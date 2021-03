Audi A4 najczęściej serwisowanym autem

Przez ostatnie 3 lata najczęściej serwisowanym przez rodzime warsztaty samochodowe modelem był Opel Astra-H (2004). Jak jednak wynika z raportu przygotowanego przez Autodata obecnie pierwsza pozycja należy do Audi A4 (2001-2008). Na podstawie danych zawartych w opracowaniu eksperci rankomat.pl dokonali porównania modeli, które są najczęściej serwisowane w polskich i niemieckich warsztatach, sprawdzając przy okazji, ile kosztuje ich ubezpieczenie. Oto, co udało im się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje OC dla TOP 10 serwisowanych modeli w Niemczech?

Jakie modele najczęściej pojawiają się w polskich serwisach?

Ile wynosi średni wiek używanego auta osobowego poruszającego się po rodzimych drogach?



Jakie modele aut były najczęściej serwisowane w Polsce w 2020 roku?

Jakie modele aut były najczęściej serwisowane w Niemczech w 2020 roku?

W Polsce na najtańsze OC mogą liczyć właściciele Skody Octavii.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC najczęściej serwisowanych modeli w Polsce i Niemczech?

Na najniższą cenę OC mogą liczyć posiadacze Volkswagena Golfa.

Wartość pojazdu objętego ubezpieczeniem OC nie powinna mieć znaczenia dla zakładu ubezpieczeń, ponieważ pokrywa on tylko koszty szkód wyrządzonych przez kierowcę innym uczestnikom ruchu drogowego. Różnica w cenie OC występująca pomiędzy poszczególnymi modelami samochodów jest wynikiem indywidulanej oceny danego kierowcy i jego pojazdu, a dokładnie ryzyka spowodowania przez niego kolizji lub wypadku. Z reguły największy wpływ na wysokość składki OC ma wiek i miejsce zamieszkania właściciela pojazdu oraz wiek auta, przebieg i pojemność silnika – komentuje Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

W 2020 r. Audi A4 z lat 2001-2008 było najczęściej serwisowanym modelem w polskich warsztatach samochodowych . Zastąpiło na pozycji lidera Opla Astrę H, zwycięzcę rankingu w latach 2017-2019 i zdobywcę drugiego miejsca w roku 2020. Na najniższym stopniu podium znalazł się Ford Mondeo (2007) – wynika z raportu przygotowanego przez Autodatę.W zestawieniu zdecydowanie dominują modele z Niemiec, których jest aż 9. Wyjątkiem jest czeska Skoda Octavia II (2004-2013), jednak ta marka od 1991 r. należy do koncernu Volkswagen.Często samochody, z których rezygnują Niemcy, trafiają do naszego kraju. W 2020 r. zza zachodniej granicy sprowadzono do Polski 489,1 tys. używanych aut. Ich średni wiek wyniósł 12 lat – wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Dlatego eksperci rankomat.pl przeanalizowali, jak w raporcie Autodata wygląda sytuacja w niemieckich warsztatach samochodowych.Za zachodnią granicą w ubiegłym roku najczęściej serwisowane w warsztatach samochodowych były nieco inne modele niż w Polsce. W rankingu Autodata w niemieckim top 10 serwisowanych samochodów osobowych pierwsze miejsce zajął Volkswagen Golf VI (2008-2013). Na kolejnych miejscach podium znalazły się Opel Corsa (2007) oraz Mercedes Benz C (2007-2014).W 2020 r. najczęściej serwisowane modele w Niemczech były młodsze niż w Polsce. Potwierdzają to również dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA). Wynika z nich, że w naszym kraju średni wiek używanego auta osobowego wynosi 14,1, a za zachodnią granicą 9,6. Różnica wynosi 4,5 roku.Wśród 10 najczęściej serwisowanych w polskich warsztatach samochodowych aut osobowych, zdecydowanie najwięcej za ubezpieczenie oc muszą zapłacić właściciele BMW Serii 3 z lat 2005-2014 (średnio 806 zł). To o 32,3% więcej niż w przypadku najtańszej w zestawieniu Skody Octavii (544 zł). Różnica w wysokości cen pomiędzy markami wynosi 262 zł – wynika z kalkulacji przeprowadzonych przez użytkowników porównywarki rankomat.pl.Podobnie jak w Polsce również w Niemczech wśród top 10 najczęściej serwisowanych w 2020 r. samochodów osobowych, najdroższe w ubezpieczeniu jest BMW 3 z lat 2005-2014 (806 zł). Jednak w pierwszej dziesiątce za naszą zachodnią granicą brakuje Skody Octavii.Wśród najczęściej serwisowanych w 2020 r. w Niemczech samochodów osobowych, najtańszy w ubezpieczeniu jest Volkswagen Golf VI z lat 2008-2013 (595 zł). Różnica w cenie zakupu polisy OC pomiędzy nim, a BMW 3 (2005-2014) wynosi 26,1%, czyli 211 zł.