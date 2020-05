Wypadki drogowe z udziałem pieszych: jakie statystyki?

Nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych lub w innych okolicznościach, a także nieprawidłowe cofanie. To niektóre przyczyny potrąceń pieszych, do których doszło w minionym roku z winy kierujących. Bez winy nie byli również sami piesi, którzy najczęściej wkraczali na jezdnię tuż przed nadjeżdżającym pojazdem - wynika z analizy Rankomat.pl.

Nieznaczny spadek ofiar śmiertelnych wśród pieszych

Znaczny spadek liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych

Kierowcy nie ustępują pierwszeństwa pieszym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przyczyny potrąceń pieszych z winy kierujących w 2019 r. W znakomitej większości przypadków chodziło o nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Piesi są nie tylko ofiarami, lecz także sprawcami wypadków

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przyczyny wypadków z winy pieszych w 2019 r. Do połowy wypadków doszło na skutek wejścia na jezdni przed jadącym pojazdem. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Piesi w wieku 60+ dominują wśród ofiar śmiertelnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ofiary śmiertelnie wśród pieszych wg wieku w 2019 r. W minionym roku w śmiertelnych w wypadkach najczęściej ginęli piesi powyżej 60 roku życia. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Najwięcej pieszych poniosło śmierć w województwie mazowieckim

Jak czytamy w komunikacie Rankomat.pl, w minionym roku w wypadkach drogowych zginęło 793 pieszych, z czego 234 ofiary poniosły śmierć w wyznaczonych dla nich miejscach przejścia (29,5% wszystkich zabitych). Liczba ofiar była o zaledwie 10 mniejsza niż w 2018 r.Analiza dowodzi również, że ubiegłoroczne wypadki drogowe z udziałem pieszych najczęściej miały miejsce w obszarze zabudowanym (6 312), w nich zginęło 510 osób. Jak jednak podkreśla Rankomat.pl, o wiele bardziej tragiczne w skutkach okazały się wypadki drogowe w terenie niezabudowanym. W ubiegłym roku doszło do 693 tego typu zdarzeń, w których śmierć poniosły 283 osoby.Jednocześnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach znacznie się poprawiło. W 2011 r. zginęło ich 1408. To aż o 77,5% więcej ofiar śmiertelnych niż w 2019 r.Biorąc pod uwagę liczbę ofiar śmiertelnych wśród pieszych, w 2019 r. znacznie zmalała liczba wypadków z ich udziałem. W ubiegłym roku doszło do 7005 tego typu zdarzeń drogowych, czyli o 543 mniej niż w 2018 r. (-7,1%). 3466 wypadków wydarzyło się na przejściach dla pieszych (49,5%).W ostatniej dekadzie znacznie zmniejszyła się liczba wypadków z udziałem pieszych. W 2010 r. doszło do 11 286 tego typu zdarzeń drogowych (+61,1% więcej niż w 2019 r.).W 2019 r. sprawcami największej liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych byli kierowcy samochodów osobowych. Spowodowali oni 6721 potrąceń, w których zginęło 780 osób. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa – na przejściu dla pieszych (63,1%), a także w innych okolicznościach (8,7%).Jednocześnie piesi na drodze nie są bez winy. W 2019 r. byli sprawcami 1879 wypadków (6,2% ogółu), w których zginęły 372 osoby. To o 24 ofiary śmiertelne więcej niż w 2018 r. (+6,9%). Zdecydowanie najczęstszą przyczyną wypadków drogowych z winy pieszych jest wtargnięcie na jezdnię przed jadącym pojazdem (50,1%).Niektórzy piesi zachowują się również wyjątkowo lekkomyślnie. W 2019 r. spowodowali oni 118 wypadków drogowych, w których zginęły 74 osoby (+5,7% więcej niż w 2018 r.), a ich przyczyną było leżenie, siedzenie, klęczenie lub stanie na jezdni (6,3%).W 2019 r. zdecydowanie wśród ofiar śmiertelnych wypadków przeważali piesi powyżej 60 roku życia (50,3%). Nieco mniej zgonów wystąpiło w przedziale 40-59 lat (28,4%), a także 25-39 lat (11,9%). Z kolei na drodze najbezpieczniej mogły czuć się osoby do 17 roku życia (3%).W 2019 r. zdecydowanie najwięcej pieszych zginęło w województwie mazowieckim (138). W czołówce znalazło się również łódzkie (70) i wielkopolskie (67). Natomiast piesi najbezpieczniej mogli czuć się na drogach województwa lubuskiego i opolskiego, na których doszło tylko do 15 wypadków śmiertelnych z ich udziałem.