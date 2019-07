Pijany kierowca gorszy niż pirat drogowy

Kto w największym stopniu zagraża bezpieczeństwu na drogach? Nie pirat drogowy, ale pijany kierowca. Takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa respondentów badania, które SW Research realizował dla AlcoSense Laboratories w maju bieżącego roku.

Coraz więcej nietrzeźwych kierujących

Pijany kierowca – zagrożenie nr 1

Stan dróg i pojazdów nie jest taki zły

– Choć wnioski z naszego najnowszego badania mogą martwić, pokazują też istotną zmianę w mentalności polskich kierowców. Skoro co druga osoba dostrzega problem w jeździe pod wpływem, a zaledwie co dziesiąta w stanie dróg oraz poruszających się po nich pojazdów, oznacza to, że ludzie zaczynają uważniej patrzeć sobie na ręce. Należy pamiętać, że kontrole policyjne i kary nakładane na nietrzeźwych kierowców to tylko wierzchołek góry lodowej. Już sama świadomość problemu wśród kierowców jest dobrym znakiem – mówi Hunter Abbott, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego z firmy AlcoSense Laboratories.

Ubiegłoroczne statystyki Policji wskazują, że nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 1 614 wypadków drogowych. Śmierć poniosły w nich 203 osoby, a 1 965 odniosło obrażenia. Taki wynik oznacza niestety, że tragedii na polskich drogach było więcej niż rok wcześniej. Co więcej, mało optymistycznie przedstawia się również tegoroczny bilans - tylko w I kwartale br. polscy policjanci zatrzymali 22 638 kierowców pod wpływem alkoholu, co względem analogicznego okresu 2018 oznacza wzrost na poziomie około 9%.Powyższe dane znajdują odzwierciedlenie w naszych odczuciach odnośnie największych zagrożeń drogowych. Z badania zrealizowanego dla AlcoSense Laboratories wynika, że największe obawy wzbudza w nas wizja napotkania na rasie pijanego kierowcy . Tych ostatnich jako zagrożenie numer jeden wskazuje aż 51,7% badanych.Dla porównania, tak często kojarzona z piractwem drogowym brawura polskich kierowców, stanowi poważny problem dla 27,7% ankietowanych. Słaba znajomość zasad i kultury bezpieczeństwa na drodze są głównym czynnikiem niebezpieczeństwa dla co dziesiątego ankietowanego (9,4%).W badaniu interesujące są również wyniki związane z zagrożeniami, które w oczach Polaków lokują się obecnie na końcu listy. Rozwój cywilizacyjny naszego kraju zepchnął zły stan dróg na miejsce przedostatnie – jedynie 7,4% ankietowanych uważa, że to najgroźniejszy czynnik. Słaby stan techniczny pojazdów to problem dla zaledwie 3,8% respondentów. Mamy więc dużo większy kredyt zaufania do naszych samochodów oraz infrastruktury niż do siebie nawzajem.