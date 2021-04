Ceny OC w I kw. 2021 roku nadal w dół

Multiagencja Punkta przeanalizowała ceny polis OC w I kwartale 2021 roku. Z analizy wynika, że te wciąż spadają.

Rok 2020 mimo pandemii, która silnie wpłynęła na model funkcjonowania rynku i zachowania klientów, obszedł się łagodnie z ubezpieczycielami. Zmniejszona aktywność kierowców zaowocowała obniżeniem częstości szkód widocznym już od pierwszej fali pandemii (kwiecień/maj 2020). Okresowe wzrosty podyktowane luzowaniem obostrzeń, sezonem urlopów i świąt nie skonsumowały „zapasów” wynikowych i pozwoliły na wyraźne spadki cen notowane praktycznie od trzeciego kwartału ubiegłego roku – mówi Michał Daniluk, członek zarządu multiagencji internetowej Punkta.

Największe spadki dla najdroższych

Pod szyldem dynamicznego pricingu, skomplikowanych schematów taryfowych, zasilanych coraz bardziej skomplikowanymi silnikami, kryje się zwyczajna agresywna walka ceną o udział w rynku. Wszyscy znamy ten scenariusz, przerabiany już dwukrotnie w ostatniej dekadzie i wiemy czym ta historia może się skończyć. Nie bez kozery szacuje się, że przyszły rok będzie notował najwyższe w historii branży straty wyniku na OC komunikacyjnym – rzędu ponad 1,5 miliarda złotych. Czy spowoduje to wzrost cen? Tak, pytanie tylko kiedy. Dlatego zawsze wybór ubezpieczenia warto poprzedzić porządną analizą dostępnych ofert - dodaje Michał Daniluk.

Ubezpieczenia trafione w punkt: kto, za co, ile?

Najwięcej za obowiązkowe OC płacą młodzi kierowcy (1060 zł) - średnio wydają o 526 zł więcej od kierowców w wieku 55+

Najniższa średnia składka dotyczy osób w związkach małżeńskich (547 zł), a najwyższa singli (674 zł)

Najniższe średnie OC dotyczy samochodów z małą pojemnością (do 0,9 – 422 zł), a najwyższe - samochodów z silnikiem od 2,4 do 3,0 l (634 zł)

Dane zebrane przez multiagencję Punkta pokazują, że pod koniec marca polisa OC kosztowała średnio 579 złotych. To o 22 złote (4 proc.) mniej niż 3 miesiące temu i o 66 złotych (10 proc.) mniej niż rok temu.Najwięcej za obowiązkowe OC płacili kierowcy w województwie pomorskim (654 złote), mazowieckim (621 złotych) i dolnośląskim (620 złotych). Na najniższe ceny OC mogli liczyć z kolei kierowcy z województwa podkarpackiego (503 złote), opolskiego (516 złotych) i świętokrzyskiego (523 złote).Wyraźnie zaznaczyły się różnice między miastami. Różnica pomiędzy najdroższą a najtańszą aglomeracją wyniosła aż 194 złote. Najwyższe stawki OC odnotowano w Gdańsku (715 złotych), Warszawie (707 złotych) i Wrocławiu (692 złotych). Najniższe - w Opolu (521 złotych), Lublinie (531 złotych) i Białymstoku (539 złotych).Ciekawie prezentują się wyniki raportu, gdy popatrzymy na tendencje cenowe w poszczególnych segmentach. W porównaniu do I kwartału ubiegłego roku największe spadki przeciętnego OC dotyczyły kierowców Dolnego Śląska. Mimo że to jedno z najdroższych województw, średnia cena obowiązkowej polisy spadła tam niemal o 18 proc. w ciągu roku. Dla porównania, w aktualnie najtańszym województwie podkarpackim spadek składki za OC w ciągu 12 miesięcy wyniósł tylko 7 proc. i był najmniejszy w porównaniu z resztą województw.Natomiast w ciągu ostatnich 3 miesięcy jedne z największych spadków cenowych zanotowali mieszkańcy Olsztyna (19 proc.) i Opola (18 proc.). Na koniec marca sporo tańszym OC mogli cieszyć się także kierowcy z Wrocławia (spadek o 17 proc.) czy Gdańska (spadek o 16 proc.).Wyraźny spadek cen dotyczy też młodych kierowców i tych bardziej szkodowych. Obie grupy płacą odpowiednio więcej za OC, młodzi nawet blisko 2 razy więcej od przeciętnej stawki i o 498 złotych od starszych kolegów z wypracowaną historią ubezpieczeniową. Ale faktem jest, że to im przeciętna składka OC spadła najbardziej w porównaniu z innymi grupami - o 6 proc. w ciągu ostatnich 3 miesięcy i aż o 17 proc. w stosunku do sytuacji na koniec marca ubiegłego roku.Na większe obniżki mogli też liczyć bardziej szkodowi kierowcy. W ciągu kwartału osobom z 4 szkodami na koncie średnie składki spadły o blisko 12 proc., co oznacza prawie 100 złotych mniej za OC. W skali roku najwięcej, bo prawie 20 proc. i niemal 200 złotych w kieszeni zyskali na przeciętnym OC kierowcy z pięcioma i więcej szkodami.