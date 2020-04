Dlaczego Dacia to dobry wybór na kryzys?

Pandemia koronawirusa dotyka wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Niewykluczone jest również, że wielu z nas zostanie zmuszonych do oszczędności. W tym kontekście warto się zastanowić, które auta są najtańsze w utrzymaniu. Analiza zrealizowana przez Rankomat.pl dowiodła, że dość dobrym wyborem na chude, kryzysowe lata jest Dacia, a najgorszym - BMW.

Ceny OC a marka

- Wpływ na jej wartość może mieć pojemność silnika, wiek pojazdu czy też duży aktualny przebieg – mówi Tomasz Kroplewski, Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży rankomat.pl.

Ile kosztuje serwis?

wymiana filtra oleju z olejem,

wymiana filtrów powietrza i paliwa,

sprawdzenie, czy auto nie ma wycieków,

kontrola stanu szyb, wycieraczek i dyszy spryskiwaczy,

sprawdzenie układu hamulcowego, zawieszenia i układu kierowniczego,

kontrola akumulatora z ewentualnym czyszczeniem,

sprawdzenie poziomu oraz stopnia zużycia płynu hamulcowego i chłodniczego,

kontrola elementów układu hamulcowego,

sprawdzenie ciśnienia w oponach z jego uzupełnieniem,

sprawdzenie ustawienia świateł i ich regulację.

- Płacimy więcej za naprawę marek premium, ponieważ wykorzystywane są w nich droższe części zamienne. Warsztaty niezależne obsługują samochody na podobnych stawkach godzinowych bez względu na markę. Dzięki temu można zaoszczędzić znaczne kwoty w porównaniu do autoryzowanych serwisów, szczególnie w przypadku aut klasy premium - komentuje Filip Goździewicz, Członek Zarządu Dobry Mechanik.



Różnice w rocznych kosztach utrzymania najtańszego i najdroższego pojazdu są wcale niebagatelne - wynika ze wspólnej analizy serwisów Rankomat pl i dobrymechanik.pl. Jeżeli wziąć pod uwagę jedynie koszty ubezpieczenia i serwisu, to wówczas okaże się, że Dacia jest o przeszło 700 zł tańsza niż BMW. Jeśli jednak uwzględnić w tych kalkulacjach jeszcze roczne zużycie paliwa, to różnica ta byłaby z pewnością jeszcze pokaźniejsza.Jak czytamy w komunikacie rankomat.pl, zdecydowanie najdroższą marką w ubezpieczeniu jest BMW . Właściciele tych pojazdów za polisę OC płacą średnio 908 zł. Różnica między nim, a drugą na liście Alfą Romeo wynosi 113 zł. Dla porównania za trzeciego w tabeli Mercedesa trzeba zapłacić 779 zł, czyli 16 zł więcej od Alfy.Na drugim końcu tabeli znajduje się Dacia, Suzuki i Skoda. Obowiązkowe ubezpieczenie dla tych aut kosztuje kolejno 554 zł, 573 zł i 621 zł.Warto przy tym pamiętać, że poziom ceny OC warunkuje cały szereg czynników i to zarówno związanych z kierowcą (wiek, doświadczenie za kierownicą, bezszkodowość jazdy) jak i ubezpieczanym pojazdem.Do oszacowania ceny serwisu dobrymechanik.pl wziął średni koszt przeglądu okresowego i wymiany klocków hamulcowych na jednej osi. W skład przeglądu wchodzą następujące usługiNajwięcej za przegląd i wymianę klocków płacą właściciele Mercedesa - średnio 1217 zł. To o 1 zł więcej od posiadaczy BMW. Trzecią najdroższą pod tym względem marką jest Volvo, którego serwis kosztuje 1123 zł. Na drugim biegunie znalazły się Dacia, Suzuki i Seat, z kosztem serwisu kolejno 853 zł, 896 zł i 932 zł.