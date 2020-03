Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Ranking II 2020

Ostatnie miesiące przyzwyczaiły nas do stabilizacji lub obniżek cen polis komunikacyjnych. Jaki pod tym względem okazał się luty? Z comiesięcznej analizy porównywarki Ubea.pl wynika, że w drugim miesiącu bieżącego roku kierowcy mieli nieco mniej powodów do zadowolenia. Dlaczego? Kto oferował najtańsze ubezpieczenie samochodu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w poniższym komunikacie.

Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Jak wybrano liderów w zakresie OC, AC i NNW?

obowiązkowego ubezpieczenia OC,

pakietów OC + NNW,

pakietów OC + AC oraz

pakietów OC + AC + NNW.

„Najniższy wynik wynoszący 0,00 punktów stanowiłby dowód, że dany zakład ubezpieczeń we wszystkich pojedynczych porównaniach (uwzględniających tę firmę) ulokował się na ostatniej pozycji. Z kolei towarzystwo ubezpieczeniowe otrzymujące najwyższą możliwą liczbę punktów (5,00 pkt.) musiałoby zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Wieloletnie wnioski z badania rynku polis komunikacyjnych wskazują jednak, że takie skrajne wyniki są mało prawdopodobne”

Po najtańsze ubezpieczenie samochodu głównie do Link4

w rankingu polis OC: Link4 - 4,12 pkt.

w rankingu pakietów OC + NNW: Link4 - 4,08 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC: Link4 - 4,28 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC + NNW: Aviva - 4,15 pkt.



„Tym niemniej, lutowy wynik Link4 jest nadal bardzo dobry. Jeżeli uda się go powtórzyć w kolejnych miesiącach, to „tani” ubezpieczyciel należący do PZU będzie mógł mówić o sporym sukcesie” - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Ceny ubezpieczeń OC wzrosły niemal wszędzie

Aviva: wzrost o 9,4% względem stycznia 2020 r.

Benefia: wzrost o 2,4%

Generali: wzrost o 7,1%

Link4: wzrost o 5,7%

MTU24: wzrost o 6,4%

Proama: wzrost o 7,1%

UNIQA: spadek o 2,8%

Wiener: wzrost o 5,5%

You Can Drive: wzrost o 12,4%



„Młodych kierowców może niepokoić zwłaszcza spora podwyżka dotycząca dedykowanych dla nich ubezpieczeń OC od You Can Drive. Na razie nie można jednak przesądzać, że lutowe podwyżki będą początkiem dłuższego trendu” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Ubea.pl, w lutym bieżącego roku średnie stawki za ubezpieczenie komunikacyjne zaczęły piąć się w górę. Przeciętna podwyżka sięgnęła 6%. To całkiem sporo zwłaszcza dla kierowców, którzy ostatnio przyzwyczajeni są raczej do spadków niż wzrostów cen.Lutowa analiza - identycznie jak wszystkie poprzednie zestawienia autorstwa Ubea.pl - przygląda się czterem kategoriom produktów ubezpieczeniowych dla kierowców. Ocenie ekspertów podlegają ceny:W najnowszym rankingu, zgodnie z tradycją, analizowani ubezpieczyciele mogli uzyskać od 0,00 punktów do 5,00 punktów (skala ocen dla każdej kategorii).Jak wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl:Najciekawszy aspekt miesięcznego rankingu Ubea.pl to oczywiście lista zwycięzców poszczególnych kategorii. W styczniu 2020 Link4 zgarnęło wszystkie pierwsze miejsca. Czy ten wynik został powtórzony przez tę firmę także w lutym?Ranking OC, AC i NNW za luty 2020 pokazuje, że Link4 było bardzo blisko powtórzenia wyniku z poprzedniego miesiąca. Lista zwycięzców poszczególnych kategorii prezentuje się bowiem następująco:Link4 nie zaoferował zatem najtańszego ubezpieczenia samochodu jedynie w kategorii OC + AC + NNW. W tym zestawieniu zwyciężyła Aviva.Dane porównywarki Ubea.pl wskazują, że w ujęciu miesięcznym przeciętna cena ubezpieczeń OC zmieniła się następująco:Powyższe dane jednoznacznie potwierdzają wzrostową tendencję na rynku OC. Miesięczny spadek średniej składki odnotowano tylko w przypadku jednego ubezpieczyciela: UNIQA.