanego przez ekspertów porównywarki rankomat.pl RanKINGu, czyli cyklicznego opracowania poświęconego cenom OC. Wynika z niej m.in., co zresztą nie jest dużym zaskoczeniem, że obecnie najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu płacą kierowcy z Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Jednocześnie jednak stawki nie są wygórowane - taniej niż obecnie było ostatnio w 2015 r., kiedy to trwała wojna cenowa między ubezpieczycielami.

Przeczytaj także: Ceny OC w III kw. 2021 r. niższe o prawie 11% r/r

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w IV kwartale br.?

Gdzie za OC płaciliśmy najwięcej?

Jaka była najwyższa a jaka najniższa cena OC w ostatnich miesiącach tego roku?



Jaka była średnia cena OC w 2021 roku?

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w IV kwartale?

W ciągu ostatnich dwóch lat średnie składki OC obniżyły się o ok. 18%. Największy spadek cen polis, w wysokości 6,5%, odnotowaliśmy pod koniec 2021 r. Przy historycznie wysokiej inflacji oraz stale rosnących kosztach likwidacji szkód, rodzi to obawy zarówno o wpływ takiej polityki cenowej na jakość oferowanych produktów, jak i późniejszy szybki wzrost cen OC, który może się okazać koniecznością - mówi Tomasz Masajło, Prezes Zarządu rankomat.pl.

Najdrożej na Pomorzu i Mazowszu

Kto płacił najwięcej?

Przeczytaj także: Ceny OC w lipcu 2021 mocno w górę

Średnia cena OC w 2021 roku wyniosła 602 zł i była niższa o 70 zł niż we wcześniejszym roku. To największy roczny spadek cen od 2017 roku. W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci porównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki obowiązkowych polis w minionym roku i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.Największe podwyżki cen OC miały miejsce w 2016 roku, kiedy to ceny polis wzrosły średnio o 45% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Rok później wzrosły o kolejne 24%. W kolejnych latach ceny były niższe od 7% do 2% w skali roku, aż do 2021 roku kiedy spadek wyniósł 10%, a średnia cena obowiązkowej polisy 602 zł. Jeśli dynamika obniżek utrzyma się na podobnym poziomie, w 2022 roku może dojść do powrotu wojny cenowej.Średnia cena OC w IV kwartale 2021 roku wyniosła 565 zł i była niższa o 39 zł od tej z III kwartału. Była to najwyższa kwartalna obniżka od 2017 roku, kiedy to ceny polis zaczęły stopniowo spadać.Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (685 zł), mazowieckiego (659 zł) i dolnośląskiego (650 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: opolskiego (495 zł), podkarpackiego (502 zł) i świętokrzyskiego (531 zł). Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki w poszczególnych regionach wyniosły od -8,1% (woj. świętokrzyskie) do -12,3% (woj. dolnośląskie). Największe odchylenie od średniej krajowej ceny OC w 2021 r. odnotowano dla województw, których mieszkańcy otrzymywali najtańsze propozycje obowiązkowego ubezpieczenia: opolskiego (-17,8%) i podkarpackiego (-16,6%). Najwięcej za OC płacili natomiast kierowcy z woj. pomorskiego. Odchylenie od przeciętnej składki OC w całym kraju wyniosło w ich przypadku +13,8.Najdroższym miastem wojewódzkim był Wrocław. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 796 zł. Na drugim biegunie znalazło się Opole, gdzie płacono 547 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 19-latkowie płacili średnio 2104 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 63-latkowie (482 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Toyota (539 zł), najdroższe BMW (736 zł). Panny i kawalerowie płacili 851 zł, natomiast małżeństwa 528 zł.