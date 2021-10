Polisa OC: jakie samochody Polacy ubezpieczają najczęściej?

Analiza polis OC zawieranych przez polskich kierowców pozwala odpowiedzieć na pytanie o najczęściej pojawiające się na naszych drogach modele i marki samochodów. Czy rzeczywiście jesteśmy przywiązani do niemieckiej motoryzacji? Czy szerokim łukiem omijamy wszystkie auta na "F" czyli Fordy, Fiaty i francuskie? Odpowiedzi na te i inne pytania udziela analiza przeprowadzona przez porównywarkę rankomat.pl.

Mężczyźni preferują sportowe auta

Golf na zachodzie, Passat i A4 na wschodzie

Kierowcy najczęściej szukali polisy dla samochodów wieku od 11 do 20 lat

Preferujemy większą pojemność silnika

Ile kosztuje OC najczęściej ubezpieczanych pojazdów?

Towarzystwa ubezpieczeniowe podczas wyceny składki zwracają uwagę nie tylko na dane kierowcy, ale również rodzaj ubezpieczanego samochodu, przy czym każdy z wymienionych wyżej elementów może mieć znaczny wpływ na cenę OC. Przykładowo, za ubezpieczenie kilkunastoletniego auta płacimy z reguły więcej niż za OC nowego pojazdu – komentuje Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Na podstawie kalkulacji użytkowników porównywarki rankomat.pl wytypowano najczęściej ubezpieczane w III kwartale 2021 roku modele samochodów. Eksperci sprawdzili również, jakie auta posiadają przedstawiciele wybranych grup kierowców.Na polskich drogach od lat królują Volkswageny, Ople, Fordy i Audi. Od lipca do września 2021 roku aż 35,5% właścicieli takich pojazdów szukało najtańszego OC w porównywarce rankomat.pl.Na TOP liście najczęściej ubezpieczanych przez kobiety marek samochodów znalazły się (w kolejności od najpopularniejszych): Volkswagen, Opel, Ford, Renault, Toyota. Mężczyźni zgłaszali natomiast do ubezpieczenia najwięcej Volkswagenów, Audi, Opli, Fordów i BMW.Samochody marki BMW są ubezpieczane głównie przez młodych kierowców (18-25 lat). W III kwartale br. 10,8% osób z tej grupy wiekowej szukało OC na taki samochód. W rankingu popularności nieznacznie wyprzedziło je tylko Audi (11,9%) i Volkswagen (11,1%). Na dalszych pozycjach znalazł się Opel (9,4%) i Ford (6,5%).Najczęściej ubezpieczano kilkunastoletnie modele samochodów o pojemności silnika do 2,0 l.Po podziale modeli samochodów według największej popularności w poszczególnych województwach okazało się, że w zachodniej Polsce króluje Volkswagen Golf, natomiast w centralnej zdecydowana większość kierowców zgłasza do ubezpieczenia Opla Astrę.Wg danych rankomat.pl kierowcy najczęściej szukali polisy dla samochodów wieku od 11 do 20 lat (58%). Dwukrotnie mniej użytkowników porównywarki posiadała pojazdy wyprodukowane w ostatniej dekadzie.Najstarsze ubezpieczane modele (wyprodukowane przed 1991 r.) to przede wszystkim: Volkswagen Golf, Mercedes Benz 124 i Audi 80, natomiast najmłodsze: Opel Astra, Ford Focus, Skoda Octavia i Toyota Corolla.Polscy kierowcy ubezpieczają najczęściej samochody z silnikami o pojemności 1,6 l do 1,9 l oraz 2,0 l do 2,5 l (odpowiednio: 34,6% i 29,5% kalkulacji użytkowników porównywarki rankomat.pl). Najmniej osób wybiera natomiast auta z największym silnikiem powyżej 3 l (2,8%).W okresie od lipca do września br. OC najczęściej ubezpieczanych aut w wieku 11-20 lat kosztowało średnio 628 zł i było o 4% droższe od średniej w całym kraju. Oferty bardzo zbliżone do przeciętnej ceny wyliczonej dla ogółu kierowców otrzymywali natomiast właściciele samochodów marki Volkswagen.