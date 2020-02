Wynajem długoterminowy i Rent a Car. Trudny rok zakończony sukcesem

Pomimo bardzo wysoko ustawionej poprzeczki, branża wynajmu długoterminowego (CFM) samochodów radzi sobie bardzo dobrze - z najświeższych danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, czyli organizacji, która reprezentuje w naszym kraju branżę CFM oraz Rent a Car wynika, że w minionym roku rynkowi udało się utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu (10,6% r/r). Liczba nowych osobówek zakupionych w salonach na potrzeby wynajmu długoterminowego wzrosła w minionym roku o 6,1%, co jest wynikiem niemal trzykrotnie wyższym od zanotowanego przez łączną, uwzględniającą wszystkie formy finansowania, sprzedaż aut do firm (2,1% r/r).

Po raz pierwszy od wielu lat, to klienci indywidualni w większym stopniu odpowiadali za wzrost sprzedaży w salonach

Import używanych aut wyhamował, statystyczni „Kowalscy” chętniej sięgali po nowe samochody

Rynek sprzedaży aut do firm przyśpieszył w IV kwartale 2019 r. – największy wzrost w wynajmie długoterminowym

Wzrost sprzedaży aut do firm napędzany głównie wynajmem długoterminowym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wzrost sprzedaży aut do firm w Polsce 2019 - wynajem długoterminowy vs konkurencja Wynajem długoterminowy wyraźnie wyróżniał się ponad konkurencją. Kliknij, aby przejść do galerii (12)

Jak czytamy w najnowszym komunikacie PZWLP, ustanowiony w 2018 roku rekord sprzedaży nowych aut osobowych (ponad 0,5 mln sztuk), nie okazał się wynikiem nie do pobicia. Okazuje się bowiem, że w minionym roku z polskich salonów wyjechało ponad 555 tys. osobówek, co oznacza, że względem poprzednich 12 miesięcy sprzedaż wzrosła o 4,4% (23,6 tys. sztuk).Analogicznie, jak miało to miejsce w poprzednich latach, za większością zakupów kryły się firmy, których udział w całkowitej sprzedaży sięgnął 70,7%. Warto jednak podkreślić, że odnotowany w tym zakresie spadek (1,6%) jest sytuacją, z którą nie mieliśmy do czynienia już od wielu lat.To jednak nie jedyna niespodzianka na rynku motoryzacyjnym w Polsce w 2019 roku. Pomimo, że więcej niż przed rokiem nowych aut osobowych nabyły zarówno firmy, jak i osoby prywatne, to po raz pierwszy od dłuższego czasu, to w przypadku tej drugiej grupy, a więc klientów indywidualnych, odnotowany został znacząco wyższy wzrost sprzedaży. Osoby prywatne kupiły aż o 10,5% (prawie 15,5 tys.) więcej nowych samochodów niż przed rokiem, a firmy jedynie o 2,1% (8,2 tys.).Oznacza to nie mniej, nie więcej, że większe niż rok wcześniej wolumeny sprzedaży w 2019 roku, rynek motoryzacyjny w Polsce zawdzięcza w większym stopniu klientom indywidualnym, aniżeli firmom. Zjawisko takie nie było obserwowane od wielu lat.Jeśli zaś chodzi o większe o 8,2 tys. zakupy nowych aut osobowych dokonane przez firmy, to warto przy tym podkreślić, że na zwiększenie sprzedaży w tym zakresie w dużej mierze wpłynęła branża wynajmu długoterminowego samochodów. W 2019 r. zakupiła ona bowiem o 5 tysięcy więcej samochodów osobowych niż przed rokiem.Ożywione zakupy statystycznych „Kowalskich” w samochodowych salonach w 2019 roku to bardzo dobra informacja, szczególnie w kontekście, że w Polsce wśród osób prywatnych średnio na jedno zakupione nowe auto przypada około dziesięciu używanych, których średnia wieku przekracza 10 lat i zazwyczaj są sprowadzane zza granicy. O ile w 2018 roku import używanych samochodów osobowych urósł o blisko 7% r/r, to rok 2019 przyniósł także pod tym względem pozytywną informację.W minionym roku, liczba osobowych aut używanych pochodzących z importu – choć wysoka, bo wynosząca aż ponad 909 tys. – pozostała na niemalże identycznym poziomie co rok temu (marginalny wzrost o 0,18% r/r).Przez niemalże cały miniony rok rynek sprzedaży nowych aut do firm notował wyniki na poziomie zbliżonym do tego z 2018 r., a niekiedy występowały nawet spadki. Wyróżniającą się pod tym względem formą finansowania aut przez przedsiębiorców był jedynie wynajem długoterminowy, który w pierwszych trzech kwartałach roku osiągał wzrost liczby nowych kupowanych samochodów osobowych, mieszczący się w zakresie od 3,1% r/r do 3,7% r/r. Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe i w porównaniu z konkurencyjnymi rodzajami finansowania aut firmowych, czyli kredytem, zakupem i klasycznym leasingiem finansowym liczonymi łącznie, które notowały w poszczególnych kwartałach roku spadki sprzedaży na poziomie od – 0,03% r/r do – 4,2% r/r – były to wyniki bardzo dobre, odróżniające wynajem długoterminowy na tle konkurencji.Rynek sprzedaży aut do firm przyśpieszył dopiero w ostatnim, czwartym kwartale roku 2019, przy czym przyśpieszenie to nie dotyczyło w równym stopniu każdego z rodzajów finansowania samochodów służbowych. Najszybciej w czwartym kwartale, podobnie jak i kwartałach wcześniejszych, rozwijał się wynajem długoterminowy aut, notując aż 13,1% wzrost liczby nowych zakupionych samochodów osobowych w porównaniu z tym samym okresem 2018 r. Kredyt, zakup ze środków własnych i klasyczny leasing finansowy łącznie również odnotowały w tym czasie wzrost sięgający 9,3% r/r. Należy przy tym jednak zaznaczyć, że skumulowany dla tych trzech rodzajów finansowania wzrost sprzedaży został wypracowany przede wszystkim za sprawą dużej liczby rejestracji nowych aut osobowych przez dealerów samochodów, co ma związek z prowadzoną akcją tzw. wyprzedaży rocznika 2019.Znacząco lepsze rezultaty osiągnięte w czwartym kwartale wpłynęły na dodatni wyniki sprzedaży nowych aut osobowych do firm w całym 2019 r. Firmy w 2019 r. zakupiły 392,6 tys. nowych samochodów osobowych - o 2,1% (8,2 tys.) więcej niż w roku poprzednim. Do osiągnięcia wzrostu w tym zakresie – choć niewielkiego - przyczyniły się w znacznej mierze dobre wyniki wynajmu długoterminowego. Firmy i przedsiębiorcy nabyli w całym minionym roku w tej formie finansowania o 6,1% (5 tys.) więcej nowych aut osobowych, niż rok wcześniej. W przypadku kredytu, zakupu ze środków własnych i klasycznego leasingu finansowego, skumulowana sprzedaż samochodów osobowych w tych trzech rodzajach finansowania pozwoliła łącznie na osiągnięcie w 2019 r. wzrostu 1% r/r.W wynajmie długoterminowym znalazł się więcej niż co piąty (22,1%) nowy samochód osobowy nabywany w 2019 roku przez firmy i przedsiębiorców. Branża wynajmu długoterminowego zakupiła łącznie 86,8 tys. nowych aut osobowych i jej udział w całkowitej sprzedaży samochodów do firm zwiększył się w 2019 r. o 0,8% r/r.