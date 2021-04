Ceny OC: tak dobrze dla kieszeni nie było od kilku lat

Najnowszy RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych autorstwa porównywarki Rankomat.pl niesie za sobą wieści, które powinny ucieszyć większość zmotoryzowanych Polaków. Okazuje się bowiem, że ceny OC nadal pozostają na poziomie, który jest dla naszych kieszeni dość łaskawy. W I kwartale br. przeciętna składka za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu wyniosła 617 zł, a to oznacza, że względem analogicznego okresu minionego roku spadła aż o 10%. Tak dużych spadków nie notowaliśmy od dobrych kilku lat.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie w I kwartale br. płaciliśmy najwięcej za OC?

Jacy kierowcy mogli liczyć na najniższe składki?

Jak prezentowały się średnie ceny OC na przestrzeni ostatnich lat?



Jaka była średnia cena OC w I kwartale 2021 roku?

W 2020 roku ceny OC utrzymywały się na względnie stałym poziomie, a roczny spadek wysokości składki nie przekroczył 6%. Po I kwartale 2021 r. odnotowaliśmy kolejną nieznaczną obniżkę. Średnia składka OC wyniosła 617 złotych i była niższa niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku o 3,7%. To także najniższa odnotowana średnia cena polisy od 2016 roku, co z pewnością jest dobrą informacja dla kierowców, którzy w ostatnim czasie odczuli negatywny wpływ koronawirusa na finanse swoich gospodarstw domowych - mówi Tomasz Masajło, prezes zarządu rankomat.pl.

Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku

Kto płacił najwięcej?

617 zł – tak niewygórowaną składkę OC ostatnio notowaliśmy w 2016 roku. Oznacza to równocześnie, że w pierwszym kwartale 2021 roku ceny OC były o 24 zł niższe niż w końcówce minionego roku. Względem analogicznego kwartału 2020 spadły natomiast aż o 70 zł.Najwyższe ceny OC dotyczyły kierowców z województw: pomorskiego (706 zł), dolnośląskiego (670 zł) i mazowieckiego (668 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: opolskiego (513 zł), podkarpackiego (521 zł) i świętokrzyskiego (541 zł).Ceny OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki w poszczególnych regionach wyniosły od -8% (woj. podkarpackie, lubuskie i świętokrzyskie) do -12,1% (woj. dolnośląskie). Największe odchylenie od średniej krajowej ceny OC w I kwartale 2021 r. odnotowano dla województw, których mieszkańcy otrzymywali najtańsze propozycje obowiązkowego ubezpieczenia: opolskiego (-16,9%) i podkarpackiego (-15,6%).Najwięcej za OC płacili natomiast kierowcy z woj. pomorskiego. Odchylenie od przeciętnej składki OC w całym kraju wyniosło w ich przypadku +14,4.Najdroższym miastem wojewódzkim był Wrocław. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 841 zł. Na drugim biegunie znalazło się Opole, gdzie płacono 552 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 19-latkowie płacili średnio 2174 zł. Największe obniżki otrzymują zaś 63-latkowie (492 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Toyota (555 zł), najdroższe BMW (759 zł). Panny i kawalerowie płacili 885 zł, natomiast małżeństwa 541 zł.