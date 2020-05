Diesel czy LPG? Gdzie i jak wybierają Polacy?

Wprawdzie zgodnie z zapowiedziami rządzących w Polsce już w niedługim czasie na dobre zagościć ma elektromobilność, ale póki co na rodzimych drogach ciągle rządzą tradycyjne napędy. Ubea.pl postanowiła przyjrzeć się, które z województw dominuje pod względem ilości samochodów napędzanych LPG i ON. Oto, co udało się ustalić.



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których regionach Polski kierowcy najchętniej kupują auta z silnikiem diesla?

Gdzie jest popularne zakładanie instalacji gazowej?

Jak popularność diesli i aut na gaz zmieniała się w ostatnich latach?

Czy koszt OC zależy od rodzaju paliwa?



Gdzie rządzi diesel



"Auta z silnikiem na olej napędowy są stosunkowo mało popularne w centralnej Polsce, a także w sporej części Małopolski, Opolszczyzny i Górnego Śląska” - zauważa Andrzej Prajsnar z Ubea.pl.



Instalacja LGP a cena OC



olej napędowy - 781,76 zł benzyna - 813,22 zł

gaz (LPG) - 879,91 zł

„Należy zauważyć, że większy przeciętny koszt polis OC w przypadku aut napędzanych gazem może wynikać z relatywnie dużej pojemności skokowej i mocy silnika. Duże zużycie paliwa w przypadku takich samochodów skłania wiele osób do założenia instalacji gazowej.” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Jak czytamy w komunikacie Ubea.pl, wprawdzie na polskich drogach nadal wyraźnie zaznacza się dominacja silników benzynowych, to jednak w latach od 2015 do 2018 roku jej udział delikatnie się skurczył - z 55% do 53%. Diesel stanowił około 30% zarejestrowanych aut, a LPG - 14%. Pozostałe 2% samochodów napędzane były innymi paliwami.Na podstawie danych GUS eksperci Ubea.pl przygotowali mapę prezentującą udział samochodów osobowych z silnikiem diesla w poszczególnych powiatach i miastach na prawie powiatu w 2018 r.Podwyższonym udziałem samochodów osobowych z silnikiem diesla cechują się natomiast niektóre powiaty na terenie województwa pomorskiego, małopolskiego (południowa część) oraz tzw. ściany wschodniej.Porównywarka Ubea.pl sprawdziła także zależność między ceną ubezpieczenia OC a rodzajem paliwa napędzającego samochód. Dane z kwietnia oraz maja 2020 r. wskazują, że przeciętna najniższa składka OC w zależności od rodzaju paliwa wynosiła: