Ceny paliw rosną. A co ze składkami OC we wrześniu 2022?

Co ze składkami OC we wrześniu 2022? © krisana - Fotolia.com

Po sierpniowej podwyżce średniej składki OC, która pobiła rekord, osiągając wartość najwyższą od jesieni 2020 roku, we wrześniu widzimy spadek o około 1% względem poprzedniego miesiąca. Eksperci porównywarki Ubea.pl ostrzegają jednak, że to może być zmiana o charakterze krótkotrwałym.

Przeczytaj także: OC w III kw. 2022 wciąż tanieje

Wynik z września opiera się na faktycznych kalkulacjach

Wrześniowa zmiana to raczej przerwa w podwyżkach …

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Barometr OC - wrzesień 2022 Poziom barometru cenowego z września 2022 r. = spadek o 0,8% względem sierpnia 2022 r. oraz spadek o 0,5% w stosunku do września 2021 r. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Przeczytaj także: Ceny OC w sierpniu 2022 roku najwyższe od jesieni 2020

Sposób obliczenia średniej składki OC z września 2022 r. zapewnia porównywalność wyniku względem sierpnia oraz znacznie wcześniejszych okresów. Podobnie jak co miesiąc, eksperci porównywarki Ubea.pl wzięli pod uwagę średnią składkę OC, która uwzględnia również mniej atrakcyjne dla kierowców propozycje ubezpieczycieli. Takie podejście do analizy skutkuje dość wysokim poziomem wyliczanej średniej składki OC i jednocześnie zapewnia lepszy obraz ogólnej sytuacji rynkowej.- wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Opisywany powyżej sposób przeprowadzenia obliczeń w przypadku września 2022 r. skutkował wynikiem na poziomie 1291 zł. Taki wynik sygnalizuje spadek średniego kosztu OC o około 1% względem poprzedniego miesiąca. Warto jednak zwrócić uwagę, że nawet po ostatniej obniżce, przeciętna wrześniowa składka OC jest o około 5% większa od majowego minimum. Na poniższym wykresie widzimy również, że w lipcu br. nastąpił jednomiesięczny spadek średniej ceny OC.- komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Za powyższą hipotezą przemawia fakt, że wrześniowy spadek był związany głównie z obniżką średniej składki OC oferowanej przez jedną z „droższych” firm. Ponadto, od niedawna znamy już półroczne wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń. Wskazują one, że zysk techniczny ze sprzedaży obowiązkowego OC za styczeń - czerwiec 2022 r. spadł około dwukrotnie (względem pierwszej połowy minionego roku). Mowa o zmianie z 0,48 mld zł do 0,23 mld zł. Jeżeli ubezpieczyciele nie chcą zakończyć roku jeszcze większym spadkiem zysku, to muszą w IV kw. skorygować swoje cenniki.- podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.