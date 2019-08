Samochody z Niemiec ciągle na fali

Ukazała się trzecia edycja przygotowanego przez Clicktrans.pl „Raportu Samochody 2018”. Opracowanie poświęcone sprowadzaniu aut spoza granic naszego kraju dowodzi, że nad Wisłę nadal trafiają przede wszystkim samochody z Niemiec. Nie jest to jednak żadnym zaskoczeniem - ze względu na bliskość geograficzną przewóz pojazdów z tego kraju jest po prostu najtańszy. Najpopularniejszą marką ponownie jest Volkswagen.

Skąd Polacy sprowadzają samochody? Z Niemiec oczywiście

– „Sprowadzanie samochodów z Niemiec to stały trend zauważalny od lat. Już w 2015 roku ponad 40% sprowadzanych aut pochodziło z Niemiec. Przewaga Niemiec stale rośnie, w 2018 roku żaden z innych krajów nie przekroczył 10%” – tłumaczy Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Ile kosztuje sprowadzenie samochodu?

Jakie marki wybierają Polacy?

Z analizy przeprowadzonej przez Clicktrans w oparciu o tysiące zleceń transportu samochodów wynika, że w minionym roku sprowadzono do Polski więcej samochodów niż w poprzednich 12 miesiącach. Potwierdzają to również dane Ministerstwa Finansów, według których w 2018 roku trafiło do naszego kraju przeszło 945 tys. pojazdów, których łączna wartość przewyższyła 16 miliardów złotych.W zestawieniu najczęściej sprowadzanych pojazdów liderami okazały się - co nie jest zresztą żadnym zaskoczeniem - samochody z Niemiec - niemal połowa (47%) wszystkich sprowadzonych pojazdów pochodziła właśnie zza Odry.W 2018 roku Polacy najmniej płacili za sprowadzenie samochodu z Niemiec (1255 zł), najwięcej – z Hiszpanii (3349 zł). W porównaniu z rokiem 2017, droższe było sprowadzanie samochodów m.in. z Francji (207 zł drożej niż w roku poprzednim), tanieje natomiast transport aut z krajów skandynawskich – Szwecji i Danii.Volkswagen od lat jest faworytem polskich kierowców. Co dziesiąte auto sprowadzone do kraju miało na masce znak Volkswagena (10,5%). Jednak Volkswagen, po latach dominacji, musi mierzyć się z coraz mocniejszym rywalem. W 2018 roku Audi uzyskało wynik niezwykle zbliżony do Volkswagena – 10,2%. Ostatnie miejsce na podium zajął Opel (8,4%).