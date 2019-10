Wyjeżdżasz na Wszystkich Świętych? Na to uważaj!

Statystyki prowadzone przez Komendę Główną Policji wskazują, że październik to jeden z miesięcy najbardziej obfitujących w niebezpieczne zdarzenia drogowe. Newralgicznym okresem jest również przełom października i listopada, kiedy to Polacy masowo ruszają odwiedzać groby najbliższych. Warto pamiętać, że wypadek lub stłuczka może kosztować nas życie lub zdrowie, a w najbardziej "optymistycznym" wariancie - oznaczać spore wydatki. O czym pamiętać, wyjeżdżając na Wszystkich Świętych?

W skrócie

Statystyki pokazują, że październik to jeden z najbardziej wypadkowych miesięcy na przestrzeni roku

Dobre warunki atmosferyczne tylko przyczyniają się do ryzyka.

Za podbijanie październikowych statystyk wypadkowych w dużej mierze odpowiadają wyjazdy związane z dniem Wszystkich Świętych, dlatego w tym okresie zalecana jest szczególna ostrożność.

Likwidacja szkód komunikacyjnych kosztuje coraz więcej. Przeciętna wartość szkody likwidowanej z OC przewyższa 7000 zł, ale nie brakuje również likwidacji wartych kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy złotych.

Sprawca kolizji lub wypadku drogowego musi się liczyć ze wzrostem składki za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne.

Mniej wypadków, więcej kolizji

Uważaj w październiku i listopadzie!

Ile nas kosztuje wypadek? Kto za to zapłaci? Wysokość szkody coraz wyższa.

Średnia wartość szkody likwidowanej w Polsce z OC to ponad 7 tys. złotych. Nie brak jednak takich przypadków, gdy wartość szkody przekracza kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych.

Zwykle koszty te pokrywają towarzystwa ubezpieczeniowe - wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba powodująca zdarzenie drogowe nie ma ważnej polisy OC. W takim wypadku odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zwróci się jednak do sprawcy z żądaniem regresowym – mówi Barbara Zielińska, Mubi.pl.

Ceny OC spadają, ale po szkodzie będzie drożej

Dlatego warto porównać ceny OC w innym towarzystwach niż to, w którym wykupiłeś polisę w danym roku polisowym, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem OC będzie tutaj droższe niż u konkurencji - radzi Barbara Zielińska z Mubi.pl.

Wyjeżdżasz na Wszystkich Świętych? Na to uważaj!

Wyjeżdżając warto pamiętać o kilku zasadach:

Jeśli naprawdę nie musisz, nie poruszaj się autem w okolicy cmentarzy, skorzystaj z komunikacji miejskiej, zostaw auto na okolicznym parkingu, idź pieszo.

Bierz poprawkę na tzw. „niedzielnych kierowców” oraz tych na „podwójnym gazie”. Niestety co roku policja zatrzymuje ponad 1000 osób poruszających się z promilami we krwi. Ich liczba może być nawet kilkadziesiąt razy większa, a większość niestety unika kary.

Sprawdź, czy masz ważne OC - jeśli polisa kończy się w okolicy 1 listopada, porównaj ceny i wybierz nową! Rozważ zakupienie pełnego pakietu. Tylko wtedy naprawisz swoje auto na koszt towarzystwa - nawet jeśli będziesz sprawcą wypadku.

Sprawdź stan ogumienia, ważność przeglądu oraz stan techniczny pojazdu. Awaria na trasie w tym okresie oznacza spore kłopoty.

Liczba pojazdów silnikowych poruszających się po polskich drogach zwiększyła się od 2009 roku o blisko 35%. Suma zarejestrowanych pojazdów prawdopodobnie już w tym roku przekroczy 30 milionów. Nie pozostaje to bez wpływu na liczbę wypadków i kolizji na polskich drogach. Dobrą wiadomością jest na pewno fakt, iż są to zdarzenia mniej groźne, a z roku na rok ginie mniej osób. Koszty takich zdarzeń pozostają jednak niebagatelne i to dla wszystkich uczestników zdarzenia.Z danych policji wynika, że liczba wypadków w całym roku 2018 była niższa o około 3% od roku 2017, natomiast liczba kolizji zwiększyła się w porównaniu z 2016 o około 7%. Bardzo dobrą wiadomością jest ta o znacznym spadku liczby osób zabitych w wypadkach drogowych w ostatnich latach. W roku 2010 było to blisko 4000 osób, aktualnie statystyki mówią o około 2800 osób ginących rocznie w wypadkach drogowych.Rok 2019 nie wygląda jednak już tak różowo. Ze statystyk wynika, że pierwsza połowa 2019 była gorsza niż analogiczny okres 2018 - a liczba zabitych w wypadkach wzrosła o 16%. Biorąc pod uwagę, że druga połowa roku bywa zwykle bardziej tragiczna w skutkach, możemy spodziewać się odwrócenia pozytywnego trendu.Wbrew obiegowej opinii, najwięcej wypadków zdarza się nie w miesiącach zimowych, ale właśnie w październiku. Prawdopodobnie ma to związek ze zmianą aury oraz wyjazdami w okresie Wszystkich Świętych, które często podwyższają jeszcze październikowe statystyki.Jak czytamy w raporcie policji z „Akcji Znicz” z 2018, „Od 31 października do 4 listopada 2018 roku na polskich drogach doszło do 408 wypadków, w których zginęło 50 osób, a 502 zostało rannych.” Wypadków w tym okresie było mniej, niestety były one bardziej tragiczne w skutkach, a liczba osób, które w nich zginęły była wyższa niż rok wcześniej.Z prognoz meteorologicznych wynika, że tegoroczny weekend obejmujący Wszystkich Świętych, może być pod względem pogody wymagający - szczególnie w zestawieniu ze zwiększonym ruchem pojazdów, podróżami osób mniej doświadczonych za kółkiem. Wszystko to może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo na polskich drogach.Wypadki to przede wszystkim ogromne ludzkie tragedie, których nie da się przeliczyć na pieniądze. Jednak każda szkoda, ma również wymiar ekonomiczny - płacimy za naprawę pojazdu, jeśli likwidujemy wyrządzoną przez siebie szkodę z własnej polisy OC to zapłacimy wyższą składkę.Ceny OC komunikacyjnego spadają, a średnia cena OC wg. statystyk porównywarki Mubi, wynosi aktualnie 790 zł. To sporo mniej niż choćby w roku 2018, kiedy za OC płaciliśmy średnio około 1000 zł. Jednak, jeśli spowodowałeś wypadek/kolizję, w kolejnym roku zapłacisz prawdopodobnie wyższą składkę.Przede wszystkim pamiętaj o bezpieczeństwie. Pośpiech nie jest dobrym doradcą! Głównym powodem wypadków drogowych, szczególnie tych, w których giną ludzie, jest nadmierna prędkość i brawura.