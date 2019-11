Najtańsze OC. Kto ciął ceny najbardziej?

Ostatnie dwa lata przyniosły polskim kierowcom chwilę finansowego wytchnienia. Wszystko za sprawą obniżek cen obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Kto najbardziej ciął ceny i proponował Polakom najtańsze OC? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwała porównywarka Rankomat.pl. Oto wyniki jej analizy.

Link4, Generali, mtu24, Wiener (Gothaer), AXA Direct.

- Na cenę OC mają wpływ nie tylko wiek kierowcy, jego miejsce zamieszkania, czy marka pojazdu. Ważna jest także przeszłość szkodowa, stan cywilny, czy parametry pojazdu. Zawsze warto porównać oferty ubezpieczycieli. W ten sposób zyskujemy pewność, że wybraliśmy najlepszą i najtańszą opcję – dodaje.

Dla kogo najtańsze OC w Link4?

Dla kogo najtańsze OC w Generali?

Dla kogo najtańsze OC w mtu24?

Dla kogo najtańsze OC w Wiener?

Dla kogo najtańsze OC w AXA Direct?

Doniesienia napływające z rynku wskazują, że w III kwartale br. średnia stawka OC sięgała 686 złotych, co oznacza, że była o niemal 16% niższa aniżeli w tym samym okresie poprzedniego roku. A jak kształtowały się ceny u poszczególnych ubezpieczycieli?Na potrzeby analizy pod lupę wzięto oferty pięciu dużych firm ubezpieczeniowych, w tym:Najbardziej ogólny wniosek jest taki, że największe obniżki cen (o 707 zł) OC zaproponowała swoim klientom firma Wiener. Jednak to nie ona, ale Generali, mogła pochwalić się najniższą średnią OC, utrzymywaną w całym analizowanym, dwuletnim okresie.Warto przy tym podkreślić, że poziom ceny ubezpieczenia jest uzależniony od wewnętrznych ustaleń firmy i skłonności do udzielania rabatów danej grupie kierujących. Cena jest zależna od ryzyka wystąpienia szkody u kierowcy. Jak wyjaśnia Tomasz Masajło, prezes zarządu Rankomat:Dane wskazują, że Link4 najbardziej obniżyło ceny OC dla najmniej doświadczonych kierowców w wieku 18-25 lat. W III kwartale 2019 r. OC kosztowało ich średnio 1090 złotych i było tańsze o 61,6% niż w III kw. 2017 r. Pozostałe grupy wiekowe mogły liczyć na zniżkę od 17,7% do 24%.Największe obniżki polis objęły także mieszkańców Małopolski i Podlasia (-25,8%). W innych województwach ceny OC spadły od 15,1% (mazowieckie) do 25,4% (opolskie).Towarzystwo Link4 obniżyło także ceny polis jeżdżącym samochodami marki Opel – była to największa obniżka cen OC i wyniosła 24,6%.Na największe zniżki cen OC w Generali mogli liczyć najmłodsi właściciele pojazdów (-68,6%), natomiast na najmniejsze – ci najstarsi (-25%). Jednak od lat to właśnie osoby powyżej 55 roku życia otrzymują od Generali najatrakcyjniejsze cenowo oferty ubezpieczenia komunikacyjnego.Najdroższe polisy OC w III kw. 2017 r. Generali oferowało mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego (średnio za 884 zł). Ubezpieczyciel zdecydował się jednak zmniejszyć stawki. W III kw. br. właściciele aut zarejestrowanych w tym regionie kupowali polisy tańsze aż o 46,3%. Kolejne województwa, w których towarzystwo znacznie obniżyło cenę ubezpieczenia to: łódzkie (-37,9%), podlaskie (-37,7%) oraz wielkopolskie (-35,8%).Ceny OC w Generali najbardziej spadły dla posiadaczy samochodów marki: Ford (-43,8%), BMW (-38,8%) oraz Volkswagen (-37,3%).Mtu24 (dawniej MTU) w ciągu ostatnich dwóch lat towarzystwo obniżyło stawki OC wszystkim kierowcom. Największą obniżkę odczuły jednak osoby w wieku 18-25 lat. W III kwartale br. najmłodsi właściciele pojazdów płacili za obowiązkowe ubezpieczenie OC w mtu24 średnio o 52,2% mniej niż w 2017 roku.Najtańsze OC w mtu24 według regionów? Okazuje się, że największe obniżki cen OC dotyczyły mieszkańców Małopolski (-36,8%), Wielkopolski (-33,7%) oraz Warmii i Mazur (-32,8%).Zazwyczaj najdroższe OC mtu24 proponuje posiadaczom samochodów marki BMW (938 zł w III kw 2019 r.). Mimo to w ciągu ostatnich dwóch lat to właśnie im towarzystwo najbardziej obniżyło ceny (-44,1%). Największe zniżki w mtu24 dotyczyły także samochodów marki Toyota (-34,2%), Volkswagen (-32,6%) oraz Ford (-32,5%).Towarzystwo Wiener, od III kwartału 2017 r. do III kwartału 2019 r., obniżyło ceny głównie doświadczonym kierowcom (powyżej 55 lat). W ich przypadku stawka za OC spadła o 48,5%. Pozostałe grupy wiekowe otrzymały obniżki od 32,1% (kierowcy 18-25 lat) do 47,9% (46-55 lat).Najtańsze OC Wiener zaoferował mieszkańcom województwa świętokrzyskiego. Średnia cena OC wyniosła tam w III kwartale 606 złotych i była o 58,7% niższa niż dwa lata temu. W pozostałych regionach obniżki polis wyniosły od 33,8% (woj. pomorskie) do 56,9% (woj. lubelskie).Największe zniżki ubezpieczenia w towarzystwie Wiener dotyczyły także właścicieli Audi (-61,5%). Firma zmniejszyła także ceny polis na auta marki Skoda (-54%), BMW (-52,7%) i Toyota (-52,5%).AXA Direct tak samo jak mtu24 najbardziej zredukowała ceny OC dla niedoświadczonych kierowców (z 2879 zł w III kw. 2017 r. do 1334 zł w III kw. 2019 r.).Towarzystwo zmniejszyło także składki OC mieszkańcom wszystkich województw. Zniżki wyniosły średnio od 20,6% (woj. zachodniopomorskie) do 39,8% (woj. dolnośląskie).Największą obniżkę obowiązkowych polis w AXA Direct otrzymali także właściciele samochodów marki Fiat (-39%), Audi (-34,1%) oraz Volkswagen (-30,2%).