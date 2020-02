Ferie zimowe 2020 samochodem. 10 porad bezpieczeństwa

W Polsce trwają właśnie ferie. Wielu z nas wybiera się na nie własnym autem. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne zimowe wyjazdy samochodem bywają prawdziwym wyzwaniem. Z tego też względu warto się do nich dobrze przygotować. Sprawdzanie ogumienia, wycieraczek, sprawności akumulatora, poziomu płynów oraz układu ogrzewania i wentylacji to podstawa. Warto pomyśleć również o zatankowaniu do pełna oraz wybieraniu takich tras, które gwarantują nam poruszanie się po głównych drogach - radzą eksperci Avis Polska.

1. Sprawdź opony

2. Sprawdź wycieraczki

3. Zadbaj o dobry rozruch

4. Sprawdź poziom płynów

5. Skontroluj układ ogrzewania i wentylacji

6. Nasmaruj uszczelki i zamki

7. Zatankuj do pełna

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zima Planując zimową podróż samochodem, warto wybierać trasy obejmujące jak największą ilość głównych dróg

8. Zapisz telefony alarmowe

9. Daj sobie więcej czasu i dojedź bezpiecznie

10. Podróżuj głównymi drogami

O tym, jak istotną kwestią w zimowych warunkach są dobre opony , powiedziano już wiele. Warto jednak przypomnieć, że to właśnie prawidłowo dobrane ogumienie zapewnia skrócenie drogi hamowania i jest gwarancją należytej przyczepności do śliskiej nawierzchni. Niezwykle istotną kwestią jest również ciśnienie w oponach . Zbyt wysokie grozi ich pęknięciem, z kolei zbyt niskie wydłuża drogę hamowania, zwiększa ich zużycie, a także zmniejsza odporność na aquaplaning. Jadąc na ferie zimowe, sprawdź ciśnienie również w kole zapasowym – nigdy nie wiadomo, kiedy będziesz musiał z niego skorzystać.Oprócz dobrej przyczepności warto zapewnić sobie także odpowiednią widoczność. Gdy za oknem pada deszcz lub śnieg, a na szybie pozostają smugi lub słychać piski, oznacza to, że pióra wycieraczek są zużyte. Dobrą widoczność na drodze zapewnia również płyn do spryskiwaczy – używaj zimowego płynu, który jest odporny na zamarzanie nawet przy -30 st. Celsjusza.Zimą pojemność akumulatora spada nawet o 20-30 proc. Dlatego właściciele aut z kilkuletnią baterią w szczególności powinni pamiętać o jego kontroli przed zimowym wyjazdem. Napięcie w stanie spoczynku powinno wynosić około 12,5 V. Niższe oznacza, że akumulator jest rozładowany lub uszkodzony. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wobec działania akumulatora w niskich temperaturach, warto go wymienić, aby uniknąć problemów z rozruchem w podróży.Poziom płynów eksploatacyjnych sprawdzamy przed każdą dłuższą podróżą. Olej silnikowy traci swoje właściwości z każdym kilometrem, a w niskich temperaturach wolniej dociera do wszystkich punktów smarowania po rozruchu auta. Dlatego przed wyjazdem na ferie zimowe upewnij się, że jego poziom jest odpowiedni, a jeżeli to konieczne zleć wymianę. Sprawdź również poziom płynu chłodniczego, który chroni silnik przed przegrzaniem, ale także zabezpiecza układ chłodzenia przed zamarzaniem i korozją. Zbyt duża obecność wody w składzie starego płynu może doprowadzić do jego zamarznięcia, a w konsekwencji uszkodzenia chłodnicy, przewodów, a w skrajnych przypadkach nawet bloku silnika.Wilgoć w aucie i parujące szyby mogą świadczyć o niesprawnym układzie wentylacji i ogrzewania. Jeżeli wiosną pominęliśmy wymianę filtra kabinowego, może to skutkować dopływem mniejszej ilości powietrza i gromadzeniem się pary w kabinie. Warto zadbać o swoje zdrowie oraz dobre samopoczucie w podróży i sprawdzić konieczność wymiany filtra kabinowego przed wyjazdem na ferie zimowe.Przymarznięte drzwi i klapa bagażnika to częsty, zimowy problem. Zabezpiecz zamki w aucie, używając specjalnych preparatów, zapobiegających zamarzaniu.Zimą samochód zużywa nieco więcej paliwa. Dzieje się tak ze względu na większe obciążenie silnika przez ciężkie warunki drogowe, częstszą jazdę na niższych biegach i wyższych obrotach. Przed wyjazdem na ferie zimowe upewnij się zatem, że auto, którym podróżujesz, ma pełny bak. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, gdy czas przejazdu nieoczekiwanie się wydłuży, a do najbliższej stacji paliw będzie kilkadziesiąt kilometrów.112 jako wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ratowniczych jest większości z nas dobrze znany. Warto jednak mieć pod ręką inne kontakty, jak na przykład numer do pomocy drogowej w przypadku utknięcia w głębokiej zaspie czy zamarznięcia zamka. Gdy podróżujesz wynajętym autem, pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z obsługą wypożyczalni i poprosić ją o pomoc.Zaplanuj więcej czasu na podróż niż zwykle. Podczas opadów śniegu lepiej zdjąć nogę z gazu i unikać nagłego hamowania. Jazda samochodem potrwa dłużej, jednak jeśli wyjedziesz odpowiednio wcześnie, unikniesz spóźnienia i zwiększysz bezpieczeństwo jazdy. Bycie wypoczętym również jest bardzo ważne, gdy wybierasz się w długą podróż, a odpowiedni ubiór uczyni podróż bardziej komfortową. Przed wyjazdem na ferie zimowe przygotuj prowiant i termos z ciepłym napojem. Jeżeli tylko poczujesz zmęczenie, zrób przerwę. Zaleca się, aby co 2-3 godziny jazdy zatrzymać się na kilkunastominutowy odpoczynek.Zaplanuj podróż tak, aby trasa obejmowała jak najwięcej głównych dróg. To one są najlepiej utrzymane zimą – regularnie odśnieżane i posypywane solą. Nawet gdy za oknem pada śnieg, istnieje duża szansa, że drogi ekspresowe czy autostrady będą czarne. O takie warunki zdecydowanie trudniej na drogach lokalnych.