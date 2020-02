Jak nie dać się nabrać na wyprzedaż rocznika 2019?

Mamy początek roku, a więc czas na wyprzedaż rocznika 2019. Co oferują nam dealerzy aut? Z analizy przygotowanej przez carsmile.pl wynika, że upusty cenowe sięgają nawet 1/5 wyjściowej ceny. Wszystkim chętnym na wyprzedażowe modele eksperci Carsmile zalecają daleko posuniętą ostrożność - okazuje się bowiem, że w ofertach salonów samochodowych nie brakuje haczyków, a obiecywany w materiałach promocyjnych rabat może mieć mało wspólnego z rzeczywistością.

Na Volkswagena Passata z roku 2019 można otrzymać rabat do 18 000 zł. Tak duży upust oferowany jest jednak na wyższe wersje silnikowe i wyposażenia, których cena bazowa zaczyna się od ok. 150-170 tys. zł i sięga ponad 250 tys. zł. Przykładem z najwyższej półki cenowej jest Passat Elegance 2.0 TDISCR 240 KM, którego można kupić na wyprzedaży za 239 960 zł. Obniżka o 18 000 zł oznacza tu rabat na poziomie niecałych 7%, co nie jest znaczącą wielkością. Jedną z najniższych wersji – Passata Essence 1,5 TSI ACT 150 KM, kupimy już z rabatem wynoszącym 11 000 zł, choć trzeba przyznać, że procentowo będzie on większy niż w przypadku wersji luksusowej analizowanego Volkswagena (prawie 10%).



Jesienią w sprzedaży pojawił się nowy



Promocyjna cena wersji N-Connecta z 2020 roku – 79 900 zł – jest zaledwie o 1 000 zł wyższa od nowego Juka z 2019 roku, a dostajemy auto rocznikowo młodsze, które będzie lepiej trzymało wartość. Inaczej jest ze starym Jukiem z 2019 roku, takie auto możemy znaleźć np. za 70 900 zł, czyli o 13% taniej względem rocznika 2020. Wydaje się to już sporą różnicą, ale wciąż wartą przemyślenia, gdyż jest to samochód starszej generacji.

Toyota promuje korzystny rabat do 14 100 zł na model CHR. Aby go uzyskać nie wystarczy jednak wybrać określonej wersji tego modelu. Tu obniżka względem ceny wyjściowej wynosi bowiem 10 000 zł dla silników benzynowych i 6 000 zł dla hybryd. Dodatkowe 2 600 zł upustu możemy uzyskać kupując w obniżonej cenie opcjonalny „Pakiet SUV” oraz korzystając z „Pakietu Protection”, który oferowany jest za darmo dla wyższych wersji popularnego crossovera (Executive, Selection i Premierę Edition).

Seat Leon w wersji 1.5 EcoTSI S&S Xcellence z automatyczną skrzynia biegów i 150-konnym silnikiem ma dwie różne ceny na wyprzedaży rocznika 2019. Cena dla roku modelowego 2019 wynosi 93 200 zł, a dla roku modelowego 2020 – 95 100 zł. W obu przypadkach mamy ten sam rabat, na poziomie 8 000 zł względem ceny wyjściowej, ale auto wyprodukowane w pierwszej połowie ub.r. jest o 1900 zł tańsze. W związku z premierą nowego Leona, która miała miejsce 28 stycznia br., zmiany w wyposażeniu między rokiem modelowym 2019 i 2020 były kosmetyczne.



Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez carsmile.pl, wyprzedaż rocznika to tradycyjnie już okres, w którym Polacy są wręcz bombardowani informacjami o możliwości nabycia nowego samochodu z rabatem, który często "ma przyprawiać o zawrót głowy" i sięgać - jak ma to miejsce w tym roku - nawet 1/5 wyjściowej ceny auta. Rzeczywistość często jednak nie przedstawia się tak kolorowo, jak obiecują to handlowcy. Co więcej, ich oferty bywają pełne różnego rodzaju haczyków. Oto lista 10 wybiegów, które szczególnie upodobali sobie sprzedawcy samochodów.Trzeba dokładnie sprawdzać różnice w cenach samochód dla firm i dla osób fizycznych. Zazwyczaj jest tak, że korzystniejsze są oferty dla klientów kupujących auto na firmę i dla nich dealerzy maja większe rabaty, choć mogą pojawić się od tego wyjątki.Informacje o wycofaniu poszczególnych modeli ze sprzedaży z reguły nie są oficjalnie komunikowane. Na rynku pojawiają się spekulacje, potwierdzane lub nie przez generalnych importerów. Zastanawiając się nad zakupem takiego samochodu trzeba przede wszystkim sprawdzić czy oferowany przez dealera rabat pokryje szybsze tempo utraty wartości wynikające z faktu wycofania auta z produkcji. Dobrze jest też sprawdzić, czy samochód będzie miał swojego następcę i w jakiej cenie, przynajmniej orientacyjnie, będzie oferowany nowy model.Przykładem auta, które nie będzie już sprzedawane w Europie jest KIA Optima. Optima pochodzi z 2015 roku, a trzy lata później przeszła facelifting. Zakończenie jej sprzedaży na Starym Kontynencie podyktowane jest względami ekonomicznymi. Chodzi z jednej strony o koszty transportu do Europy auta produkowanego w Korei, a z drugiej spełnienie kosztowych europejskich norm emisji spalin. Informacja o zaprzestaniu produkcji Optimy została potwierdzona przez Kia Motor Polska w sierpniu ub.r.W tej chwili na Optimę z 2019 roku można uzyskać jedynie 5 000 zł rabatu, co nie wydaje się kwotą zbyt dużą jak na auto wycofywane ze sprzedaży. Przykładowo, 180-konną wersję 1.6T-GDI L można kupić za 105 990 zł, co daje 9-proc. upust względem ceny wyjściowej. Łagodna polityka rabatowa może wynikać z faktu, że sedan KIA znika już ze stoków dealerskich i jego zapasy nie są duże. KIA generalnie cechuje się zachowawczą polityką rabatową, co skutkuje tym, że samochody tej marki relatywnie dobrze trzymają wartość po opuszczeniu salonu.Pod koniec ub.r. w sprzedaży pojawiła się nowa Skoda Superb . W ramach faceliftingu popularny sedan doczekał się kilku nowości, a przede wszystkim wersji hybdrydowej IV.Superb z rocznika 2019 i sprzed liftingu dziś już ciężko kupić, ale przykładowo 190-konną najbogatszą wersję L&K z silnikiem 2.0 TDI można znaleźć za 157 900 zł. Za podobny model, ale wyprodukowany w 2020 roku, zapłacimy 166 950 zł. Różniąca wynosi więc nieco ponad 9 000 zł, czyli zaledwie 5%. Mamy jednak samochód o rok młodszy, bardziej zaawansowany technologicznie, m.in. z ciekawymi elementami wyposażenia zapożyczonymi z Audi (np. nowoczesny system multimedialny ze złączem Android Auto i Apple Car Play).Mniej więcej w połowie każdego roku niektóre marki wypuszczają na rynek samochody z „nowym rocznikiem modelowym”. Wiąże się to ze zmianami w konfiguracji pojazdów, włączeniem do standardu pewnych elementów wyposażenia lub zmianą dostępnych silników. Często samochody z kolejnym rokiem modelowym spełniają już normy przewidziane na kolejny rok kalendarzowy. Nowy rok modelowy nie będzie dostrzegalny gołym okiem, trzeba się też liczyć z tym, że nie zwiększy on ceny samochodu przy odsprzedaży, kiedy kluczowy będzie rok produkcji.Od czasu do czasu zdarzają się pojedyncze sztuki lub nawet niewielkie partie samochodów, którym brakuje podstawowych elementów wyposażenia traktowanych przez potencjalnych nabywców jako opcje, bez których nie kupią nowego samochodu. Mowa tu przede wszystkim o braku klimatyzacji, radia lub kolorowego ekranu. W większości przypadków jest to po prostu kwestia błędu w produkcji. Wtedy importer otrzymuje samochody w konfiguracji wręcz niemożliwej do sprzedania. Ponieważ zwrot do fabryki jest nieopłacalny, producentowi pozostają dwa wyjścia: lokalne doposażenie tych samochodów w brakujące elementy lub naprawdę atrakcyjna przecena, rekompensująca podstawowe braki. Przed akceptacją tego rodzaju oferty należy zastanowić się trzy razy, co zrobimy z takim samochodem za kilka lat, kiedy będziemy chcieli sprzedać auto jako używane.Według prognoz Carsmile, ceny nowych samochodów, do których odnoszą się zaostrzone normy, wzrosną w 2020 roku średnio o 20%. Podwyżki będą następowały stopniowo i będą dotyczyć w różnym stopniu poszczególnych modeli. Jedną ze zmian zachodzących na rynku jest wzbogacanie dotychczasowych wersji silnikowych o hybrydy plug-in. W segmencie małych samochodów miejskich należy się spodziewać stopniowego zastępowania silników benzynowych modelami elektrycznymi. Taki kierunek obrała już Skoda, przekształcając CitiGo w samochód dostępny wyłącznie w wersji elektrycznej. Kupując auto po obniżonej cenie, zastanówmy się, czy w przyszłości nie będziemy mieć problemu z jego odsprzedażą w kontekście mody na bycie eko.