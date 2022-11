Ceny OC w X 2022 dalej w dół

Po sierpniowych podwyżkach cen ubezpieczenia OC, wrzesień przyniósł spadek średniej składki. Kolejna niespodzianka czekała kierowców w październiku, bowiem jak wynika z najnowszego barometru cenowego porównywarki Ubea.pl, średnia cena OC znów nieco spadła.

Średnie składki liczyliśmy tak samo jak poprzednio

Październikowa zmiana cen OC nieco nas zaskakuje

Po sprawdzeniu danych z dłuższego okresu widzimy jednak, że w październiku 2022 r. obowiązkowe OC nadal było nieco droższe niż 12 miesięcy wcześniej. Różnica wynosiła około 1,1%, czyli 14 zł - podaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Poprawa bezpieczeństwa mogła mieć znaczenie …

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Barometr OC - październik 2022 Poziom barometru cenowego z października 2022 r. = spadek o 0,4% względem września 2022 r. oraz wzrost o 1,1% w stosunku do października 2021 r. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jak podaje Ubea.pl, w sierpniu 2022 r. średnia składka oferowana internautom po wliczeniu droższych ubezpieczeń OC wyniosła aż 1301 zł, najwięcej od jesieni 2020 roku. Natomiast wrzesień przyniósł dość nieoczekiwany spadek średniej składki OC. A jakie składki płacili kierowcy w październiku?W kontekście porównywania wyników dotyczących października, września i poprzednich miesięcy bieżącego roku, na pewno nie może być mowy o niedokładności. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl już od lat stosują bowiem tę samą metodę wyznaczania średniej składki OC. Chodzi o obliczanie takiej przeciętnej ceny OC oferowanej internautom przez ubezpieczycieli współpracujących z Ubea.pl. Co ważne, średnia składka OC bazująca na ponad 100 000 faktycznych kalkulacji internautów z danego miesiąca uwzględnia również mniej atrakcyjne cenowo propozycje zakładów ubezpieczeniowych.- tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.plPaździernikowe informacje porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl, na pewno mogą wzbudzać dość duże zaskoczenie. Okazuje się bowiem, że średnia cena OC oferowanego przez Internet znów nieco spadła. Mowa o zmianie z 1291 zł do 1285 zł (patrz poniższy wykres). Dla porównania, jeszcze w sierpniu br. przeciętny koszt obowiązkowej polisy dla kierowców wynosił rekordowe 1301 zł.Od pewnego czasu pojawiają się hipotezy, że część zakładów ubezpieczeniowych odkłada znaczące podwyżki składek OC, aby utrzymać swój udział rynkowy. Taka sytuacja faktycznie może mieć miejsce w przypadku niektórych ubezpieczycieli. Warto bowiem pamiętać, że dla wielu towarzystw OC jest podstawowym elementem oferty. Co więcej, sprzedaż przymusowych ubezpieczeń dla kierowców nie reaguje mocno na pogorszenie koniunktury gospodarczej. Taka zmiana makroekonomiczna niestety jest już widoczna. Wydaje się również, że ubezpieczycielom mogły nieco pomóc lepsze niż przed rokiem wyniki w zakresie bezpieczeństwa drogowego. W ujęciu rocznym (III kw. 2021 r. - III kw. 2022 r.) liczba wypadków drogowych spadła o 10%, a ich ofiar - o 11%.- podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.