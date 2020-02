Opony zimowe to podstawa bezpieczeństwa

Jeśli ktoś ostatnio narzekał na brak zimy, to na razie może przestać. Zwłaszcza ci, którzy kierują się z centrum Polski w kierunku Kielc i dalej na południe. Marznące opady deszczu, a na Podkarpaciu już spora warstwa zalegającego białego puchu, nie powinny zaskakiwać kierowców - mamy w końcu luty. I wprawdzie warunki atmosferyczne nie są łatwe, to jednak sami kierowcy nie uważają, aby to one było największym zagrożeniem na drodze. Okazuje się, że największe zagrożenia tkwią w nas samych.

Opony zimowe to podstawa

W wynikach ankiety daje się zaobserwować pewna sprzeczność. Z jednej strony respondenci nie uznają używania zużytych opon za istotny czynnik zagrożenia na drogach zimą. Z drugiej strony dostrzegają możliwość poprawy bezpieczeństwa na drogach dzięki specjalnym oponom zimowym i zachowywaniu odpowiedniej głębokości bieżnika.



Opony stanowią jedyny punkt kontaktu samochodu z drogą, a ich stan ma krytyczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, na przykład podczas hamowania na zaśnieżonej drodze czy nagłej zmiany pasa ruchu na pokrytym błotem pośniegowym asfalcie. Zużyte opony wydłużają drogę hamowania samochodu i pogarszają jego sterowność, szczególnie na śliskiej nawierzchni. Co więcej, opony takie nie są w stanie usunąć śniegu i błota spod siebie, a to uniemożliwia wyczucie drogi — mówi Martin Dražík, menedżer produktu w Nokian Tyres Europe.

Nadmierna prędkość oraz nieodśnieżone, śliskie nawierzchnie to - jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Nokian Tyres w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech i Czechach - największe, zimowe zagrożenia bezpieczeństwa drogowego. Z kolei najczęściej wymienianym w sposobem na poprawę tego ostatniego jest dbałość o odpowiednie ogumienie. Jednocześnie badani kierowcy wskazali, że większym zagrożeniem, niż złe warunki pogodowe, słaba widoczność czy wcześnie zapadający zmrok, jest brawura i nadmierna prędkość.Na nadmierną prędkość wskazywali przede wszystkim Polacy (57%) i Niemcy (56%). Jest to także główny czynnik ryzyka zimą zdaniem Czechów (52%) i Włochów (43%). Innego zdania byli tylko kierowcy z Francji, dla których najbardziej ryzykowne okazały się nieodśnieżone, śliskie nawierzchnie (45%), a tylko 32% respondentów z tego kraju uznało nadmierną szybkość za najbardziej niebezpieczne zachowanie na drodze. Oblodzone drogi okazały się drugim w kolejności największym zagrożeniem w pozostałych krajach oprócz Niemiec. Trzecim najważniejszym czynnikiem ryzyka wskazywanym przez europejskich kierowców jest niedostateczny odstęp między pojazdami. Warto zauważyć, że problem ten sygnalizowali głównie Niemcy (aż 50%, podczas gdy w pozostałych krajach odpowiedź tę wybierało 25–33% respondentów).Średnio jedynie 29% respondentów uznało jazdę ze zużytymi oponami za zagrożenie na drodze, w związku z czym ten czynnik ryzyka uplasował się dopiero na 8. miejscu. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie o sposoby poprawy bezpieczeństwa w zimie kierowcy najczęściej wskazywali korzystanie ze specjalnych opon zimowych (niemal 2/3 ogółem i aż prawie 80% we Włoszech). Drugim wybieranym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa okazało się sprawdzanie głębokości bieżnika, a trzecim — dbanie o stan układu hamulcowego samochodu.Warto też zwrócić uwagę na to, że niewielu kierowców widzi potrzebę stosowania łańcuchów śniegowych na drogach zimą. Tylko 14% europejskich kierowców uznało łańcuchy śnieżne za czynnik zwiększający bezpieczeństwo. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że są one niezbędne tylko na naprawdę stromych odcinkach, na przykład w górach. W dużej mierze wyjaśnia to, dlaczego wyposażenie to jest ważne dla niemal jednej czwartej francuskich respondentów i nieco mniejszego odsetka Włochów.