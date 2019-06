Wakacje 2019: gdzie uważać na drogówkę?

Nadeszły wakacje. Pokaźna rzesza Polaków wyrusza zatem na upragniony urlop. Ci, którzy na wypoczynek wybrali Polskę i w miejsce przeznaczenia zamierzają wybrać się własnym samochodem, powinni pamiętać, że latem kontrole drogowe przybierają na sile. NaviExpert przygotował zestawienie miejsc, w których mamy największą szansę spotkać się z drogówką.

- Analizowany przez nas 31-dniowy okres rozpoczął się w piątek przed majówką i trwał do 26 maja. Zestawienie uwzględnia więc inną, równie popularną okazję do dłuższych wyjazdów jaką jest majówka. To o tyle istotne, że wiele ze wskazanych na mapie miejsc to kontrole na popularnych „weekendowych” trasach w kierunku gór, wybrzeża czy Mazur. Tym razem może być ich jeszcze więcej – w tym roku wakacje zaczynają się tuż przed długim weekendem- tłumaczy Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies.

Tam spotkasz drogówkę na bank!

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najczęściej kontrolowane drogi w Polsce Niekwestionowanym zwycięzcą, jeśli chodzi o liczbę często prowadzonych na niej kontroli drogowych, jest droga krajowa nr 7. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Bezpieczeństwo przede wszystkim

– Zachęcamy wszystkich do wsparcia się naszą nawigacją – tym bardziej, że nowi użytkownicy mogą to zrobić za darmo. NaviExpert, nie tylko z wyprzedzeniem poinformuje nas o kontrolach czy fotoradarach, ale też pozwoli uniknąć stania w korkach. Jak się bowiem okazuje – kierowcy często decydują się na szybszą jazdę, bo chcą nadrobić właśnie czas stracony w korkach. My pozbawiamy ich tej wymówki– tłumaczy Przybylska.

- Zależy nam na bezpieczeństwie, dlatego nasza aplikacja na bieżąco przypomina kierowcom o dopuszczalnej prędkość na danym odcinku drogi. Dodatkowo, o tym by zwolnić może nam przypominać na przykład… głos bliskiej osoby. Jeśli nagramy komunikat zachęcający do bezpiecznej jazdy, to będzie się on odtwarzał gdy będziemy jechać za szybko.

Zestawienie lokalizacji, w których mamy największe szanse stanąć oko w oko z drogówką, a także ranking najczęściej kontrolowanych odcinków polskich dróg, zostały opracowane na bazie ostrzeżeń zgłaszanych przez użytkowników nawigacji NaviExpert oraz aplikacji antyradarowej Rysiek.Do jakich wniosków prowadzi zestawienie? Z jego treści dowiadujemy się, która z dróg krajowych jest bezapelacyjną królową kontroli drogowych. Okazuje się, że jest to droga krajowa nr 7 (E77). Drogówkę możemy tam spotkać zarówno jadąc z Warszawy nad morze, jak i w kierunku stolicy polskich Tatr. Ta droga jest liderką zestawień najczęściej kontrolowanych odcinków dróg krajowych w aż 3 województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim.Na miano „drogowego ewenementu” zasługuje także inna droga, którą wielu z nas podąża w drodze na bałtyckie plaże. Chodzi o drogę krajową nr 6 (E28). Na stosunkowo krótkim, bo 85-kilometrowym jej odcinku między Gdynią a Nową Dąbrową (trasa na Słupsk) system NaviExpert odnotował najwięcej zgłoszeń kontroli drogowych w całym województwie pomorskim! Innymi, stosunkowo mocno „lubianymi” przez patrole policji drogami są droga krajowa nr 1 (zarówno na jej odcinkach w województwie śląskim, jak i województwie łódzkim), DK 10 (w województwach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim), DK 3 ( w województwach dolnośląskim i zachodniopomorskim) oraz DK 11 (w województwach wielkopolskim oraz opolskim).Oczywiście, planując podróż nie warto jeździć na pamięć – prezentowane materiały mają bowiem charakter poglądowy, a sytuacja na drogach cały czas się zmienia.Wybierając się w podróż pamiętajmy, że na szali kładziemy bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich, a rolą nawigacji wyposażonej w ostrzeżenia o zdarzeniach drogowych nie jest zachęcanie kierowców do omijania przepisów, ale prewencja. Po pierwsze: kontrole często (choć niestety nie jest to reguła) odbywają się w miejscach, w których rzeczywiście ze względów bezpieczeństwa warto zdjąć nogę z gazu. Po drugie: informacja o kontroli podana zawczasu eliminuje gwałtowne hamowania na widok policji. Jak dodaje Przybylska:Jak zaznaczają eksperci z Telematics Technologies, przygotowane zestawienia nie uwzględniają kontroli na autostradach i drogach ekspresowych. Dlaczego? Mimo że również tam występują, to jednak ich lokalizacje są przewidywalne i prowadzone zazwyczaj przez patrole drogówki w okolicach bramek oraz przez Inspekcję Transportu Drogowego przy wagach dla aut ciężarowych.