Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Ranking XI 2019

Na wstępie warto zaznaczyć, że listopad nie przyniósł żadnych zmian w zakresie stosowanej już od wielu miesięcy metodologii badania. Analogicznie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich zestawień, analizą objęto cztery kategorie ubezpieczeń, przyglądając się, kto oferował najtańsze ubezpieczenie OC, a kto najbardziej przystępne ceny pakietów OC+NNW, OC+AC oraz OC+AC+NNW.Bazą omawianego zestawienia było przeszło 100 000 indywidualnych kalkulacji użytkowników porównywarki. Zgodnie z tradycją, każdy z poddanych analizie ubezpieczycieli mógł uzyskać od 0,00 punktów do maksymalnie 5,00 punktów (skala ocen dla każdej kategorii). Ubea podkreśla jednocześnie, że obowiązujące reguły rankingu nie premiują żadnego z dziewięciu porównywanych ubezpieczycieli. Każde z wziętych pod lupę towarzystw może zdobyć od 0 do 5 punktów.Jak wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl:Listopad 2019 roku okazał się szczególnie pomyślny dla jednego ubezpieczyciela. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na zwycięzców poszczególnych kategorii:Potrójna wygrana jednego ubezpieczyciela to z pewnością sytuacja godna uwagi. Link4, marka należąca do Grupy PZU, ma więc duże powody do satysfakcji. Co ciekawe, zarówno w przypadku kategorii OC, jak i OC + NNW, Link4 zdobył pierwsze miejsce kosztem marki You Can Drive. Dodatkowo w kategorii OC + AC + NNW Link4 zajął drugie miejsce tuż za Benefią.Przyczyny bardzo dobrego wyniku Link4 w listopadowym rankingu staną się jasne po spojrzeniu na zmiany średnich składek za OC w tym miesiącu. Względem października przeciętna cena za obowiązkowe ubezpieczenie zmieniła się następująco:Wszystkie firmy zdecydowały się więc w listopadzie na obniżki cen OC.Kolejne zestawienie pokaże, czy MTU24 zdoła prześcignąć Link4 oraz czy ubezpieczyciele obdarują hojnie kierowców świątecznymi rabatami.