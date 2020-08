Ceny OC w lipcu 2020: lekkie zaskoczenie, ale czy miłe?

W maju br. ceny OC ponownie osiągnęły poziom ze stycznia, a w czerwcu okazały się nawet niższe. To mogło rozpalić nadzieje polskich kierowców na dalsze obniżki. Czy lipiec okazał się pod tym względem rozczarowujący, czy wręcz przeciwnie? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowszy barometr cenowy autorstwa Ubea.pl.

Poziom barometru cenowego z lipca 2020 r. = 96↘ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 99↘)

Jak szybko spadały ceny OC w lipcu?



W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło także tempo spadku cen do niemal 3% - zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Na wstępie tradycyjnie już warto przypomnieć, że punktem odniesienia dla comiesięcznych kalkulacji Ubea.pl są dane pochodzące ze stycznia bieżącego roku - średnia stawka z tego miesiąca przyjmuje wartość 100.Po przeanalizowaniu wyników z lipca br. eksperci Ubea.pl ustalili, że średnia cena OC dla tego miesiąca stanowiła 96% przeciętnej ceny ze stycznia 2020. Z tego właśnie względu bieżące wskazanie barometru cenowego sięga 96.Wprawdzie lipiec kontynuował trend spadkowy widoczny na rynku OC już od marca, to jednak był dopiero drugim miesiącem tego roku, w którym ceny OC okazały się niższe aniżeli we wzorcowym styczniu.Zaobserwowana zmiana może mieć związek z faktem, że niektórzy ubezpieczyciele proponują obecnie bardziej preferencyjne warunki zakupu OC w ratach. Dodatkowo pogorszenie się sytuacji finansowej niektórych polskich kierowców skłoniło ich zapewne do bardziej starannego porównywania ofert. To z kolei motywuje towarzystwa ubezpieczeniowe do wprowadzania różnych promocji dla osób szukających polisy w Internecie.