Korki na drogach? Polska na czele

Korki na drogach to jedna z największych bolączek kierowców. Widzą to doskonale osoby poruszające się po Warszawie, które na przejazd przez zakorkowaną stolicę tracą średnio 85 godzin. Gorzej jest tylko w Bukareszcie - donosi rankomat.pl. W rankingu ruchu drogowego 2021 dość silną pozycję zajmuje również Łódź. Łodzianie nie mają jednak powodów do nadmiernego zadowolenia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak przedstawia się lista TOP 10 zakorkowanych miast w Europie?

Po których europejskich stolicach najtrudniej jest się poruszać się samochodem?

W których polskich miastach grożą nam największe korki na drogach?

Czy poziom natężenia ruchu drogowego w mieście może wpływać na ceny OC?

Warszawa na podium najbardziej zakorkowanych stolic państw UE

TOP 10 zakorkowanych małych metropolii zdominowane przez polskie miasta

W Szczecinie największy wzrost poziomu zatorów w porównaniu do 2020 r.

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce W 2021 roku prawie w każdym badanym mieście poziom zatorów był większy w porównaniu do 2020 roku

Czy duże natężenie ruchu drogowego w mieście może wpływać na cenę OC?

Ceny OC w miastach Miejsce zamieszkania właściciela pojazdu to jeden z głównych czynników branych pod uwagę podczas wyliczania składki OC

O cenie polisy decyduje szereg danych dotyczących kierowcy, np. czasu posiadania przez niego prawa jazdy, historii OC i AC, jego wieku i miejsca zamieszkania oraz zgłaszanego do ubezpieczenia samochodu. Niekoniecznie więc mieszkaniec nawet najbardziej zakorkowanego w Polsce miasta zapłaci wysoką składkę OC. Jego atutem mogą być inne czynniki, uwzględnione przez ubezpieczyciela. Sposobem na znalezienie najbardziej przychylnego towarzystwa będzie porównanie ofert różnych firm – mówi Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali wyniki Rankingu TOMTOM TRAFFIC INDEX za 2021 rok, podsumowującego, jak zatory na drodze wpływały na czas podróży w 404 miastach na świecie. W badaniu uwzględniono kilkanaście największych polskich miast. Co prawda, na światowej liście znalazły się one poza pierwszą dziesiątką, jednak już na europejskich listach zajmowały czołowe miejsca. Za najbardziej zakorkowane miasta uznano m.in. Łódź, Kraków, Wrocław i Warszawę.Podczas największego natężenia ruchu drogowego w stolicy Polski kierowcy tracili na trasie średnio 37% więcej czasu niż w godzinach swobodnego przejazdu. W praktyce oznaczało to dla nich wydłużenie godzinnej podróży o ok. 22 minuty. Taki sam wynik uzyskały Ateny, które wraz z Warszawą zajęły drugą lokatę na liście najbardziej zatłoczonych stolic państw Unii Europejskiej.Niechlubne pierwsze miejsce przypadło stolicy Rumunii (Bukareszt 50%), a ostatnie stolicy Finlandii. W Helsinkach przejazd samochodem w godzinach szczytu przedłużał się w 2021 roku tylko o 16%.Eksperci rankomat.pl sprawdzili również, jak w rankingu tomtom.com wypadają polskie miasta na tle najmniejszych europejskich miejscowości (do 800 tys. mieszkańców). Okazuje się, że zajęły one aż pięć pierwszych pozycji.Na pierwszym miejscu znalazła się Łódź. W tym mieście dotarcie z jednego punktu do drugiego podczas największego nasilenia ruchu zajmowało o 45% więcej czasu niż w sytuacji swobodnego przejazdu. Nieco krócej stali w korkach kierowcy w Krakowie (+42%), Wrocławiu (+41%), Poznaniu (+37%) i Szczecinie (+36%). W TOP 10 najmniej przejezdnych małych miast w Europie znalazło się także Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot).W sumie, w ciągu 230 dni roboczych 2021 roku mieszkaniec Łodzi tracił podczas przejazdu przez zakorkowane miasto 103 godziny. Dla porównania, spośród wszystkich badanych europejskich małych miast najmniejszą stratę obliczono dla holenderskiego miasta Almere (23 godziny).W 2021 roku prawie w każdym badanym mieście poziom zatorów był większy w porównaniu do 2020 roku. Największy wzrost odnotowano dla Szczecina (+9 p.p.), a najmniejszy dla Bielska-Białej (+1 p.p.). Tylko w jednej miejscowości (Bydgoszcz) pozostał on na takim samym poziomie.Miejsce zamieszkania właściciela pojazdu to jeden z głównych czynników branych pod uwagę podczas wyliczania składki OC. Warto jednak pamiętać, że towarzystwa w różny sposób i na podstawie innych kryteriów szacują ryzyko ubezpieczeniowe. Oceniane mogą być nie tylko dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, ale również statystyki wypadkowe, gęstość zaludnienia czy ukształtowanie terenu i sieć dróg.Przykładowo, w 2021 roku więcej za OC płacili mieszkańcy Wrocławia czy Warszawy, choć dla tych miast wyliczono mniejszy poziom zatorów drogowych niż dla Łodzi, która w rankingu tomtom.com została uznana za najbardziej zakorkowane polskie miasto.