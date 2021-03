Clicktrans: ile kosztuje sprowadzenie auta z Niemiec i innych krajów UE?

Przed nami najnowsza edycja cyklicznego raportu Clicktrans.pl, który tradycyjnie już poświęcony jest sprowadzaniu aut z Niemiec i innych krajów UE. Okazuje się, co nie jest zresztą żadnym zaskoczeniem, że do naszego kraju trafiają w głównej mierze samochody zza Odry. Ich przewóz jest jednak nieco droższy niż transport aut od innego z naszych sąsiadów. Na uwagę zasługuje to, że w kategorii najchętniej sprowadzanych marek przewaga Volkswagena wyraźnie stopniała.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Skąd Polacy najczęściej sprowadzają samochody?

Ile kosztuje sprowadzenie auta z zagranicy?

Jakie marki samochodów sprowadzamy z poszczególnych państw?



Skąd sprowadzamy samochody?

Rosnące zainteresowanie sprowadzaniem aut z Niemiec nie powinno zaskakiwać. W czasie pandemii transport międzynarodowy samochodów dalej funkcjonował, jednak obostrzenia na granicach niekiedy wydłużały realizację transportu. Bliskość Niemiec dawała większą pewność, że transport będzie przeprowadzony szybko i sprawnie. Ponadto, Niemcy to jeden z najtańszych kierunków, jeśli chodzi o sprawdzenie samochodów – mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Ile kosztuje sprowadzenie auta z Niemiec, Czech i Hiszpanii?

Jakie marki samochodów sprowadzamy z poszczególnych państw?

Z historycznych danych Clicktrans.pl – polskiego serwisu aukcji transportowych - wynikało, że w 2019 Polacy sprowadzili niemal milion osobowych aut do Polski. Nie jest zaskoczeniem, że w 2020 roku tego wyniku nie udało się powtórzyć. Pandemia ostudziła zapał motoryzacyjny Polaków, w efekcie czego spadek w imporcie aut osobowych sięgnął 20% rdr.Na podstawie danych ze zleceń opublikowanych w serwisie Clicktrans wynika, że w 2020 sprowadzenie auta z Niemiec było jeszcze popularniejsze. W 2019 roku co drugie auto było sprowadzone zza Odry. W 2020 już 57% samochodów sprowadzono od naszego zachodniego sąsiada. Na drugim miejscu uplasowała się Francja (9,5%) i Holandia (6,9%). Jednak żadne z tych państw nie miało nawet 10% udziału w rynku. Sprowadzenie auta z zagranicy do Polski kosztowało w 2020 średnio 1 378 zł. To taniej o 3% w porównaniu do 2019 roku, gdzie średni koszt wyniósł 1 414 zł.Z grona najpopularniejszych kierunków najtańsze było sprowadzenie auta z Czech (982 zł), a najdroższe z Hiszpanii (3 017 zł). Transport pojazdu na najpopularniejszej trasie, czyli z Niemiec do Polski kosztował średnio 1 193 zł. To po Czechach najtańszy kierunek sprowadzenia auta.Audi jest najczęściej sprowadzaną marką z Holandii i Szwecji. Za to BMW jest numerem jeden na trasach z Niemiec, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Niezmiennie Polacy sprowadzają z Francji i Włoch marki pochodzące z tych krajów. Z Francji decydujemy się na Renault, a z Włoch ściągamy Fiaty.