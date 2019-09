Nie tylko zima nadwyręża żywotność akumulatora

Wprawdzie nie bez powodu mówi się, że najbardziej uciążliwym okresem dla polskich kierowców jest zima, to jednak okazuje się, że przykrych niespodzianek mogą dostarczyć im również letnie miesiące. Szczególnie jeśli panują podczas nich tropikalne wręcz upały. Dlaczego? Otóż te ostatnie mogą mieć m.in. zgubny wpływ na żywotność akumulatora. Jak o nią dbać, gdy z nieba leje się żar? Oto wskazówki od Norauto.

Upał a akumulator

Krótkie dystanse a akumulator

Klimatyzacja a akumulator

mat. prasowe Akumulator Wysokie temperatury to pierwsza przyczyna szybkiego rozładowywania się akumulatora

Uszkodzenie instalacji elektrycznej a akumulator

Kontrola akumulatora

Wprawdzie dla wielu może to być zaskoczeniem, ale faktem jest, że dla żywotności akumulatora najbardziej sprzyjające są temperatury pokojowe. Zarówno upał, jak i niższe temperatury mogą mu istotnie zaszkodzić. Gorące dni sprzyjają samodzielnemu rozładowywaniu się akumulatora . Warto o tym pamiętać tym bardziej, że upały trwają coraz dłużej, a nowoczesne auta naszpikowane są wręcz elektryką, która potrzebuje sporej dawki energii elektrycznej.Pierwszą przyczyną rozładowywania się akumulatora są właśnie wysokie temperatury. Im wyżej wędruje słupek rtęci, tym większe prawdopodobieństwo, że nastąpi to szybciej, szczególnie jeśli auto głównie stoi na parkingu. Jeśli zatem planujesz kilkunastodniowy urlop i pozostawienie auta pod chmurką, lepiej postaw go w zacienionym miejscu i wyjmij z niego akumulator. Ekspozycji na światło słoneczne staraj się również unikać podczas codziennego parkowania.Nie trzeba zostawiać auta na długo na parkingu, aby akumulator zaczął się rozładowywać. Podobny problem ze swoim wozem mogą mieć kierowcy, którzy w upalne dni korzystają z samochodu na krótkich dystansach. Poruszanie się w korkach nie sprzyja długiej pracy akumulatora – pokonywanie niedużych odległości sprawia, że nie może się on odpowiednio naładować, a jego moc systematycznie spada. Dlatego podczas niedługich przejazdów warto dać akumulatorowi odetchnąć, rezygnując z włączania dodatkowych odbiorników prądu, np. radia czy ładowarki samochodowej. Klimatyzacja to kolejna popularna przyczyna szybkiego rozładowywania się akumulatora. Głównie ze względu na to, że pobiera ona bardzo dużo prądu i bardzo obciąża akumulator. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, warto korzystać z klimatyzacji, kiedy jest to naprawdę niezbędne. Podczas upałów nie należy ustawiać nawiewów na maksymalne chłodzenie, a jedynie obniżyć temperaturę o kilka stopni. Najlepiej używać klimatyzacji na najniższym poziomie. Jeśli odpowiednio zadbasz o jej czystość, z pewnością będzie Ci dobrze służyć i skutecznie chłodzić kabinę auta.Może się także okazać, że akumulator rozładowuje się ze względu na uszkodzenia instalacji elektrycznej. Samochód zużywa wówczas bardzo dużo prądu nawet podczas postoju. Również zanieczyszczone lub uszkodzone przewody doprowadzające prąd do alternatora mogą powodować braki energii. Choć na pierwszy rzut oka wszystko działa poprawnie, prądu cały czas ubywa. W takiej sytuacji warto wybrać się do serwisu Norauto, w którym nasi specjaliści zdiagnozują problem i jeśli to możliwe przywrócą akumulatorowi żywotność.Aby nie dopuścić do problemów, warto regularnie kontrolować napięcie akumulatora. Dobrze jest się zaopatrzyć w miernik elektryczny. Kosztuje on zaledwie kilkadziesiąt złotych, a pozwala sprawdzić stan akumulatora przed podróżą. Jeśli napięcie jest niskie, warto podłączyć akumulator do prostownika.Stosowanie się do wszystkich tych wskazówek pomoże w podniesieniu żywotności akumulatora i zaoszczędzi Ci przykrych niespodzianek. Pamiętaj jednak, że po dłuższym czasie użytkowania auta i tak będziesz musiał wymienić akumulator. Lepiej nie zostawiać tego na ostatnia chwilę.