Auto na abonament: co na wakacje dla rodziny?

Zagraniczne wakacje stoją ciągle pod znakiem zapytania. To powoduje, że wielu Polaków plany urlopowe ogranicza do krajowych wojaży. Ze względów bezpieczeństwa preferowanym środkiem komunikacji będzie z pewnością własny samochód. Jeśli go nie posiadasz, to już właściwie ostatnia chwila na złożenie zamówienia. Co wybrać? Carsmile prezentuje 3 propozycje aut na abonament z 3 różnych segmentów cenowych.

– W przypadku dłuższego okresu oczekiwania można wprawdzie skorzystać z tzw. auta przedkontraktowego, ale zdecydowanie więcej przyjemności sprawi rodzinie wyjazd na wakacje nowym samochodem. Dlatego osobiście odradzam indywidualne konfigurowanie auta, jeśli chcemy je odebrać możliwie szybko – dodaje Knitter.

Auta na abonament: 3 modele w 3 segmentach cenowych

– Dokonując wyboru samochodów kierowaliśmy się kosztem użytkowania oraz komfortem jazdy rodziny na dłuższym dystansie. Nie bez znaczenia była też wielkość bagażnika i wszelkie udogodnienia, jakie można uzyskać w atrakcyjnej cenie. W zestawieniu znalazły się samochody, które odbierzemy w ciągu miesiąca – wyjaśnia Adam Włodarz, autor zestawienia i tester samochodów w Carsmile.

Jakie auta na abonament znalazły się w „wakacyjnym” zestawieniu Carsmile?



1. Segment budget



Renault Clio Kombi

Fiat Tipo Kombi

Dacia Duster z instalacją LPG

2. Segment medium



BMW serii 2 Active Tourer

Volkswagen Golf Kombi

Toyota RAV4

3. Segment premium



Volvo XC60

Mercedes klasy C

BMW serii 3

Jak podkreśla Michał Knitter, wiceprezes Carsmile, ze względu na fakt, że do wakacji zostało już niewiele czasu, najodpowiedniejszym wyborem jest auto w gotowej wersji. Ktoś, kto chciałby je skonfigurować według własnych preferencji, musi liczyć się bowiem z nawet kilkumiesięcznym oczekiwaniem.Analitycy Carsmile przygotowali zestawienie 9 modeli aut na abonament dla rodziny 2+2. Specjaliści przedstawili po trzy modele w trzech kategoriach cenowych, od aut budżetowych, przez segment medium aż po samochody z segmentu premium. Dzięki temu, każdy powinien znaleźć tu optymalne rozwiązanie dla swojej rodziny.Do wyliczenia miesięcznej wysokości abonamentu na samochód przyjęto, że użytkownik jest osobą fizyczną, wynajmuje samochód na cele prywatne, zawiera umowę na 3 lata. Wybrano abonament all inclusive, tj. wersję z serwisami, oponami, OC i AC oraz Assistance. Nie ma wpłaty własnej, jest tylko miesięczny abonament. Najtańszym w zestawieniu autem na abonament jest Renault Clio Kombi, za który zapłacimy 1230 zł miesięcznie. Najdroższy model to z kolei BMW 3, również w wersji kombi, który kosztuje 3277 zł.Niewiele jest na rynku samochodów, które tak dobrze łączą możliwości przewozowe z miejską użytecznością na co dzień. Ale prawda jest też taka, że bardzo mało jest producentów, którzy mają w swojej ofercie auta miejskiego segmentu B z nadwoziem kombi. Jednym z nich jest Renault. Jego Clio Kombi może się poszczycić bagażnikiem o pojemności 445 l, który idealnie spisze się podczas wakacyjnego wyjazdu. W kabinie pojazdu bez trudu pomieści się rodzina 2+2. Ten model nie jest kłopotliwy, gdy trzeba nim zaparkować w zatłoczonym kurorcie, a do tego niewiele pali. Wersja z silnikiem 0.9 TCe o mocy 90 KM zadowala się średnio, według danych producenta, 4,9 litrami benzyny na 100 km. W zestawieniu Carsmile znalazła się wersja Alize, która ma na pokładzie m.in. radio z bluetooth i USB, system wspomagania nagłego hamowania, tempomat, klimatyzację, relingi dachowe, uchwyty ISOFIX z tyłu oraz światła do jazdy dziennej.Kompaktowe kombi Fiata ma kufer o pojemności 550 litrów, który jest bardzo foremny i ustawny – a to ma ogromne znaczenie podczas pakowania wakacyjnych tobołów. Do tego to bardzo wygodne w podróży auto z dość komfortowymi nastawami zawieszenia. Benzynowy silnik 1.4 16V o mocy 95 KM to stara wolnossąca szkoła. Według Fiata średnie spalanie Tipo to 6,5 l na 100 km, chociaż przyznać trzeba, że jest to raczej auto dla spokojnie nastawionych kierowców – świadczy o tym czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h, który wynosi 12,6 s. Samochód można wynająć w wersji Pop oraz Lounge. Już pierwsza z nich ma sporo ciekawych elementów wyposażenie m.in.: 17-calowe alufelgi, 7 poduszek powietrznych, elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu, przedni podłokietnik, relingi dachowe, tempomat, regulację wysokości fotela kierowcy, czujnik deszczu a nawet radio z dotykowym ekranem.To najlepszy sposób na dotarcie na wakacje za niewielkie pieniądze. 100-konna odmiana 1.0 TCe z fabryczną instalację gazu to idealne auto do oszczędnej jazdy. Nie znamy niestety jej spalania gazu, ale producent podaje, że średnie zapotrzebowanie na benzynę to jedynie 5,5-5,6 l na 100 km. Oczywiście gazu Dacia spali więcej, ale nie zmienia to faktu, że podróże nią po Polsce będą należały do ekstremalnie tanich. Dostępna jest wersja Essential wyposażona m.in. w czujniki parkowania, manualną klimatyzację, centralny zamek, mocowanie ISOFIX z tyłu, system wspomagania jazdy pod górę, komputer pokładowy oraz radio z systemem bluetooth.To jeden z ostatnich vanów na rynku, do tego premium, ale obecnie ma tak atrakcyjną cenę wynajmu i leasingu, że może konkurować z popularnymi samochodami. Jak na vana przystało w kabinie BMW użytkownicy znajdą wiele przydatnych schowków, a kanapę bardzo łatwo da się poskładać (do tego każde z miejsc można tu złożyć oddzielnie). Dwójka to typowe BMW pod względem obsługi, które daje też radość z jazdy. Co ciekawe, samochód ten ma przedni napęd, co dla wielu kierowców może być zaletą. Bardzo atrakcyjne jest obecnie oferta 140-konnego benzyniaka, który według danych BMW spala średnio 5,8 l benzyny na 100 km. Samochód ten ma także automatyczną skrzynię biegów, co czyni z niego bardzo łatwy w obsłudze pojazd. Do tego, mimo sporego wnętrza, zewnętrzne wymiary BMW są na tyle nieduże, że bardzo łatwo się nim parkuje.605 litrów bagażnika – taki wynik w klasie kompaktowej mówi sam za siebie. Ale to nie jest jedyna zaleta Golfa, który od lat nazywany jest królem kompaktów. Ten samochód jest bardzo wygodny, ma świetną, intuicyjną obsługę, a do tego nieźle jeździ. Bardzo dobrą cenę najmu i leasingu ma w tej chwili wersja z silnikiem 1.0 TSI/115 KM z manualną przekładnią. Wedle danych fabrycznych, taki Golf spala średnio tylko 5 l benzyny na 100 km, świetnie łączy więc użyteczność z oszczędnością, a obydwie te cechy są pożądane od wakacyjnego pojazdu. Ale oczywiście Golf to nie tylko samochód do dalekich wojaży (w tym roku raczej tylko po Polsce). Proponowana przez Carsmile odmiana Comfortline ma też sporo ciekawych gadżetów, które dobrze sprawdzą się w każdej sytuacji – np. automatyczne światła drogowe, aktywny tempomat ACC, radio z 6,5-calowym, kolorowym wyświetlaczem i wiele innych.SUV to także świetny pomysł na wakacyjne auto. Zwłaszcza jeśli ma napęd na cztery koła. Taki dostępny jest m.in. w Toyocie RAV4 2.0 4x4. Wersja ta ma silnik o mocy 173 KM i niezłe osiągi. Ogromna kabina, świetna obsługa i genialna widoczność z kabiny, a do tego 580-litrowy kufer. Nic tylko zabrać ze sobą rodzinę i jechać nad polskie morze. Spalanie według danych Toyoty też nie jest 6,2-6,4, a trzeba pamiętać, że ten sporej wielkości SUV do setki rozpędza się w 11 sekund i może pędzić nawet 190 km/h. Wyposażenie RAV4 w wersji Comfort też jest zacne: lampy bi-LED z przodu i z tyłu, system Multi-Terrain Select, system utrzymania pasa ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, aktywny tempomat, kamerę cofania i wiele, wiele innych elementów.Toyota świetnie nadaje się także do ciągnięcia przyczep – ma nawet seryjny system stabilizacji toru jazdy przyczepy.XC60 to jeden z najczęściej wynajmowanych w tej chwili SUV-ów klasy premium. Jednym z powodów jest atrakcyjna cena. XC60 chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo jego druga generacja zwojowała nie tylko europejski rynek. Szwedom udało się stworzyć SUV, który nie tylko świetnie wygląda, ale także zapewnia bardzo duży komfort podróży. Do pasażerów podróżujących nim nie dociera cywilizacyjny zgiełk. Do tego luksusowo wykończone wnętrze jest bardzo obszerne, a 505-litrowy bagażnik określamy jako „w sam raz” na dwutygodniowe wakacje z rodziną. Do wyboru są dwie wersje z silnikami o mocy 190 KM – benzynowa i wysokoprężna.To kolejny samochód z nadwoziem kombi, jaki znalazł się w „wakacyjnym” zestawieniu Carsmile. 490-litrowy bagażnik powinien bez trudu pomieścić walizki i niezbędne akcesoria urlopowe. Polecamy 156-konnego benzyniaka C 180, z 9-biegowym automatem. Ta wersja ma napęd na tylną oś i od 0 do 100 km/h przyspiesza w 8,5 s. Według Mercedesa, spala 7,3 l benzyny na 100 km.Kolejne polecane przez Carsmile kombi to BMW serii 3. Ten 190-konny diesel mą automatyczną skrzynię biegów i napęd 4x4. Do setki rozpędza się w 7,4 s. Ma spory, 500-litrowy bagażnik. Dopełnieniem świetnego samochodu są 17-calowe felgi aluminiowe. A gdyby okazało się, że lato nie jest w tym roku łaskawe pod względem temperatur, w BMW znajdziemy też podgrzewane fotele.