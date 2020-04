Auto w kwarantannie. Jak o nie zadbać przed dłuższym postojem?

Wprawdzie w czasach pandemii własny samochód to zdecydowanie najbezpieczniejszy środek lokomocji, to jednak w obecnej dobie i z niego powinniśmy zrezygnować. Rządzący nawołują nas, abyśmy pozostali w domach i w miarę możliwości zredukowali przemieszczanie się do minimum. W efekcie w wielu przypadkach czas kwarantanny okaże się jednocześnie przerwą w użytkowaniu auta. Czy na ten czas powinniśmy w dodatkowy sposób je zabezpieczyć?

1. Umyj samochód – jeśli to możliwe

2. Kwarantanna bez akumulatora

– Kolejny krok to kontrola ciśnienia w oponach i ewentualne dopompowanie powietrza. Jeżeli poziom ciśnienia jest bardzo niski, może dojść do trwałego uszkodzenia gumy, nawet podczas postojów. Dobrze byłoby zadbać również o konserwację układu hamulcowego, ze szczególnym uwzględnieniem hamulca ręcznego, także tego w wersji elektrycznej. Długie przerwy w jeździe z zaciągniętym hamulcem postojowym mogą skończyć się zapieczoną linką i problemem ze zwolnieniem go, dlatego lepiej zostawić pojazd na pierwszym biegu – mówi Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto.

Jak zadbać o samochód przed dłuższym postojem? Dobrym pomysłem jest wyjęcie akumulatora, ponieważ w każdym aucie są urządzenia, które mogą pobierać prąd w czasie postoju.

3. Trzeba było pamiętać o oleju…

– Tak może się zdarzyć w przypadku, gdy nie dopilnowaliśmy terminu zbliżającego się serwisu olejowego. Planowaną wymianę oleju powinno się wykonać przed dłuższym postojem, a nie po nim. Z biegiem czasu zaczynają się wytrącać dodatki uszlachetniające, a dla naszego samochodu lepiej, aby po postoju ruszał on na świeżym oleju. Jeśli wiemy, że auto będzie przez dłuższy czas nieużywane, a zbliża się czas wymiany pasków osprzętu, to też lepiej zrobić to wcześniej. Guma się starzeje i parcieje, bez względu na pokonywany dziennie dystans – dodaje ekspert.

4. Wizyta w warsztacie? Akcent na bezpieczeństwo

Jedno kółko więcej?

– Jeśli wykorzystujemy teraz samochód jedynie podczas wypraw do sklepu, wyruszając na zakupy w miarę możliwości wykonajmy jedno okrążenie więcej po najbliższej okolicy. Pozwoli to uniknąć degradacji niektórych elementów układu hamulcowego – przede wszystkim tarcz i zacisków. Akumulator zostanie doładowany i nie będzie zbierać się na nim siarka. Włączmy też klimatyzację, aby kompresor został przesmarowany. Pamiętajmy o różnicy między benzyniakiem i dieslem – ten drugi wymaga pokonania nieco dłuższego dystansu, aby silnik się rozgrzał – radzi specjalista ProfiAuto.

