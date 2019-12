Ceny ubezpieczenia OC: kolosalne różnice w składkach

Ceny ubezpieczenia OC spadły. Ulżyło kierowcom, ale jednocześnie ten rok okazał się pierwszym od lat, w którym do kas ubezpieczycieli wpłynęło mniej składek niż rok wcześniej – informuje multiagencja Superpolisa Ubezpieczenia, bazując na danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Cechą charakterystyczną rynku są olbrzymie, sięgające nawet 180%, różnice pomiędzy najniższą a najwyższą stawką, jaka proponowana jest jednemu kierowcy.

- Okres podwyżek ceny OC mamy już dawno za sobą. W latach 2015-2017 składki dynamicznie rosły i to naturalne, że ten trend musiał w końcu zahamować. Obecnie wielu kierowców płaci za polisy mniej w porównaniu z zeszłym rokiem i w skali całego rynku w 2019 r. to widać - ubezpieczyciele zebrali od klientów mniej składek. To istotne w kontekście odszkodowań, których wypłaty wzrosły w mijającym roku aż do 7 mld złotych. Historia ubezpieczeniowa uczy przecież, że rosnąca wartość odszkodowań nie idzie w parze z obniżkami cen, bo to zagraża rentowności ubezpieczycieli. Ciekawe i ważne z punktu widzenia przyszłości rynku jest która filozofia zwycięży w 2020 r. – walki o klientów jak najniższą ceną czy racjonalnej kalkulacji. Wydaje się, że do głosu może dojść pierwsza z nich – komentuje Jakub Nowiński, członek zarządu w multiagencji Superpolisa Ubezpieczenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. AVD - Fotolia.com Ceny ubezpieczenia OC spadły Najświeższe dane Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazują, że w 2019 r. po raz pierwszy od lat do ubezpieczycieli wpłynęło mniej składek za polisy OC niż w roku wcześniejszym.

Jeden kierowca, skrajnie różne ceny OC

Większe różnice cen w „tańszych” miastach?

Jak podaje multiagencja Superpolisa Ubezpieczenia, za Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU), w tym roku, pierwszy raz od wielu lat, obserwowany jest spadek wpływów z tytułu ubezpieczenia OC . Po III kwartale br. sięgał on -1,3% rdr. Sytuacja jest o tyle nowa, że spowolnienie widoczne było już w analogicznym okresie poprzedniego roku, ale wówczas ubezpieczyciele i tak odnotowali wzrost składek (3,1%). Warto przy tym dodać, że w 2017 roku osiągnął on pułap 34,6%.Dane PIU dowodzą ponadto, że w tym roku widoczny jest 6-procentowy wzrost wypłacanych z OC odszkodowań i świadczeń. Równocześnie dostrzegalny jest ponad 3-procentowy wzrost wartości średniej szkody (7656 zł).Kierowcom zależy, żeby za OC płacić jak najmniej. Nie zawsze im się to udaje, bo choć ubezpieczenie w każdej firmie ma identyczny, opisany ustawą zakres, to poszczególni ubezpieczyciele różnie podchodzą do kalkulacji składek. Rezultat jest taki, że skrajne ceny OC dla tego samego kierowcy mogą różnić się od siebie nawet o kilkaset procent.To zjawisko było dobrze widoczne przez cały 2019 r. Multiagencja Superpolisa Ubezpieczenia sprawdziła, ile w grudniu wynoszą rozpiętości cenowe. Kalkulacje przeprowadzono dla przykładowego kierowcy: 33-latka, który od 5 lat kupuje OC, nie ma szkód na koncie i jest właścicielem 3-letniej skody octavii.Gdyby kierowca kupował OC w Warszawie, najmniej za OC zapłaciłby 1044 zł. Inne towarzystwo sprzedałoby mu polisę za… 2932 zł. To o 1888 zł, czyli aż 180% drożej. Podobnie jest w innych miastach. W stolicach województw najwyższa proponowana przez ubezpieczycieli cena OC jest średnio o 240% wyższa od najniższej. Największe rozpiętości znajdziemy w Opolu (374%), Bydgoszczy (315%), Rzeszowie (300%) i Białymstoku (295%), a najniższe we Wrocławiu (161%) i we wspomnianej już Warszawie.Ważnym kryterium, branym pod uwagę przy kalkulacji składki, jest lokalizacja. Jeśli, zdaniem ubezpieczycieli, ryzyko powstania szkody w danym miejscu jest duże, cena polisy rośnie. Na przykładzie miast wojewódzkich widać wyraźnie, że w części z nich kierowca z przykładu znalazłby OC o wiele taniej niż w innych. Do najdroższych lokalizacji należą: Wrocław (min. cena 1150 zł), Warszawa (1044 zł) i Gdańsk (1022 zł). Nieco taniej jest w Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu czy Szczecinie. Do najtańszych miast należą: Kielce (min. cena od 698 zł), Rzeszów (715 zł) i Opole (716 zł).