Wymiana opon na zimowe obojętna 9% Polaków

Zima zbliża się nieubłaganie i choć meteorolodzy już wspominają o mrozach i opadach, to pewnie skończy się jak zwykle – drogowcy okażą się zaskoczeni jej nagłym atakiem. Czy w grupie zdziwionych znajdą się również polscy kierowcy? Jak wyglądają ich przygotowania do pierwszych śniegów? Czy już je rozpoczęli czy czeka ich jeszcze wymiana opon na zimowe? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowsza analiza porównywarki Rankomat.pl.

Wymiana opon na zimowe i co jeszcze?

Dane zebrane przez Rankomat mogą stanowić pewne zaskoczenie, ale jest ono zdecydowanie pozytywne. Okazuje się bowiem, że Polacy do przygotowania auta do zimy podchodzą bardzo rozsądnie, a wymiana opon na zimowe jest dla nich standardem. Kwestiami ogumienia nie jest zainteresowany zaledwie 1% respondentów. 8% nie wymienia go, ponieważ korzysta z opon wielosezonowych, a pozostali deklarują, że zawsze wyposażają auto w zimówki.Okazuje się również, że zmiana opon to coś, czego nie odkładamy na ostatnią chwilę. W minionym roku co trzeci kierowca zrobił to już w październiku, a 39% w listopadzie. Tak było w minionym roku. Zaledwie 5% Polaków zwlekało z tym do grudnia, a 4% opony zimowe założyło dopiero, gdy spadł śnieg. Można zakładać, że tegoroczne statystyki będą podobne.Dobrze przechowywane opony zimowe wystarczą na kilka lat. Jednak ze względu na wiele czynników, które wpływają na ich stan, należy je sprawdzać przed każdą wymianą. Warto przy tym wziąć pod uwagę nie tylko zużycie bieżnika, ale także wiek ogumienia. Dane zebrane przez Rankomat wskazują, że w 2018 roku większość Polaków zdecydowało się na zakup nowych opon zimowych - było to aż 61% respondentów.Warto jednak podkreślić, że wymiana opon na zimowe to zaledwie jeden z elementów przygotowania auta do zimy. Czy pamiętamy również o innych? Oto, czego dowiedział się Rankomat.pl.93 % właścicieli aut zadeklarowało, że jeszcze przed rozpoczęciem zimy sprawdza światła i myje samochód. 9 na 10 respondentów wymienia olej i inne płyny eksploatacyjne. 88% badanych sprawdziło sprawność swoich wycieraczek. Respondenci nieco mniej uwagi przywiązywali do akumulatora – 68% kierowców sprawdziło w nim napięcie. Tylko 55% respondentów pomyślało o zabezpieczeniu karoserii - woskowaniu auta przed zimą.