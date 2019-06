OC i ceny paliw. Co jeszcze bije po kieszeni kierowców?

Polscy kierowcy nie przepadają za wydatkami związanymi z użytkowaniem auta - dowodzi badanie zrealizowane na zlecenie porównywarki ubezpieczeń Mubi.pl. 44% z nich przyznaje, że nie lubi kupować OC, a co czwarty z niechęcią odnosi się do konieczności płacenia za polisy nieobowiązkowe: autocasco, NNW i assistance. Tym, co zniechęca ich najbardziej, są wygórowane ceny (39%) oraz fakt, że z roku na rok są one coraz droższe i to nawet wówczas, gdy decydują się na ich kontynuację u tego samego ubezpieczyciela (24%).

Paliwo i OC za drogie

Utrzymanie auta w dużym mieście daje w kość

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakich wydatków związanych z korzystaniem z samochodu nie lubisz najbardziej Wśród najbardziej nielubianych wydatków związanych z eksploatacją auta, mamy dwa dotyczące zakupu polis komunikacyjnych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

- Wśród najbardziej nielubianych wydatków związanych z eksploatacją auta, mamy dwa dotyczące zakupu polis komunikacyjnych. Ubezpieczenia tego typu uznawane są przez polskich kierowców za bardzo drogie. Właścicielom aut nie podoba się, że nie są nagradzani przez firmy ubezpieczeniowe za lojalność. Niestety ten rynek tak nie działa – zazwyczaj zdecydowanie lepszą ofertę otrzymamy od konkurencji niż towarzystwa, któremu jesteśmy wierni od lat. Mimo to, aż 38% z nas korzysta z automatycznego przedłużenia OC bez porównywania innych ofert – komentuje Teresa Wrońska - analityk w Mubi.pl.

Co zrobić, żeby ograniczyć te koszty?

- Głównym czynnikiem stanowiącym największy problem przy zakupie polis komunikacyjnych dla polskich kierowców wciąż pozostaje relatywnie wysoka cena. Chcąc zaoszczędzić, warto więc uważnie porównywać oferty ubezpieczycieli i szukać najkorzystniejszego rozwiązania, zarówno pod względem zakresu ochrony, jak i finansowym. Uzyskane w ten sposób pieniądze można z kolei przeznaczyć na inne wydatki związane z utrzymaniem auta, których nie brakuje – podsumowuje Teresa Wrońska - analityk w Mubi.pl.

Z równą niechęcią, jak o wydatkach na polisy ubezpieczeniowe , Polacy wypowiadają się o konieczności ponoszenia kosztów napraw mechanicznych (48%) oraz blacharsko-lakierniczych (37%). 36% wzdryga się na myśl o tankowaniu. Biorąc pod uwagę rosnące ceny paliw nie jest to jednak dużym zaskoczeniem.Co interesujące, w kwestii nielubianych wypadków wśród przedstawicieli obu płci panuje wyjątkowa wręcz zgoda. Różnice pojawiają się pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi. Im młodszy ankietowany, tym większym obciążeniem okazuje się dla niego być ubezpieczenie OC oraz koszty paliwa – wskazuje na to co czwarty ankietowany poniżej 24 roku życia. Przedstawiciele starszych generacji zwracają z kolei szczególną uwagę na wydatki związane z ewentualnymi kolizjami – 48% wskazań wśród osób powyżej 50 roku życia.Zdaniem kierowców auta w dużych miastach są używane znacznie intensywniej, a ich utrzymanie wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami. Porównując dane dla aglomeracji powyżej 500 tys. ludzi ze średnią krajową okazuje się, że wśród mieszkańców metropolii aż o 31 p.p. więcej ankietowanych nie lubi płacić za OC , 25 p.p. więcej naprawiać swoich pojazdów, a 24 p.p. więcej tankować (przy wskazaniach dla całej Polski odpowiednio: 44%, 48% oraz 36%). W miastach od 200 do 500 tys. te wyniki również wyraźnie przewyższają średnią, odpowiednio o 8 p.p., 21 p.p. i 19 p.p .Na cenę paliwa lub zdarzenia losowe kierowcy nie mają wpływu, lecz na to, ile wydadzą na polisę już jak najbardziej. Wśród czynników ułatwiających zakup odpowiedniego ubezpieczenia polscy kierowcy najczęściej wskazując, poza niższą ceną, możliwość szybkiego porównania ofert (22%) oraz szybkiego zakupu bez zbędnych formalności (17%).