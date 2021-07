Emeryt vs student. Jakie ceny OC? Jakie auta ubezpieczają?

Doświadczony za kierownicą emeryt może zapłacić za obowiązkowe ubezpieczenie OC nawet mniej niż 500 zł. Cztery razy więcej będzie kosztować taka sama polisa studenta, któremu brak doświadczenia za kółkiem - wynika z danych porównywarki rankomat.pl. A jakie samochody najczęściej ubezpieczają emeryci, a jakie studenci?

Przeczytaj także: Ceny OC w czerwcu 2021 nieco wyższe

19-latek płaci za OC średnio 1600 złotych więcej niż emeryt

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wiek a cena OC I poł. 2021 W I półroczu 2021 r. średnia cena polisy OC dla 64-latka w porównywarce rankomat.pl wyniosła 488 zł, a dla 19-latka 2129 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W ocenie ubezpieczycieli młode i niedoświadczone za kierownicą osoby, są o wiele bardziej skłonne do ryzykownych zachowań na drodze. W związku z tym mogą powodować więcej szkód, co oznacza dla nich droższe ubezpieczenie auta. Natomiast doświadczeni właściciele pojazdów, latami wypracowujący zniżki za bezszkodową jazdę i mogą przez to liczyć na niższe składki OC. Najskuteczniejszym sposobem, aby uniknąć przepłacenia za polisę, jest porównanie ofert – komentuje Kamil Sztandera, ekspert rankomat.pl.

Jakie pojazdy ubezpieczają najczęściej emeryci, a jakie studenci?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Emeryt vs student. Jakie samochody ubezpieczają? W I półroczu 2021 roku osoby w wieku 19 lat zgłaszały najczęściej do ubezpieczenia model BMW seria 3, natomiast kierowcy 64-letni deklarowali, że posiadają Opla Astrę. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak marka i wiek pojazdu wpływają na cenę OC dla emeryta i studenta?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najpopularniejsze marki w I półroczu 2021 W pierwszej połowie br. najwięcej na obowiązkowe ubezpieczenie wydawali kierowcy BMW (średnio 756 zł), czyli marki najczęściej ubezpieczanej przez 19-latków. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Na cenę ubezpieczenia OC wpływa nie tylko wiek i doświadczenie kierowcy, ale także wiek i dane techniczne ubezpieczanego samochodu. Dlaczego 19-latek płaci za OC najwięcej, a 64-latek najmniej?Z danych zebranych w porównywarce rankomat.pl wynika, że w I połowie 2021 roku średnia cena polisy OC dla 64-latka wyniosła 488 zł. Natomiast polisa 19-latka kosztowała 2129 zł.Niestety dla młodych kierowców, takie działanie towarzystw ubezpieczeniowych uzasadniają policyjne statystyki. W 2020 r. wskaźnik liczby wypadków drogowych na 10 tys. populacji wśród osób w przedziale wiekowym 18-24 lata wyniósł 13,82; a powyżej 60 roku życia jedynie 3,55.Okazuje się, że w I półroczu 2021 roku osoby w wieku 19 lat zgłaszały najczęściej do ubezpieczenia model BMW seria 3, natomiast kierowcy 64-letni deklarowali, że posiadają Opla Astrę. Starsi kierowcy posiadali równocześnie młodsze o 5 lat pojazdy. Co ciekawe, pomimo niewielkiego stażu za kierownicą, 2% wszystkich 19-letnich kierowców zdążyło już spowodować szkodę. Natomiast wśród 64-latków do co najmniej jednej szkody w swojej historii ubezpieczenia przyznało się 27% właścicieli pojazdów.Towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają uwagę nie tylko na to, kto jest posiadaczem samochodu, ale również, jaki pojazd zgłasza on do ubezpieczenia. Na składkę OC największy wpływ ma zazwyczaj marka, model, pojemność silnika i wiek auta.W pierwszej połowie br. najwięcej na obowiązkowe ubezpieczenie wydawali kierowcy BMW (średnio 756 zł), czyli marki najczęściej ubezpieczanej przez 19-latków. Dla porównania, OC Opla (najczęściej zgłaszanego do OC przez 64-latków), było o 27% tańsze.Samochody marki BMW mają zazwyczaj większą pojemność silnika niż Opel, co również może rzutować na składkę OC, proponowaną przedstawicielom młodych lub doświadczonych kierowców.Ubezpieczyciele surowiej oceniają także starsze auta, argumentując to ich większą awaryjnością na drodze i co za tym idzie – podwyższonym ryzykiem wystąpienia kolizji czy wypadku. Tymczasem auta będące w posiadaniu 19-latków były średnio 5 lat starsze niż osób w wieku 64 lat.