Czy wymiana opon na zimowe ma sens, gdy nie widać śniegu?

Wprawdzie aura obchodzi się z nami jeszcze dość łaskawie, a śnieg widać jedynie wysoko w górach, to ci, którzy jeżdżą jeszcze na letnim ogumieniu, powinni bezzwłocznie je zmienić. Nieprawdą jest bowiem, że wymiana opon na zimowe nabiera sensu dopiero wówczas, gdy zima daje o sobie wyraźnie znać. O zimówkach należy pomyśleć już wówczas, gdy temperatura rano nie przekracza 7ºC. To ważne dla bezpieczeństwa.

Kiedy wymienić opony na zimowe?

Wymianę opon na zimowe powierz specjaliście

– Jadąc na mokrej i śliskiej drodze ważne jest zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków, ale także zadbanie o odpowiednie opony – bez tego nie ma mowy o bezpiecznej podróży. Nowoczesne opony zimowe renomowanych producentów zapewniają bezpieczeństwo w szerokim zakresie warunków pogodowych, dlatego zmieniajmy ogumienie na zimowe lub całoroczne z homologacją zimową, gdy tylko temperatura rano regularnie spada poniżej +7°C. Korzystajmy z serwisów, które w wyniku audytu TÜV SÜD otrzymały Certyfikat Oponiarski PZPO – tam mamy pewność jakości usługi, odpowiedniego wyposażenia, umiejętności serwisantów i tego, że ktoś to wszystko za nas sprawdził – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Gdy temperatura powietrza nawet powoli, ale sukcesywnie spada, to jest to wyraźny sygnał, że należy pomyśleć o zimówkach. I wcale nie chodzi tu o spadki poniżej 0ºC. Eksperci PZPO przekonują bowiem, że na mokrej nawierzchni przewagę opon zimowych nad letnimi da się zauważyć już przy +10ºC - w takich warunkach droga hamowania z 80 km/h jest na zimówkach o 3 metry krótsza.Dzieje się tak, ponieważ stosowana w produkcji opon zimowych mieszanka gumowa jest bardziej miękka i elastyczna, co zyskuje szczególne znaczenie właśnie na mokrej drodze, na której twardy bieżnik letni nie zapewnia nam właściwej przyczepności. Droga hamowania znacznie się wtedy wydłuża – dotyczy to także wszystkich SUV-ów z napędem 4x4.Już jeden rzut oka za okno wystarczy, aby przekonać się, że to już ostatni dzwonek na zmianę ogumienia. Warto jednak pamiętać, że samodzielne i niewprawne zdejmowanie opon z felg to prosta droga do uszkodzeń stopki opony czy jej warstw wewnętrznych. Z tego też względu najlepiej jest, aby wymiana opon na zimowe przeprowadzona została przez fachowca.Opony zimowe(symbol płatka śniegu na tle gór) czyli zimówki i dobre całoroczne – znacznie zmniejszają także prawdopodobieństwo wystąpienia poślizgu. Mają liczne blokujące się nacięcia i rowki – większa liczba nacięć umożliwia lepszą przyczepność w warunkach jesiennej słoty i deszczu ze śniegiem, co jest szczególnie istotne podczas często występujących w sezonie jesienno-zimowym opadów deszczu i śniegu. To już dawno przestały być opony na śnieg – nowoczesne opony zimowe oznaczają bezpieczeństwo, kiedy robi się chłodno – gdy rano temperatura jest poniżej 7-10ºC.Jazda na oponach letnich zimą jest nie tylko niebezpieczna, ale również zupełnie nieuzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia. Jeżdżąc na oponach letnich w jesienno-zimowych warunkach ryzykujesz zdrowiem swoim i innych, wyrzucając przy tym ciężko zarobione pieniądze w błoto – przyśpieszając zużycie bieżnika opon, które nie będą nadawać się już do użytku w cieplejsze miesiące roku. W tym czasie powinny już odpoczywać po sezonie letnim w przechowalni.