Czy warto mieć czujniki parkowania?

Wachlarz udogodnień, bez których nie wyobrażamy sobie jazdy samochodem ciągle się poszerza. Wspomaganie kierownicy, klimatyzacja czy podgrzewane fotele to dziś właściwie standard. Podobnie jest z czujnikami parkowania. Czy te ostatnie to potrzebne udoskonalenie czy raczej rozleniwiający gadżet?

Jak działają czujniki parkowania?

Kiedy czujniki parkowania najbardziej nam się przydadzą?

Jak dbać o czujniki parkowania?

Jakie czujniki parkowania wybrać i ile to kosztuje?

Parking Czujnik z kamerą pozwala określić trajektorię jazdy, co ułatwia parkowanie w trudno dostępnych miejscac

Czujniki parkowania czy kamera cofania?

Przy parkowaniu samochodu , szczególnie tyłem, problemów przysparza nam zarówno ocena odległości, jak i ograniczona widoczność czy mała przestrzeń. Aby zniwelować te trudności, producenci aut coraz częściej wyposażają je w czujniki parkowania, które wydają ostrzegawcze sygnały, gdy zbliżamy się do przeszkody. Przyjrzyjmy się im bliżej.Aby określić, jaka przestrzeń dzieli auto od przeszkody, czujniki parkowania wykorzystują fale ultradźwiękowe. Czujnik przesyła falę wysokiej częstotliwości, po czym dokonuje pomiaru czasu, w jaki wraca ona do urządzenia. Zasada działania jest zatem dość prosta, ale warto przy tym podkreślić, że dokładność pomiaru można dość łatwo zakłócić. Sprzyjają temu chociażby liście, opady czy inne zanieczyszczenia. Z tego też powodu nie powierzajmy czujnikom parkowania wszystkiego i weryfikujmy w lusterku, jaka odległość dzieli nas od przeszkody. Jest to tym bardziej ważne, że czujnik może nie wychwycić np. niskiego słupka.W słabo oświetlonych garażach, na podziemnych parkingach czy też na zatłoczonych ulicach, gdzie widoczność przy wyjeździe z miejsca parkingowego ograniczają inne auta, czujniki będą szczególnie przydatne. Sprawdzą się też, kiedy mamy do czynienia z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, które skutkują np. zaparowanymi szybami.Duże opady śniegu czy spore zabrudzenia mogą również wpłynąć na nieprawidłową pracę czujników. Wystarczy jednak przetrzeć czujniki wilgotną szmatką, aby usunąć zbierające się na nich zabrudzenia. Jest to bardzo ważne, ponieważ zabrudzone czujniki mogą niewłaściwie odczytywać odległość od przeszkody i wprowadzać kierowcę w błąd.Najtańsze, ale przy tym także te najbardziej zawodne komplety z 4 sztukami czujników to koszt ok. 100–200 zł. Większe zestawy bądź też zestawy lepszej jakości to wydatek rzędu 700 zł. Podział czujników obejmuje także miejsce montażu (przód lub tył) oraz jego sposób (bezprzewodowy i przewodowy).W większości aut czujniki są montowane głównie na tylnym zderzaku. Jeśli jednak chce się zadbać o większą precyzję i bezpieczeństwo podczas parkowania czy wykonywania innych manewrów, można pokusić się także o montaż czujników z przodu samochodu. Będzie to duże ułatwienie szczególnie dla młodych i mniej doświadczonych kierowców, dla osób starszych i posiadaczy dużych aut.Czujniki bezprzewodowe i przewodowe różnią się ceną oraz sposobem przekazywania informacji pomiędzy modułem sterowania a wyświetlaczem. Czujniki bezprzewodowe łączą się z centralką za pomocą Wi-Fi , a przewodowe, jak sama nazwa wskazuje, montuje się przy pomocy przewodów. Jednak zarówno montaż czujników przewodowych, jak i bezprzewodowych wymaga podłączenia kabli do instalacji elektrycznej auta. W przypadku czujników tradycyjnych montaż jest bardziej czasochłonny. Jeżeli więc cena nie jest dla Ciebie najważniejszym wyznacznikiem, wybierz czujniki bezprzewodowe, które są droższe, ale prostsze w montażu.Podobna sytuacja może zdarzyć się, jeśli zainwestujemy w czujniki złej jakości. Szczególnie zimą, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C. Wówczas w samochodzie stojącym na zewnątrz czujniki mogą całkowicie przestać działać. Zatem nie warto oszczędzać i wybierać tańszych zamienników, które mogą nie spełniać swojej funkcji.Inną technologią, która może ułatwić nam wykonywanie różnych manewrów, jest kamera cofania. Dzięki niej zamiast słyszeć dźwięk ostrzegawczy widzimy na wyświetlaczu wewnątrz auta przestrzeń z tyłu samochodu. To bardzo pomocne rozwiązanie, ponieważ czujnik z kamerą pozwala określić trajektorię jazdy, co ułatwia parkowanie w trudno dostępnych miejscach. Wadę tego rozwiązania stanowi natomiast trudność parkowania w słabo oświetlonych miejscach, gdyż większość kamer nie działa w ciemności. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest współpraca czujników i kamery. Na rynku są obecnie dostępne zestawy, które można umieścić na tylnym zderzaku lub nad nim i zadbać w pełni o bezpieczeństwo w trakcie parkowania.